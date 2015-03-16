17 марта: День святого Патрика, смерть СССР и конституции Крыма

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Православный календарь

День памяти преподобного Герасима Иорданского. Герасим — высокий образец подвижничества. В трудах его другом был лев. Который умер на его могиле и был зарыт близ гроба святого. Герасим сначала подвизался в пустыне, потом поселился на берегу Иордана м основал там обитель (умер в 475 году). День преподобного Герасима Вологодского — первого вологодского чудотворца. Им был воздвигнут посад на правом берегу реки Вологды, храм и первый на Севере монастырь Пресвятой Троицы (умер в 1178 году).

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Преподобный Герасим — старец со львом

День памяти благоверного князя Даниила Московского, сына Александра Невского. Он отдал много сил примирению враждующих русских князей (1261-1303 годы).

Народные традиции

Герасим Грачевник. Грачевники-кикиморы. В народе считается, что грачевники-кикиморы делаются смирными и ручными и только в этот день их можно уничтожать. По понятиям народа, кикиморы — это физический, особенный род духов, населяющих воздух, ужасных для семейной жизни, невидимых и мстительных. Если в доме завелась кикимора, ее выгоняют при помощи знахарей, заговорами. "На Герасима кикимору выживают".

В этот день прилетают из теплых стран на русскую землю грачи — первые весенние птицы. "Грачевник — грачей пригнал". Смотрят, если грачи прилетают прямо на гнездо, то весна будет дружная.

Если грачи сели в гнезда, то через три недели можно выходить на посев. Ранний сход снежного покрова. Раннее цветение мать-и-мачехи. Средний срок прилета грачей. Грачи летят со скоростью 50 километров в сутки. Приметы и пословицы, связанные с грачами: грачи сели на гнезда — через три недели можно сеять. "Грач зиму расклевал". "Грач на горе — весна на дворе". Коли грачи прямо на гнездо летят — дружная весна. Грач с земли хворостину поднимет — солнечное лето обещает.

Именинники: Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Данила, Иулиания, Павел, Ульяна и Яков.

События

Легенда связывает этот день со Святым Патриком. 17 марта 432 года родившегося в Шотландии Юного Патрика похитили и продали в рабство в Ирландию.

Он пас свиней, освоил язык ирландцев, но потом сумел бежать на родину, где стал священником. Уже епископом он вновь вернулся в Ирландию и стал проповедовать христианство. С помощью священного цветка друидов трилистника (трехлистного клевера) Патрик объяснял ирландцам понятие Святой Троицы — одного из главных символов христианства: как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трёх лицах. Одним из чудес Патрика было изгнание с острова всех змей, запретив им возвращаться в Ирландию. Лишь одна старая змея подколодная не соглашалась на уговоры Патрика и никак не хотела прыгать в холодное море. Пришлось епископу пойти на хитрость: он сделал деревянный ящик (якобы для её жилья) и предложил заползти внутрь. Но та не соглашалась — мол, домик слишком маленький. Как он её только ни уговаривал, все было бесполезно. В конце концов, решив примером доказать неправоту Патрика, гадюка сплюнула ядом и поползла внутрь ящика. Патрик сразу же захлопнул крышку, прищемив змеюке хвост (права была старая, маловат домик) и бросил ящик в море. Больше желающих спорить не нашлось. Патрик же с тех времён считается покровителем Ирландии, а трилистник — национальным символом страны. И где бы ни были ирландцы, они по всему миру отмечают в зеленой одежде 17 марта День Святого Патрика как праздник весны, радости и веселья.

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17 марта 1861 года (5 марта по ст. ст.) в России опубликован Манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта".

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17 марта 1922 года — день рождения Музея-заповедника А. С. Пушкина на Псковщине. Советское правительство объявило усадьбу Александра Сергеевича Пушкина в селе Михайловском, его могилу в Святогорском монастыре и близлежащие места — Тригорское, Городище и деревню Воронич — Государственным заповедником.

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В субботу, 17 марта 1923 года, Надежда Константиновна Крупская, видя мучения мужа, лежащего в параличе и теряющего человеческий облик, обратилась к Сталину с просьбой дать цианистый калий, чтобы избавить Владимира Ильича от страданий.

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17 марта 1954 года 17 израильтян погибли в результате нападения террористов на автобус в районе города Беершеба.

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17 марта 1991 года прошел Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70% проголосовали за введение поста президента РСФСР.

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17 марта 1995 года украинский парламент отменил конституцию Крыма и упразднил в Крыму институт президентства.

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17 марта 1997 года губернатор Нижегородской области Борис Николаевич Немцов назначен первым заместителем Председателя Правительства РФ Виктора Черномырдина, ответственным за социальный блок и работу с естественными монополиями.

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Дни рождения

17 марта 1834 года родился Готлиб Даймлер (Gottlieb Daimler) (1834 — 6.3.1900), немецкий инженер, создатель первого мотоцикла. Для него он был лишь игрушкой, а основным занятием стало конструирование и производство двигателей внутреннего сгорания и автомобилей вместе со своим помощником Вильгельмом Майбахом. На их автомобильных моторах появились первые карбюраторы, водяное охлаждение. Выпущенные на заводе Даймлера автомобили носили его имя, но вскоре после смерти родилось название "мерседес", ставшее визитной карточкой фирмы и вытеснившее имя основателя не только с названий моделей, но и самого предприятия.

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17 марта 1908 года родился Борис Полевой (Кампов), писатель, рассказавший в своем главном произведении "Повесть о настоящем человеке" о подвиге легендарного летчика Алексея Маресьева, лишившегося в Великую Отечественную войну ног, но вернувшегося в боевой строй.

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17 марта 1925 года родилась Юлия Борисова, актриса Театра им. Вахтангова, народная артистка СССР.

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17 марта 1938 года родился Рудольф Нуриев, артист балета. Он родился в транссибирском экспрессе, двигавшемся во Владивосток, где нес службу его отец — красноармейский комиссар. После того, как артист остался на Западе, он стал называть себя Нуреевым, как было записано в его паспорте.

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Скорбные даты

17 марта 1680 года умер Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист, герцог и пэр Франции, участник Фронды. Имел крайне пессимистические взгляды на природу человека. Его любимый афоризм: "Даже наши добродетели суть скрытые пороки".

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17 марта 1937 года скончался (Джозеф) Остин Чемберлен (Joseph Austen Chamberlain) (16.10.1863 — 1937), английский государственный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1925 года (совместно с Чарльзом Дауэсом).

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17 марта 1984 года скончался Константин Бадигин, исследователь Арктики, капитан ледокольного парохода "Георгий Седов", писатель, Герой Советского Союза.

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