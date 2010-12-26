Друзьями святых были лев, кит и даже муха

Считается, что к людям добрым тянутся маленькие дети и животные. Тогда, наверное, за людьми святыми, которые сияли от любви Христовой, наши меньшие братья должны были ходить прямо-таки толпами, то есть стаями и стадами. Действительно, в житиях святых имеются свидетельства о том, что у угодников Божиих были четвероногие и даже шестиногие друзья.

Приручение льва

Пожалуй, самая известная из историй о дружбе монаха-подвижника и бессловесной твари — это житие преподобного Герасима Иорданского, который приручил льва. Монах однажды шел он по Иорданской пустыне и встретил льва, который показал ему свою лапу, опухшую и истекающую гноем из-за вонзившегося в нее шипа. Лев кротко глядел на старца и не умея выразить свою просьбу словами, умолял об исцелении своим смиренным видом. Старец, видя льва в такой беде, сел, взял ногу зверя и вытащил из нее шип. Когда вытек гной, он хорошо очистил рану и обвязал платком. Вылеченный лев с тех пор не покидал старца, всюду следуя за ним, как верный пес. Подкармливал льва хлебом и разными лакомствами.

У монахов был осел, на котором они привозили для братии воду из святого Иордана. Старец поручил льву сопровождать осла и охранять его. Случилось однажды, что лев отошел от пасшегося осла на значительное расстояние и уснул на солнце. В это время мимо с караваном верблюдов проходил купец из Аравии. Он увидел, что осёл пасется один, и увел с собою. Иноки подумали, что лев съел осла, и решили его за это наказать — теперь лев был обязан возить вместо осла бочонки с водой. Лев чувствовал свою вину, и потому с покорностью начал выполнять эту работу.

Через некоторое время купец из Аравии, уведший осла, пошел в Иерусалим с караваном продать пшеницу, с ним был и осёл. Около Иордана купец повстречался со львом. Узнав осла, лев зарычал и бросился к нему. Купец и его спутники в ужасе убежали, а лев, схватив узду зубами, как делал прежде, повел осла с тремя привязанными один за другим верблюдами, обремененными пшеницей. Монахи поняли, что обижали льва незаслуженно, и попросили у него прощения. Льву дано было имя "Иордан".

Когда старец Герасим скончался, лев пришел на его могилу, страшно ревел от горя и бился головой о землю. После он лег на место погребения своего друга и тоже умер. Как повествует житие старца Герасима, эта история показывает, как послушны были звери Адаму до его грехопадения и изгнания из рая. Старец, достигший своими подвигами райского блаженства, смог повелевать зверями, как первородный Адам.

Кот Оптинского старца

У знаменитого Оптинского старца преподобного Нектария был кот, который его необыкновенно слушался, и батюшка любил говорить: "Старец Герасим был великий старец, потому у него был лев, а мы малы — и у нас кот".

Большим любителем котов был и святой патриарх Московский Тихон.

"Но вот из внутренних архиерейских покоев выходит… большой серый кот, ложится на ковер и, мурлыча, принимает самые беззаботные позы. Отлегло у нас от сердца, ибо невольно думалось, что если даже домашние животные чувствуют себя в покоях Владыки спокойно, то тем более окружающие его и встречающиеся ему люди должны были чувствовать себя так же. Значит, со всеми ласков Владыка, и нам нечего попусту страшиться его. И действительно, Владыка, вышедший к нам вслед за упомянутым животным, обошелся со всеми нами кротко, приветливо, просто и добродушно, внимательно и участливо выслушивая просьбы", — вспоминал о святителе протоиерей Николай Князев.

То же рассказывал о патриарх Тихоне и архиепископ Феодор (Поздеевский):

"Строгий монах и безупречный аскет, знаток святоотеческого богословия и канонического права, владыка пользовался большим уважением среди архиереев, среди которых было много его бывших учениковиревнителей церковного благочестия. Арх. Феодор во время своего свидания с Патриархом предостерегал его против слишком больших уступок власти и против каких-либо переговоров с обновленцами. Архиепископ остался недоволен свиданием: Патриарх показался ему недостаточно твердым и властным. Самая манера говорить, свойственная Патриарху, часто прибегавшему к юмористическому тону, раздражала сурового монаха. "Все хи-хи, ха-ха и гладит кота", — ответил он одному из своих приверженцев на вопрос о том, как он нашел Патриарха".

Патриарх Тихон не один из московских первосвятителей любил кошек. После кончины патриарха Алексия ΙΙ осиротел целый домашний зверинец: пекинес Пуша, мопс Кеша, маленький белый пудель по имени Туся, старый рыжий кот, кенары, павлины и лебеди. Интернет обошло фото, на котором патриарх играет с большим меховым котом.

Экзотические любимцы

Но по экзотике своих любимцев всех перещеголяли древние ирландские святые. Другом преподобного Брендана Мореплавателя был кит. После того, как святой приручил морского гиганта, кит даже позволял ему служить на своей спине мессу.

Друзьями преподобного Колмана Мак Дуаха в период его отшельничества в лесах Буррен были петух, мышь и муха. Петух будил его своим пением на утреннюю молитву, мышь терлась головой об его ухо и будила на молитву ночную, а муха помогала в чтении книг. Когда подвижник вынужден был прерваться, она служила "закладкой": садилась на начало той строчки, до которой он дочитал, и сидела там до самого его возвращения к чтению.

Через какое-то время меньшие братья святого Колмана один за другим умерли, вследствие чего он впал в глубокую печаль, ибо был к ним сердечно привязан. Не будучи в состояниисправиться с тоской самостоятельно, он написал письмо своему другу преподобному Колумкилле, изложив все обстоятельства. И тот прислал такой ответ: "Ты был слишком богат, когда обладал ими. Потому ты и печален ныне. Подобная скорбь приходит лишь туда, где есть богатство. Больше не становись богатым".

Святая Мелангелла Ирландская считается покровительницей зайцев и изображается на иконах вместе с этим зверьками. Дикие зайцы жили рядом с ней всю ее жизнь и совершенно не боялись подвижницы. В течение столетий никто на землях ее монастыря — в Пеннант Мелангелл (Pennant Melangell, графство Монтгомеришир) — никогда не убивал зайцев.

Святого подвижника Вину послушался огромный зверь — бегемот. На берегу реки, где жил уединенно авва Вина, находились поля местных жителей. И вот кто-то стал уничтожать посевы. Обеспокоенные земледельцы пришли к святому с просьбой о помощи. Тогда авва Вина встал на берегу реки и тихим голосом сказал:

— Именем Иисуса Христа повелеваю тебе не опустошать больше здешних полей!

И тут из воды показался огромный бегемот. Глядя на святого, он качнул головой, как будто в знак согласия, и поплыл вниз по течению реки. Больше его в этих местах не видели.

Не найдя в обычном месте лодки, живший в Египетской пустыне авва Еллий задумался, как перебраться на тот берег. Тут из воды показался огромный крокодил. При виде человека, который кротким голосом призывал имя Иисуса Христа, крокодил как будто забыл свою злобную природу, подплыл к святому и подставил ему спину. Преподобный сел на крокодила и переплыл на нем через реку.

Двое самых любимых в русском народе святых — преподобный Сергий Радонежский и преподобный Серафим Саровский - во время своего отшельничества в лесу водили дружбу с медведями. Оба подвижника кормили зверей из рук хлебом, а медведи позволяли святым себя гладить.