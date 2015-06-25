26 июня: Золотая лихорадка, Бессарабия и Устав ООН

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26 июня

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Фото: Pravda.Ru День в истории 26 июня

Международный день ООН в поддержку жертв пыток

Православный календарь

День памяти святой мученицы Акилины (293). Акилина, будучи еще 12-летней, убеждала сверстников поверить во Христа, за что во время гонения на христиан была подвергнута бичеванию раскаленными прутьями. Ей просверлили голову. Ангел воскресил ее. Тогда ей был вынесен смертный приговор и уже мертвой отсекли голову.

Народная традиция

Акилина. Акулина Гречишница. Акулина Гречушница. Акулина — Кривые огурцы. Черные гречихи. Праздник каш. Задери хвосты. Вздери хвосты. Акулины базы.

Такие названия ("Задери хвосты", "Вздери хвосты") дня объясняются следующим: в это время появляются очень много слепней. Коровы от оводов, слепней "бесятся", "сатанеют", ищут укрытия под навесами — "базуют".

В средних и северных частях России — посев гречи. Гречу сеют за неделю до Акулины или неделей позже. Сеют ее в ясную сухую погоду в сухую, пыльную или песчаную землю. Она боится морозов.

"Кривые огурцы" — огурцы позднего сева — не будут хорошими, они не успевают созревать.

Конец "воробьиным ночам". Лютуют мошкара, комары, оводы, слепни, мухи. "Мошкара толчется кругами — к хорошей погоде". Зацветает барбарис.

Пойдешь лесом — комары взбесят. Появление оводов. Акулины-базы: коровы от множества мух, комаров и слепней не стоят на месте, бегают из стада, ищут приюта в селениях под навесами, в тени строений, что и называется "базовать".

В Курской губернии на Акулину не работали, чтобы гречи были хороши. В этот день устраивали мирскую кашу для нищей братии: праздник каш.

Именинники: Акилина, Акулина, Андрон, Антонина, Анна, Иван, Савва.

События

26 июня 1925 года в Голливуде состоялась премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка". Именно в этом фильме Чаплин сыграл самое большое количество ролей одновременно.

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26 июня 1937 года спустя полтора года после развода с Дугласом Фербенксом Мэри Пикфорд в третий и последний раз вышла замуж за Чарльза "Бадди" Роджерса. Этот брак продлился более сорока лет, до смерти Пикфорд.

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26 июня 1940 года вечером Советское правительство передало румынскому посланнику в Москве Давидеску заявление, в котором указывалось, что "Советский Союз считает необходимым и своевременным в интересах восстановления справедливости приступить совместно с Румынией к немедленному решению вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу. Правительство СССР считает, что вопрос о возвращении Бессарабии органически связан с вопросом о передаче Советскому Союзу той части Буковины, население которой в своем громадном большинстве связано с Советской Украиной, как общностью исторической судьбы, так и общностью языка и национального состава". После вынужденного согласия румынского правительства 28 июня начался Освободительный поход Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину.

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26 июня 1945 года в Сан-Франциско представителями 50 государств подписан Устав ООН.

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26 июня 1953 года на заседании Президиума ЦК КПСС был арестован министр внутренних дел и госбезопасности СССР Лаврентий Берия.

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26 июня 1974 года во Франции на экраны вышел фильм "Эммануэль" с Сильвией Кристель в главной роли.

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26 июня 1974 года состоялся пятый развод Элизабет Тейлор. На этот раз с Ричардом Бартоном.

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26 июня 1977 года состоялся последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.

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26 июня 1987 года на экраны США вышел фильм Стэнли Кубрика "Цельнометаллический жилет".

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26 июня 1988 года ООН решила отмечать этот день как Международный день борьбы с наркоманией.

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26 июня 1989 года Мелани Гриффит во второй раз вышла замуж за Дона Джонсона. Но лучше семь раз отмерить, прежде чем что-то решать: сегодня ее супруг — Антонио Бандерас.

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26 июня 2002 года московский городской суд заочно приговорил бывшего генерала КГБ Олега Калугина к 15 годам заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в совершении государственной измены. Суд лишил его звания и всех наград, полученных за время службы.

Мы писали об этом: 15 ЛЕТ ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ. БЫВШЕМУ ЧЛЕНУ "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ" ОЛЕГУ КАЛУГИНУ

Дни рождения

26 июня 1866 года родился Джордж Эдвард Стэнхоуп Молино Герберт Карнарвон, английский египтолог, руководивший экспедицией археолога Говарда Картера, открывшего гробницу Тутанхамона.

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26 июня 1899 года родилась Мария Николаевна (Романова), великая княжна, третья дочь Николая II, разделившая судьбу всей семьи.

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Царственное воспитание в семье Николая II

26 июня 1908 года родился Сальвадор Альенде, президент Чили. Первый левый политик, победивший на выборах в странах западной демократии и не сдавшийся, когда против выступили фашиствующие генералы. Прежде многие источники (а Большая Российская энциклопедия и поныне) называли днем его рождения 26 июля.

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Кто убил президента Альенде?

26 июня 1963 года родился Михаил Ходорковский, опальный олигарх.

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Скорбные даты

26 июня 1919 года ушел из жизни Михаил Цвет, ботаник-физиолог и биохимик Его исследования послужили основой для создания ряда новых направлений хроматографии.

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26 июня 1941 года умер Николай Гастелло, летчик, капитан, Герой Советского Союза, направивший вместе с экипажем (лейтенанты А. А. Бурденюк, Г. Н. Скоробогатов, старший сержант А. А. Калинин) свой подбитый самолет на танковую колонну гитлеровцев.

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26 июня 2010 года умер Альгирдас Бразаускас, литовский государственный деятель. В Советской Литве занимал посты 1-го секретаря Компартии Литвы и председателя Президиума ВС Литовской ССР, в восстановившей свою независимость стране стал президентом (1993-98), а в 2001-06 — премьер-министром Литвы.

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