День основания пионерской организации
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День памяти праведника Иова многострадального (2000 года до рождества Христова) и мученика Дионисия (362). Справедливый, честный, праведный и чуждый всякого порока Иов был испытан сатаной. Но в своих страданиях он остался верен Богу. Бог вознаградил его за это. После перенесенных страданий Иов вновь обрел и здоровье и свою семью. Прожил 248 лет и видел свое потомство до четвертого колена.
День Иова. Иов и Денис. Иов и Денис горошники. Иов горошник. Иов огуречник. Горошник. Росенник. Росенники. Огуречники. Белые горохи.
Такие названия дня связаны с посевом гороха и огурцов. Иов горошник и Денис — время посева гороха. "Горох надобно сеять на сырой земле, на закате солнца, при ущербе луны, для того, чтобы воробьи, большие лакомки до него, посева не видали". "Репу и горох не сеют подле дорог". "Горох, при северном ветре посеянный, выходит всегда жесткий и не разваривается; при западном и юго-западном сеянный бывает мелок, на нем скоро появляются черви, и он сильно зарастает сорными травами". Горох сеют, приговаривая: "Сею, сею бел горох. Уродися, мой горох, и крупен и бел и сам-тридесят, старым бабам на потеху, молодым ребятам — на веселье".
"Иов Росенник — росы распустил". Большая роса — к урожаю огурцов. "На Денисов день большая роса — огурцам большой род". Если день ясный, будет много огурцов.
Лет весенней паутины. В садах зеленение сливы. Зацветают крыжовник, красная смородина. Распускаются стебельки пионов.
Побеги ягодных кустарников, пораженные щитовкой (оранжевые точки), обмазать чистым керосином с мылом или вырезать. Если погода позволяет, то под пленку можно посеять семена огурцов, тыквы, бобов, патиссонов, кабачков. Огурцы можно сеять в навозную солому и накрыть стеклянными банками.
"Большая роса утром — к хорошей погоде, нет росы — к дождю".
Именинники: Денис.
19 мая 1571 года основана столица Филиппин — Манила. Первый камень в основании города заложил баск Мигель Лопес Легаспи.
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19 мая 1712 года император Пётр I перенес столицу страны из Москвы в Санкт-Петербург.
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19 мая 1922 года Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре 1922 Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию "Юные пионеры имени Спартака". В 1926 организация стала именоваться "Всесоюзная пионерская организация".
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19 мая 1980 года на экраны страны вышел легендарный фильм Андрея Тарковского "Сталкер" по мотивам романа братьев Стругацких "Пикник на обочине". В главных ролях снялись Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько и Алиса Фрейндлих.
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19 мая 1995 года на экраны США вышел фильм "Крепкий орешек — 3".
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19 мая 2006 года спустя два дня после премьеры на Каннском кинофестивале в широкий прокат по всему миру вышла экранизация романа Дэна Брауна "Код да Винчи".
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19 мая 2006 года - каннская премьера фильма братьев Коэнов "Старикам тут не место". Следом картину принял еще с десяток фестивалей, в ноябре она вышла в американский прокат, затем в мировой. Режиссерам достался "Оскар" за лучший фильм, Хавьеру БАРДЕМУ — за лучшую роль второго плана.
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Дни рождения
19 мая 1890 года родился Хо Ши Мин, вождь вьетнамского народа.
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19 мая 1953 года родился Шаварш Карапетян, многократный чемпион и рекордсмен мира по подводному плаванию. В 1976 году знаменитый спортсмен совершил настоящий подвиг, когда вместе со своим братом Камо спас жизни 20 человек.
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19 мая 1389 года скончался Дмитрий Донской, легендарный московский князь, победивший монголо-татар.
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19 мая 1938 года ушел из жизни Игорь Тер-Ованесян, советская "легенда спорта". Игорь Тер-Ованесян — единственный за всю историю Олимпийских игр, кто принимал участие в прыжках в длину на пяти Олимпиадах.
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19 мая 1994 года умерла Жаклин Кеннеди Онассис (дев. Бувье), вдова президента США Джона Кеннеди и греческого магната Аристотеля Онассиса.
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