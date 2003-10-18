EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Михайлов

53 года назад. Неизвестный Бимон: "Прыжок в ХХI век"

Спорт » История » Международные соревнования

То, что сделал американец Боб Бимон 18 октября 1968 года на Олимпийском стадионе в Мехико во время соревнований по легкой атлетике, специалисты назвали "прыжком в 21-й век".

Боб Бимон
Боб Бимон

И в преувеличении их трудно было упрекнуть. Ведь на их глазах в секторе для прыжков в длину произошло, казалось бы, невероятное. Прежний мировой рекорд — 8 м 35 см, принадлежавший американцу Ральфу Бостону и советскому легкоатлету Игорю Тер-Ованесяну, был побит сразу на 55 см! И удалось это тому, кого вовсе не считали фаворитом соревнований, — долговязому темнокожему прыгуну из США Бобу Бимону.

Чтобы понять тот шок, в который был повергнут спортивный мир известием об ошеломляющем достижении Бимона, следует напомнить, что за предыдущие 30 лет мировой рекорд вырос лишь на 22 см, пройдя постепенный путь от 8 м 13 см, показанных легендарным Джесси Оуэнсом еще в 30-х годах, до 8 метров 35 см Бостона и Тер-Ованесяна — результата, ставшего возможным уже в 60-х. Сильнейшие прыгуны мира, готовясь к Олимпиаде в Мехико, понимали, что победить можно будет, только установив новый мировой рекорд. Но он виделся им где-то на отметке "8 с половиной метров".

"О Бимоне толком никто ничего не знал"

Игорь Тер-Ованесян вспоминает, что находился тогда в прекрасной форме и был готов прыгнуть именно на 8,50.

"На тренировках я, правда с заступом, прыгал и на 8,60 и говорил себе, что, не должен пугаться, если кто-нибудь из прыгающих передо мной преодолеет восемь с половиной, это было и мне по силам", — рассказывает Тер-Ованесян.

Своим главным соперником москвич считал Ральфа Бостона — олимпийского чемпиона 1960 года, с которым уже 8 лет вел спор за звание лучшего в мире прыгуна в длину. Приходилось иметь в виду и англичанина Линна Дэвиса — олимпийского чемпиона 1964 года, который, правда, перед мексиканской Олимпиадой ничем похвастать не мог. О Бимоне никто толком ничего не знал. Даже Ральф Бостон, неопределенно пожал плечами, когда Тер-Ованесян спросил его о возможностях этого негритянского спортсмена.

Даже дождь "притормозил"

Старт соревнований прыгунов в длину затягивался, и когда они начались, небо заволокло тучами — стало ясно, что собирается дождь. Тер-Ованесян вспоминает, что очень хотелось прыгнуть до того, как начнется дождь, чтобы показать хороший результат. Бимон прыгал одним из первых и в тот самый момент, когда погода словно улыбнулась ему. Невидимая рука "притормозила" дождь, стих ветерок и в это время американец начал свой разбег. Когда он взмыл в воздух и на мгновение "завис" в полете, стало ясно, что прыжок получился сверхдальним.

Сотворил непостижимое: фантастические цифры

"Парашют", как называли прыгуны в длину этот "вис" в воздухе, получился у Бимона таким долгим, какого, по словам Тер-Ованесяна, ему видеть до той поры не приходилось. Это было какое-то удивительное стечение обстоятельств — сочетание и идеальных погодных условий, и идеального по технике исполнения прыжка. Когда на табло вспыхнули цифры "8,90", Бимон даже не понял вначале, что произошло. Но подошел Бостон и сказал: "Ты сделал 29 футов!" И только после этих слов Бимон осознал, что сотворил нечто непостижимое. Он бросился на колени и стал целовать землю, на которую падали первые капли теплого мексиканского дождя.

То, что происходило потом, борьбой назвать было нельзя. И дело даже не в том, что пошел сильный дождь и о хороших результатах нечего было и думать. Сами фантастические цифры "8,90" отбивали всякую охоту соревноваться, ибо и Тер-Ованесяну, и Бостону было ясно: не то, чтобы превзойти, но даже приблизиться к этому удивительному результату невозможно ни сейчас, ни в ближайшие годы. Прыжок Бимона поставил точку на карьере целого поколения выдающихся прыгунов в длину.

Чудо неповторимо: злая шутка судьбы

Но, как ни странно, этот "прыжок в будущее" сыграл злую шутку и с самим Бимоном. Он вернулся в Америку триумфатором, сверхчеловеком. От него ждали теперь только сверхдальних прыжков, суперекордов, а он продолжал прыгать на том уровне, на каком прыгал до мексиканской Олипиады, когда лучший его результат составлял 8 метров 30 см. Чудо Мехико повторить он не мог, потому что это действительно было чудо, и к таким прыжкам он совсем не был готов. Разочарование американцев в Бимоне как в некоем супермене было столь велико, что его легкоатлетическая карьера вскоре закончилась. А фантастический рекорд жил еще 23 года, пока, наконец, другой американец, Майк Пауэлл, не побил его на мировом чемпионате 1991 года, прыгнув на 8,95.

Боб Бимон
Боб Бимон
 

Бобу Бимону 74 года. Его поразительный прыжок, который в свое время перевернул представления о человеческих возможностях в спорте, принес ему славу, но не так уж много денег, во всяком случае нынешние герои легкоатлетических арен зарабатывают куда больше. Но никто из них не совершал той революции в спорте, которую совершил Боб Бимон, прыгнув на 8,90. Тогда в Мехико, 53 года назад, человечество пережило один из своих "звездных часов".

На снимке: прыжок Боба Бимона
Фото: Wsport.narod.ru

Читайте также:
"ПРАВДА.Ру": "Великий затворник". "Человек-невидимка". Американский гроссмейстер-"шпион", жаждущий поражения США

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бимон Устанавливает Рекорд По Прыжкам В Длину В Мехико-1968 | The Olympics On The Record
Редактор: Нина Лебедь
Темы боб бимон легкая атлетика
Новости
Климатологи предрекли России природные бедствия летом
Замглавы Минфина назвал "самое страшное, что может произойти" в банке
Нетаньяху заявил о продолжении операции Израиля в Секторе Газа
Евровидение-2021 покажут в группе Первого канала в ОК
"Локомотив" может переехать в "Лужники" после сноса стадиона в Черкизове
Экономист РАН оценил смягчение требований банков к заёмщикам
США настаивают на завершении палестино-израильского конфликта
В Белом доме объявили "приоритет", на который пойдут 20 млрд долларов
Немецкий министр объяснил, от чего зависит завершение "Северного потока-2"
Блинкен раскрыл ожидания США по срокам встречи Путина и Байдена
Последние материалы
Климатологи предрекли России природные бедствия летом
Замглавы Минфина назвал "самое страшное, что может произойти" в банке
Нетаньяху заявил о продолжении операции Израиля в Секторе Газа
Евровидение-2021 покажут в группе Первого канала в ОК
"Локомотив" может переехать в "Лужники" после сноса стадиона в Черкизове
Почему Россия не хочет разговаривать с НАТО
Экономист РАН оценил смягчение требований банков к заёмщикам
США настаивают на завершении палестино-израильского конфликта
В Белом доме объявили "приоритет", на который пойдут 20 млрд долларов
Немецкий министр объяснил, от чего зависит завершение "Северного потока-2"
Популярное
Новости Украины
ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива

Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.

ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
США и Канада. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену на "убийцу"
Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 18 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Глава СБУ назвал американцам способ "вернуть" Украине Донбасс и Крым
Новости Украины
Глава СБУ назвал американцам способ "вернуть" Украине Донбасс и Крым
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников