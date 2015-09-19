20 сентября: Хиджра, объединение Италии и трагедия в Кармадонском ущелье

8:02 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Сентябрь

20 сентября

Международный день сока

Фото: Pravda.Ru День в истории 20 сентября

Международная ночь летучих мышей (20-21 сентября)

Читайте:

Летучие мыши - первоклассные диджеи

Серенады летучих мышей исполняются дамами

"Белый нос" убивает летучих мышей

Номер люкс для летучих мышей

День рекрутера в России

Читайте:

Советы хедхантера: От составления резюме к поиску работы

Резюме заменят аккаунты в соцсетях

Елена Булкина: Кто востребован рынком

Православный календарь

День памяти преподобного Луки (975), мученика Созонта.

Память в Православной церкви Серапиона Псковского, Спасо-Елеазаровского (умер 1480) — схимник, ученик преподобного Евфросина Псковского.

Народный календарь

Созонт. Лука. Луков день. Созонт — уборка льна.

Имя Лука связано с овощем — лук. "Лук с чесноком родные братья". "Лук в косицы плетут девицы". "Лук да баня все правят". "В нашем краю словно в раю: луку да рябины — не приешь". Существует поверье, что если испечь хоть одну луковицу раньше, чем лук будет собран с огорода, то весь он посохнет.

Моросящие дожди. В ненастье люди бывают угрюмы, задумчивы, сердиты или печальны, поэтому есть поговорка на Руси: "Он смотрит сентябрем", "на него нашла сентябрьская хандра", "он угрюм, как сентябрь". Начало торговли луком.

"Много одежки на луковицах — быть зиме холодной".

Именинники: Иван, Лука, Макар и Серапион.

События

20 сентября 622 года — переселение (хиджра) Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Медину.

Читайте также:

Ночь Хиджры: из Мекки в Медину

Мухаммад: пророк, покоривший полмира

20 сентября 1519 года из испанского порта Сан-Лукар в устье Гвадалквивира вышла экспедиция, целью которой было открыть новый путь в Индию. Она была снаряжена испанцами по проекту, представленному португальским дворянином Фернаном Магелланом вместе с астрономом Руй Фалейру, который перед отплытием отказался от предприятия. По договору испанский король Карл I обязался снарядить пять кораблей и снабдить экспедицию припасами на два года. Магеллан поднял адмиральский флаг на "Тринидаде", капитанами остальных судов ("Сан-Антонио", "Консепсьон", "Виктория", "Сантьяго") были назначены испанцы. Штатный состав флотилии насчитывал 293 человека, на борту находились и 26 внештатных членов экипажа. Среди них был и молодой итальянец Антонио Пигафетта, будущий историк экспедиции. Когда через три года назад на одном корабле вернулось всего 18 моряков (сам Магеллан погиб), оказалось, что они совершили первое кругосветное путешествие.

Читайте также: Магеллан — великий путешественник или неизвестный "мешочник"?

20 сентября 1826 года — первая встреча вызванного именно с этой целью в Москву А. С. Пушкина с императором Николаем I, состоявшаяся в Чудовом монастыре.

Читайте также:

Где на самом деле похоронен Пушкин?

Пушкин и белены объевшаяся баба

20 сентября 1870 года завершено объединение Италии. Итальянские войска заняли Папскую область и вошли в Рим, который был провозглашен столицей королевства. Папа Пий IX отказался вести переговоры с новой властью, удалился в свой дворец в Ватикане и объявил себя и своих преемников на папском престоле "ватиканскими пленниками". Такое положение сохранялось до 1929 года.

Читайте также:

Гарибальди — боевой "отец Италии"

Юная Италия в мечтах о великом будущем

20 сентября 1959 года уволенный девятью днями ранее из рядов морской пехоты за просоветские и радикальные взгляды Ли Харви Освальд отправился в Советский Союз.

Читайте также: Мельница мифов: убийство Кеннеди

20 сентября 2002 года — сход ледника в Кармадонском ущелье.

Мы писали раньше:

В списках не значатся… — 7 октября 2002 г.

С днем рождения, брат!

Братская лавина: Кармадонская драма продолжается

Дни рождения

20 сентября 1778 года родился Фаддей Беллинсгаузен, мореплаватель, участник первого русского кругосветного плавания (1803-06), руководитель 1-й антарктической экспедиции на шлюпах "Восток" и "Мирный", во время которой был открыт Белый континент (1820).

Читайте также: Почему Антарктида не стала российской?

20 сентября 1874 года родился Николай Семашко, нарком здравоохранения.

Читайте также: Реформа медицины добьет наследие СССР

20 сентября 1900 года родился Николай Тимофеев-Ресовский, генетик-"зубр".

Читайте также: Теория Дарвина довела до мировой войны

20 сентября 1934 года родилась София Лорен (Шиколоне) (Sophia Loren), итальянская киноактриса.

Читайте также:

Будешь как Софи Лорен!

Смотрите фоторепортажи:

Софи Лорен снимается в фильме сына

Легендарная актриса Софи Лорен возвращается в большое кино

Из фотоархива Софи Лорен

Софи Лорен — женщина, любившая лишь одного мужчину

20 сентября 1954 года родился Геннадий Малахов, телеведущий Первого канала.

Читайте также: Кефир с зеленью — панацея для кишечника

Скорбные даты

20 сентября 1863 года умер Якоб Гримм, старший из братьев — немецких сказочников.

Читайте также: Братья Гримм в долгу перед Рапунцель

20 сентября 1973 года скончалась Лидия Русланова, певица — исполнительница русских народных песен.

Читайте также:

Лидия Русланова и очарованные мужчины

Актриса, которая сама себя сделала

Каждая песня Руслановой — моноспектакль

20 сентября 1999 года умерла Раиса Горбачева (дев. Титоренко), супруга президента СССР.

Читайте также:

Горбачевы: "ассенизаторская" функция вождя

Горбачевы: Тэтчер была соперницей Раисы?

Горбачев страдал манией величия Раисы

Чета Горбачевых: под парусом судьбы

Горбачевы: идеальная жена для разрушителя

Чета Горбачевых — партячейка общества

Чета Горбачевых: миссия — разрушить СССР

Грусть президента Горбачева

20 сентября 2000 года скончался Герман Титов, космонавт № 2.

Читайте также: Совершенно секретно. Тайная жизнь советских космонавтов

20 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров, киноактер, кинорежиссер, телеведущий. Останется ли сыгранный им Данила Багров культовой фигурой — еще вопрос, но Сергей в легенду уже вошел. Трагически и безнадежно.

Мы писали раньше:

В списках не значатся… — 7 октября 2002 г.

С днем рождения, брат!

Братская лавина: Кармадонская драма продолжается

20 сентября 2005 года умер Симон Визенталь (Simon Wiesenthal), узник нацистских концлагерей, посвятивший свою жизнь розыску и преданию справедливому суду вершивших преступления против человечности. Сам прошел пять лагерей смерти, потерял более 80 родных, чудом выжил. Создал Еврейский центр документации, в котором собирались материалы и свидетельства на скрывшихся от правосудия нацистcких преступников. Более 1100 из них были найдены и предстали перед судом.

Читайте также: Охотник за нацистами