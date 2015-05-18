19 мая: День пионерии, Сталкер и Хо Ши Мин

6:42 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

19 мая

День основания пионерской организации

Фото: Правда.Ру

Читайте также: Красные галстуки носила вся элита…

Православный календарь

День памяти праведника Иова многострадального (2000 года до рождества Христова) и мученика Дионисия (362). Справедливый, честный, праведный и чуждый всякого порока Иов был испытан сатаной. Но в своих страданиях он остался верен Богу. Бог вознаградил его за это. После перенесенных страданий Иов вновь обрел и здоровье и свою семью. Прожил 248 лет и видел свое потомство до четвертого колена.

Народная традиция

День Иова. Иов и Денис. Иов и Денис горошники. Иов горошник. Иов огуречник. Горошник. Росенник. Росенники. Огуречники. Белые горохи.

Такие названия дня связаны с посевом гороха и огурцов. Иов горошник и Денис — время посева гороха. "Горох надобно сеять на сырой земле, на закате солнца, при ущербе луны, для того, чтобы воробьи, большие лакомки до него, посева не видали". "Репу и горох не сеют подле дорог". "Горох, при северном ветре посеянный, выходит всегда жесткий и не разваривается; при западном и юго-западном сеянный бывает мелок, на нем скоро появляются черви, и он сильно зарастает сорными травами". Горох сеют, приговаривая: "Сею, сею бел горох. Уродися, мой горох, и крупен и бел и сам-тридесят, старым бабам на потеху, молодым ребятам — на веселье".

"Иов Росенник — росы распустил". Большая роса — к урожаю огурцов. "На Денисов день большая роса — огурцам большой род". Если день ясный, будет много огурцов.

Лет весенней паутины. В садах зеленение сливы. Зацветают крыжовник, красная смородина. Распускаются стебельки пионов.

Побеги ягодных кустарников, пораженные щитовкой (оранжевые точки), обмазать чистым керосином с мылом или вырезать. Если погода позволяет, то под пленку можно посеять семена огурцов, тыквы, бобов, патиссонов, кабачков. Огурцы можно сеять в навозную солому и накрыть стеклянными банками.

"Большая роса утром — к хорошей погоде, нет росы — к дождю".

Именинники: Денис.

События

19 мая 1571 года основана столица Филиппин — Манила. Первый камень в основании города заложил баск Мигель Лопес Легаспи.

Читайте также: Магические Филиппины

19 мая 1712 года император Пётр I перенес столицу страны из Москвы в Санкт-Петербург.

Читайте также: Переезд столицы из "подъезда" в "парадное"

19 мая 1922 года Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В октябре 1922 Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все отряды, организованные в разных городах страны, в детскую коммунистическую организацию "Юные пионеры имени Спартака". В 1926 организация стала именоваться "Всесоюзная пионерская организация".

Читайте также: От скаутов — к пионерам, далее пустота

19 мая 1980 года на экраны страны вышел легендарный фильм Андрея Тарковского "Сталкер" по мотивам романа братьев Стругацких "Пикник на обочине". В главных ролях снялись Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько и Алиса Фрейндлих.

Читайте также: Арсений и Андрей Тарковские — кумыкские родичи, сыны всех народов

19 мая 1995 года на экраны США вышел фильм "Крепкий орешек — 3".

Смотрите фоторепортажи:

Брюс Уиллис: на экране и в жизни

Вторая молодость Брюса Уиллиса

Крепкий Орешек — 25 лет спустя

Брюс Уиллис продает свой особняк

19 мая 2006 года спустя два дня после премьеры на Каннском кинофестивале в широкий прокат по всему миру вышла экранизация романа Дэна Брауна "Код да Винчи".

Читайте также:

Дэн Браун снова заСВЯТился

"Код да Винчи" с компьютерным душком

Путешествуем по следам романов Дэна Брауна

Смотрите фоторепортаж: Одри Тоту уходит из кино

19 мая 2006 года - каннская премьера фильма братьев Коэнов "Старикам тут не место". Следом картину принял еще с десяток фестивалей, в ноябре она вышла в американский прокат, затем в мировой. Режиссерам достался "Оскар" за лучший фильм, Хавьеру БАРДЕМУ — за лучшую роль второго плана.

Читайте о других фильмах братьев Коэнов:

Фильм об "американской мечте" наоборот

Шпионские страсти братьев Коэн

Дни рождения

19 мая 1890 года родился Хо Ши Мин, вождь вьетнамского народа.

Читайте также: Вьетнам: ненавязчивый сервис страны Хо Ши Мина

19 мая 1953 года родился Шаварш Карапетян, многократный чемпион и рекордсмен мира по подводному плаванию. В 1976 году знаменитый спортсмен совершил настоящий подвиг, когда вместе со своим братом Камо спас жизни 20 человек.

Читайте также:

Народный герой так и не стал Героем Союза

Совершив подвиг, пловец пошел в сапожники

Скорбные даты

19 мая 1389 года скончался Дмитрий Донской, легендарный московский князь, победивший монголо-татар.

Читайте также: Димитрий Донской: между славой и клеветой

19 мая 1938 года ушел из жизни Игорь Тер-Ованесян, советская "легенда спорта". Игорь Тер-Ованесян — единственный за всю историю Олимпийских игр, кто принимал участие в прыжках в длину на пяти Олимпиадах.

Читайте также: 35 лет назад. Неизвестный Бимон: "Прыжок в ХХI век"

19 мая 1994 года умерла Жаклин Кеннеди Онассис (дев. Бувье), вдова президента США Джона Кеннеди и греческого магната Аристотеля Онассиса.

Читайте также:

Проклятие и любовь Аристотеля Онассиса

Они сделали своих мужей президентами

Жаклин Кеннеди. Первая леди Америки — легкомысленная Джекки