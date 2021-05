То, что сделал американец Боб Бимон 18 октября 1968 года на Олимпийском стадионе в Мехико во время соревнований по легкой атлетике, специалисты назвали "прыжком в 21-й век".

И в преувеличении их трудно было упрекнуть. Ведь на их глазах в секторе для прыжков в длину произошло, казалось бы, невероятное. Прежний мировой рекорд — 8 м 35 см, принадлежавший американцу Ральфу Бостону и советскому легкоатлету Игорю Тер-Ованесяну, был побит сразу на 55 см! И удалось это тому, кого вовсе не считали фаворитом соревнований, — долговязому темнокожему прыгуну из США Бобу Бимону.

Чтобы понять тот шок, в который был повергнут спортивный мир известием об ошеломляющем достижении Бимона, следует напомнить, что за предыдущие 30 лет мировой рекорд вырос лишь на 22 см, пройдя постепенный путь от 8 м 13 см, показанных легендарным Джесси Оуэнсом еще в 30-х годах, до 8 метров 35 см Бостона и Тер-Ованесяна — результата, ставшего возможным уже в 60-х. Сильнейшие прыгуны мира, готовясь к Олимпиаде в Мехико, понимали, что победить можно будет, только установив новый мировой рекорд. Но он виделся им где-то на отметке "8 с половиной метров".

Игорь Тер-Ованесян вспоминает, что находился тогда в прекрасной форме и был готов прыгнуть именно на 8,50.

Своим главным соперником москвич считал Ральфа Бостона — олимпийского чемпиона 1960 года, с которым уже 8 лет вел спор за звание лучшего в мире прыгуна в длину. Приходилось иметь в виду и англичанина Линна Дэвиса — олимпийского чемпиона 1964 года, который, правда, перед мексиканской Олимпиадой ничем похвастать не мог. О Бимоне никто толком ничего не знал. Даже Ральф Бостон, неопределенно пожал плечами, когда Тер-Ованесян спросил его о возможностях этого негритянского спортсмена.

Старт соревнований прыгунов в длину затягивался, и когда они начались, небо заволокло тучами — стало ясно, что собирается дождь. Тер-Ованесян вспоминает, что очень хотелось прыгнуть до того, как начнется дождь, чтобы показать хороший результат. Бимон прыгал одним из первых и в тот самый момент, когда погода словно улыбнулась ему. Невидимая рука "притормозила" дождь, стих ветерок и в это время американец начал свой разбег. Когда он взмыл в воздух и на мгновение "завис" в полете, стало ясно, что прыжок получился сверхдальним.

"Парашют", как называли прыгуны в длину этот "вис" в воздухе, получился у Бимона таким долгим, какого, по словам Тер-Ованесяна, ему видеть до той поры не приходилось. Это было какое-то удивительное стечение обстоятельств — сочетание и идеальных погодных условий, и идеального по технике исполнения прыжка. Когда на табло вспыхнули цифры "8,90", Бимон даже не понял вначале, что произошло. Но подошел Бостон и сказал: "Ты сделал 29 футов!" И только после этих слов Бимон осознал, что сотворил нечто непостижимое. Он бросился на колени и стал целовать землю, на которую падали первые капли теплого мексиканского дождя.

То, что происходило потом, борьбой назвать было нельзя. И дело даже не в том, что пошел сильный дождь и о хороших результатах нечего было и думать. Сами фантастические цифры "8,90" отбивали всякую охоту соревноваться, ибо и Тер-Ованесяну, и Бостону было ясно: не то, чтобы превзойти, но даже приблизиться к этому удивительному результату невозможно ни сейчас, ни в ближайшие годы. Прыжок Бимона поставил точку на карьере целого поколения выдающихся прыгунов в длину.

Но, как ни странно, этот "прыжок в будущее" сыграл злую шутку и с самим Бимоном. Он вернулся в Америку триумфатором, сверхчеловеком. От него ждали теперь только сверхдальних прыжков, суперекордов, а он продолжал прыгать на том уровне, на каком прыгал до мексиканской Олипиады, когда лучший его результат составлял 8 метров 30 см. Чудо Мехико повторить он не мог, потому что это действительно было чудо, и к таким прыжкам он совсем не был готов. Разочарование американцев в Бимоне как в некоем супермене было столь велико, что его легкоатлетическая карьера вскоре закончилась. А фантастический рекорд жил еще 23 года, пока, наконец, другой американец, Майк Пауэлл, не побил его на мировом чемпионате 1991 года, прыгнув на 8,95.

Бобу Бимону 74 года. Его поразительный прыжок, который в свое время перевернул представления о человеческих возможностях в спорте, принес ему славу, но не так уж много денег, во всяком случае нынешние герои легкоатлетических арен зарабатывают куда больше. Но никто из них не совершал той революции в спорте, которую совершил Боб Бимон, прыгнув на 8,90. Тогда в Мехико, 53 года назад, человечество пережило один из своих "звездных часов".

На снимке: прыжок Боба Бимона

Фото: Wsport.narod.ru

Бимон Устанавливает Рекорд По Прыжкам В Длину В Мехико-1968 | The Olympics On The Record