20 августа: Нарва, Кутузов и Халхин-Гол

7:07 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Август

Православный календарь

День памяти святого мученика Марина воина (260); преподобного Пимена Печерского, Многоболезненного (1139), преподобного Пимена, постника Печерского (1141).

Фото: Pravda.Ru День в истории 20 августа

Пимен Многоболезненный был с детства больным, но он все равно просил Бога продлить его болезни. Пимен — постник Печерский был игуменом Киево-Печерского монастыря. Он ел лишь один раз в день и в самом необходимом количестве.

Народные традиции

День Марины. Пимена-Марины. Марины. Пимены.

День Марины — не ищи в лесу малины: девки лес пройдут, дочиста оберут.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 15 ºС.

Прекращение летних гроз. Листопад березы. В реках, прудах цветет вода. Если аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной. 20 августа — 5 сентября — сбор яблок осенних сортов (Боровинка. Медуница и другие). Русский дом. (Универсальный свод календарей 1994 — 2000 гг.) — Нижний Новгород: Нижний Новгород, 1994, с.124.

Пимены-Марины — не ищи в лесу малины. Спустя лето по малину в лес не ходят.

Именинники: Дементий и Митрофан.

События

20 августа 1619 года голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям колонии Джеймстаун. Пик работорговли пришелся на следующий век, когда она была поставлена англичанами на поток. К моменту провозглашения независимости США в стране было уже около трех миллионов рабов.

Читайте также: Потомки рабов похоронят Америку?

20 августа 1704 года под руководством Петра I штурмом взята шведская крепость Нарва.

Читайте также: Война, которая создала Россию

20 августа 1812 года император Александр I назначил главнокомандующим русской армией Михаила Кутузова.

Читайте также:

1812 год: неудача при Березине закономерна

Мельница мифов: Кто лишил Кутузова глаза?

1812 год: надо ли было сдавать Москву?

20 августа 1939 года — начало операции советско-монгольских войск по разгрому японских захватчиков в районе реки Халхин-Гол.

Читайте также: Страницы истории: разгром на реке Халхин-гол

20 августа 1941 года Гитлер отдал распоряжение о начале работ по разработке ракет "Фау".

Читайте также: "Ракета Гитлера"

20 августа 1945 года после атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки Политбюро и Государственный Комитет Обороны приняли решение о кардинальной реорганизации работы по атомной энергии — проблеме № 1. Был создан Спецкомитет правительства с чрезвычайными полномочиями. Л. П. Берия был назначен его председателем, заместителем — нарком химической промышленности М. Г. Первухин, секретарем — генерал Махнёв. В комитет вошли члены Политбюро Г. М. Маленков, Н. А. Вознесенский (председатель Госплана СССР), академики И. В. Курчатов и П. Л. Капица, нарком боеприпасов Б. Л. Ванников и заместитель наркома внутренних дел А. П. Завенягин.

Читайте также:

Владимир Губарев: Япония никогда не простит США

Япония ждет извинений за Хиросиму и Нагасаки

20 августа 1960 года впервые на Землю вернулись запущенные в космос живые существа — собаки Белка и Стрелка.

Читайте также: Белка и Стрелка — как все было на самом деле

20 августа 1991 года. Несостоявшееся событие: в Москве пять советских республик — Россия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия и Таджикистан — должны были подписать новый Союзный договор.

Читайте также: Призрак СССР материализовался в ЕАЭС

20 августа 2001 года. Почему главными новостями становятся катастрофы, природные бедствия, теракты, войны, убийства? Почему героем дня оказывается 27-летний украинский эмигрант Николай Солтыс, убивший в США свою беременную жену, еще четырех родственников и скрывшийся с 3-летним сыном, которого также найдут на следующий день мертвым, а самого преступника задержат 30 августа в доме матери? В феврале следующего года он покончит с собой в тюрьме, но это уже не материал для первых полос и прайм-тайма.

Читайте также: Психиатр: Видите психа? Держитесь подальше!

Дни рождения

20 августа 1890 года родился Говард Филипс Лавкрафт (Howard Phillips Lovecraft), американский писатель-фантаст, слава к которому пришла лишь после его смерти.

Читайте также: Кто водил рукой Лавкрафта?

20 августа 1923 года родился Вильям Похлёбкин, историк, писатель. Широкому кругу читателей известен прежде всего своими кулинарными книгами, а среди специалистов трудами по международной политике, геральдике, истории.

Читайте также:

Тетушка сливная лохань или Культура застолья

В столице закопали Водку

20 августа 1932 года родился Василий Аксёнов, писатель.

Читайте также:

Юбиляр Аксёнов думает, как остаться шестидесятником

Аксенов путешествует по сталинской Москве

Время Аксенова

Первая глава из романа В. Аксенова "Москва ква-ква"

20 августа 1941 года родился Слободан Милошевич (Slobodan Milosevic), бывший президент Югославии, узник Международного трибунала.

Читайте также:

Пророчества Милошевича по Украине сбываются?

Неоднозначная трагедия Милошевича

Скорбные даты

20 августа 1980 года умер Джо Дассен, французский певец. Скончался на Таити. Нет ясности с точными датами ни дня рождения, ни смерти артиста. Последнее расхождение, возможно, связано с разностью часовых поясов Таити и Европы.

Мы писали раньше: Джо Дассен: самый французский из американских певцов

20 августа 2001 года скончался Фред Хойл (Fred Hoyle), английский астрофизик, придумавший термин Большой взрыв, но сам отвергавший подобную теорию возникновения Вселенной.

Читайте также: Драмы науки: рыцарство стоило Хойлу "нобеля"

20 августа 2009 года умер Семен Фарада, актер театра и кино.

Читайте также: Семен Фарада: "Я не звезда, я — млечный путь"

20 августа 2015 года скончался Лев Дуров, актер.

Читайте также: Последний народный артист