18 ноября: День рождения Деда Мороза, Антарктида и "мертвая петля"

День рождения Деда Мороза

Фотоархив Pravda. Ru

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Православный календарь

День памяти мучеников Галактиона и Епистимии (III век). Галактион был воспитан в христианской вере. Он обратил в свою веруневесту Епистимию и крестил ее. После этого оба удалились в мужской и женский монастыри.

Язычники схватили Галактиона. Увидев его связанного из своей кельи, она решила разделить с ним участь. Вместе они перенесли тяжелейшие пытки и были четвертованы.

Народный календарь

Девицы молятся о женихах.

Начинают менять шубки зайцы-беляки, белки, ласки. Прилетают в середине месяца хохлачи-свиристели, щуры, пеночки, клесты и другие птицы, зимующие в нашей полосе.

Именинники: Гай, Галактион и Григорий.

События

В 1721 году на реке Исети были заложены металлургический завод и крепость. 18 ноября 1723 года завод-крепость был пущен в действие и в честь императрицы и с ее согласия был назван Екатеринбургом. В 19243–1991 годах город звался Свердловском.

Читайте новости Екатеринбурга

18 ноября 1812 года завершено сражение под городом Красным между французской и русской армиями. Отступавшие французы 15 ноября выбили из города летучий отряд генерал-майора А. П. Ожаровского. Но в следующие дни с подходом главных русских сил последовательно были разбиты проходившие через город Молодая гвардия, итальянский корпус Богарне, корпуса Даву и Нея. Наполеон, оставив армию, со свитой двинулся к Орше, а его части понесли страшные потери: более шести тысяч убитыми, вчетверо больше плененных. Даву потерял при бегстве свой маршальский жезл. Общие потери русских не превысили двух тысяч человек, а французов через десять дней еще ждала Березина.

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18 ноября 1820 года. Американцы считают, что Антарктиду открыла не русская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева в январе этого года, а обнаруживший в этот день Белый континент капитан Натаниэл Палмер.

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18 ноября 1865 года первый рассказ Марка Твена "Знаменитая прыгающая лягушка" появился в Saturday Press. Доселе неизвестный, Твен сразу же стал суперпопулярным. Кстати, он был первым автором, печатавшим свои произведения на пишущей машинке. К тому же с двойным интервалом для удобства редактирования.

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18 ноября 1913 года. Если вам неизвестно, что первым в мире "мертвую петлю" на самолете сделал русский летчик Петр Нестеров, то вы можете встретить утверждение, что первым в этот день такого добился в Сан-Диего американский пилот Линкольн Бич. Славу первопроходца оспаривают и французы, причем на два месяца раньше. Но и Пегу, и Бич лишь повторили достижение Нестерова, хотя сами и не знали об этом.

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Русский ас "завязал" мертвую петлю

18 ноября 1918 года Латвия объявила о своей независимости. Первым главой правительства Латвийской Республики был избран Карлис Улманис. Этот день считается государственным праздником в Латвии. Ситуация тогда была необычная: в Латвии фактически хозяйничали немцы, в конце года в латвийские порты вошли английские военные корабли, тогда же на большей части территории Латвии была установлена Советская власть.

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18 ноября 1918 года вице-адмирал Александр Колчак разогнал переехавшее в Омск правительство так называемой Уфимской директории и установил диктаторское правление.

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18 ноября 1928 года — рождение Микки Мауса. В Нью-Йорке прошла премьера звукового мультфильма Steamboat Willie с любимым всеми героем. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах.

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18 ноября 1966 года в прокат вышел фильм "Три толстяка", поставленный Алексеем Баталовым по сказке Юрия Олеши.

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18 ноября 1996 года в США объявлено об аресте сотрудника ЦРУ Гарольда Николсона по обвинению в шпионаже в пользу России.

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18 ноября 2000 года спустя несколько месяцев после развода со своей женой Диандрой, с которой он прожил почти четверть века, американский актер Майкл Дуглас женился на валлийской актрисе Кэтрин Зета-Джонс.

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Дни рождения

18 ноября 1899 года родился Михаил Водопьянов, летчик, один из первых Героев Советского Союза за спасение экипажа "Челюскина".

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18 ноября 1922 года родился Виктор Афанасьев, главный редактор "Правды" в 19763–1989 годы.

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18 ноября 1927 года родился Эльдар Рязанов, кинорежиссер, народный артист СССР.

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18 ноября 1940 года родился Кабус бен Саид (Qaboos bin Said), султан Омана.

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18 ноября 1960 года родился Андрей Житинкин, главный режиссер Театра на Малой Бронной.

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Скорбные даты

18 ноября 1941 года погиб Иван Панфилов, гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза.

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18 ноября 1991 года умер Густав Гусак (Gustav Husak), глава Чехословакии с 1969 по 1989 годы. Во время 2-й мировой войны участвовал в движении Сопротивления, был одним из руководителей Словацкого национального восстания. В начале 1951 года был репрессирован и пробыл в заключении до мая 1960 года. Еще в начале 60-х годов он назывался в советской печати попавшим в руководство Коммунистической партии Словакии буржуазным националистом. После начала "бархатной революции" был исключен из рядов КПЧ (очевидно, за прямо противоположное прежним обвинениям).

18 ноября 1996 года скончался Зиновий Гердт, великий актер.

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18 ноября 2000 года умер Илья Старинов, легендарный советский диверсант, которого называют "дедушкой русского спецназа".

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