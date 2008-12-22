Кефир с зеленью - панацея для кишечника

Во время праздников и, соответственно, застолий (особенно в Новый год) и после них у многих возникают проблемы со здоровьем. О соблюдении диеты в большинстве случаев говорить не приходится, а наши внутренние органы отнюдь не железные. О том, как пережить такой период, нанеся наименьший ущерб здоровью, Pravda. Ru поведал известный специалист по народной медицине Геннадий Малахов.

— Впереди, например, много праздников, а значит — бесконечные застолья… Есть риск набрать пяток лишних килограммов, а то и заполучить серьезные проблемы с пищеварением… Что Вы посоветуете нашим читателям?

— Первая рекомендация: не переедать! Переедая, мы зашлаковываем организм. Но если уж позволили себе гастрономические излишества, попробуем "почиститься".

Еще древние целители знали о благотворном влиянии сочетания оливкового масла с лимонным соком. Это прекрасное средство для очистки печени, от непроходимости желчных протоков… Делается глоток оливкового масла, затем глоток лимонного сока. Желчный проток величиной со спичечную головку расширяется до 2 см. Через это отверстие легко проходят песок, полужидкие образования…

— Злоупотребление праздничными яствами нередко приводит к перебоям в работе кишечника. Что тут посоветует народная медицина?

Для хорошей перистальтики очень полезно смешать 500 г кефира с измельченной зеленью — двумя-четырьмя пучками петрушки или укропа и пить эту смесь ежедневно утром и вечером. Тогда, что бы вы ни ели, кишечник будет действовать как часы.

— А как насчет других внутренних органов? Ведь то, что мы едим, влияет на весь организм!

— При недостатке йода в нашей пище и воде очень полезно употреблять морскую капусту — по чайной ложке в день в сухом виде или по две столовых ложки в виде салата.

Морская капуста

Если вы не любите морскую капусту, попробуйте прикладывать ее к пяткам на ночь. Необходимые элементы организм получит и через кожу, заодно и подошвы ваших ног станут мягче…

При неправильном питании часто страдают почки. Могу предложить следующий рецепт: отварить две столовые ложки полевого хвоща, процедить, добавить льняное семя, довести до консистенции киселя и пить.

Не забудьте, зимой наступает сезон хурмы. Этот фрукт прекрасно укрепляет сердечно-сосудистую систему. В декабре-январе хурму хорошо сдабривать имбирем, это усилит положительный эффект.

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