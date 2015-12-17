18 декабря: План "Барбаросса", "арабская весна" и День мигранта

Международный день мигранта

Фотоархив Pravda. Ru

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День работников ЗАГС

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День сотрудников собственной безопасности органов внутренних дел РФ

День арабского языка

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Православный календарь

День памяти преподобного Саввы Освященного (532 год).

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Савва Освященный — автор "Типикона"

Народный календарь

Савва. Сава. Саввин день. Савва Освященный. Савва Иерусалимский.

В этот день ни за какие работы не берутся. Мороз. "Савва дорогу салит, Савва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит". "Савва на мороз тороват".

Именинники: Аверьян (Аверкий), Анастасий, Гурий, Захар и Савва.

События

18 декабря 1865 года принята 13-я поправка к Конституции США, запрещающая рабство.

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Black&White: расизм — неудобная проблема США

18 декабря 1890 года в Уфе состоялся оперный дебют Федора Шаляпина.

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18 декабря 1892 года — премьера балета П. И. Чайковского "Щелкунчик" в Мариинском театре. В этот же вечер в театре прошла и премьера новой оперы композитора "Иоланты".

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18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21 — план "Барбаросса".

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План "Барбаросса": Капут немцам и историкам

Крах "Барбароссы" под Москвой глазами немцев

18 декабря 1972 года в прокат вышел фильм Гавриила Егиазарова "Горячий снег" по роману Юрия Бондарева.

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18 декабря 1975 года на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика "Барри Линдон" - экранизация романа Уильяма Теккерея "Карьера Барри Линдона". Фильму достались четыре "Оскара".

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18 декабря 1976 года в Цюрихе (Швейцария) состоялся первый в истории политический обмен между СССР и Западом: писателя-диссидента, правозащитника Владимира Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

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Взгляд хулигана вслед уходящему поезду

18 декабря 1985 года на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Цвет пурпура" с Вупи Голдберг и Дэнни Гловером в главных ролях.

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"Любопытный случай Бенджамина Баттона": жизнь наизнанку

18 декабря 2010 года с антиправительственных выступлений в Тунисе началась "арабская весна", результатом которой стала смена многих правящих режимов в арабских странах, а кое-где события привели к гражданской войне и вмешательству иностранных государств.

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Дни рождения

18 декабря 1863 года родился Франц Фердинанд (Franz Ferdinand), австрийский эрцгерцог, племянник императора Франца Иосифа I, наследник престола, убитый Гаврилой Принципом. Его смерть послужила поводом к 1-й мировой войне.

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18 декабря 1878 года родился Иосиф Сталин (Джугашвили), председатель Совета Министров Союза ССР и секретарь ЦК КПСС, генералиссимус, вождь и учитель.

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18 декабря 1921 года родился Юрий Никулин, клоун, киноактер, ведущий телевизионного клуба "Белый попугай", любимец миллионов зрителей, народный артист СССР.

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Никулин: клоун, который всегда при галстуке

18 декабря 1947 года родился Стивен Спилберг (Steven Spielberg), американский кинорежиссер и продюсер.

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18 декабря 1963 года родился Брэд Питт (Brad Pitt), американский киноактер.

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Самая красивая пара Голливуда

18 декабря 1980 года родилась Кристина Мария Агилера (Christina Aguilera), американская поп-певица.

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Скорбные даты

18 декабря 1737 года скончался Антонио Страдивари (Antonio Stradivari), итальянский скрипичных дел мастер. Нет, его руками также создавались арфы, гитары, виолончели — всего около 1200 струнных инструментов, большая половина их сохранилась до наших дней.

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В чем секрет скрипок Страдивари?

18 декабря 1941 года погиб Дмитрий Лавриненко, легендарный танкист, гвардии старший лейтенант, уничтоживший 52 вражеских танка. Сын кубанского казака-бедняка из станицы Бесстрашная сражался в 4-й танковой бригаде (ставшей потом 1-й гвардейской) под командованием полковника (будущего маршала бронетанковых войск) Михаила Катукова. Участвовал в 28 боях, трижды горел, погиб в бою за деревню Горюны. Был представлен к званию Героя Советского Союза, но тогда (22.12.1941) награжден только орденом Ленина. Спустя почти полвека, 5 мая 1990 года, Лавриненко все же было присвоено звание Героя. Его имя носят одна из школ Кубанского края, улица в Волоколамске.

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18 декабря 1971 года умер Александр Твардовский, поэт, главный редактор журнала "Новый мир". Дважды снимался с поста редактора. Последний вынужденный уход из любимого журнала стал фактически причиной смерти поэта.

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18 декабря 1980 года умер Алексей Косыгин, бывший советский премьер.

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18 декабря 1993 года скончалась Наталья Сац, театральный режиссер, народная артистка СССР, в 1918 году создавшая, а потом всю жизнь руководившая первым в мире театром для детей.

Мы писали раньше: Юбилей "матери" детских театров

18 декабря 2011 года умер Вацлав Гавел (Vaclav Havel), драматург, президент Чехии в 19893-2003.

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Гавел — икона демократии и критик России

18 декабря 2013 года умер Ронни Биггс (Ronnie (Ronald Arthur) Biggs), английский грабитель, участник знаменитого ограбления почтового поезда Глазго-Лондон 1963 года, совершенного в день рождения Биггса. Преступникам тогда достались 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Схваченный полицией и осужденный на 30 лет тюрьмы, он сумел бежать и 35 лет скрывался от правосудия, став за это время медийной фигурой. Добровольно вернувшийся на родину, он все же был арестован, но освобожден через несколько лет по гуманным соображениям из-за ухудшегося здоровья.

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