Скандальная история любви тренера и ее ученика

История любви: учительница и ученик

Вся Австрия стоит на ушах из-за скандальной связи 43-летней Ренаты Юрас (Renata Juras) и 16-летнего Эрвина Унтерлехнера (Ervin Unterlechner). Два года назад тренер гандбольной команды из Вены соблазнила своего подающего большие надежды ученика. В августе "неравный" брак был официально зарегистрирован в одном из муниципалитетов австрийской столицы.

"Мы живем нормальной супружеской жизнью", — сказала репортерам немецкого таблоида "Бильд" замужняя женщина, которая на восемь лет старше своей свекрови. "Эрвин встает в шесть часов утра, завтракает и едет в школу. Я остаюсь дома и готовлю обед, во второй половине дня он возвращается и кушает", — так описывает распорядок дня странной семейной пары желтая газета, ссылаясь на признания самой фрау Юрас. "Эрвин — прилежный ученик, он получает только отличные отметки. Он хочет найти хорошую работу, чтобы кормить свою семью. Нет более нравственной любви, нежели наша".

Три месяца назад у пары родилась дочь Ноэми (Noemi). Это третий ребенок бывшего тренера по гандболу Ренаты Юрас. У хорватки по национальности есть две дочери от первого брака с футболистом: одной 16 лет, другой — 21 год. "Мне они как подруги и одновременно няни для дочери", — говорит Эрвин. Его друзей такой брак не удивляет: "Для них это не проблема, что моя жена намного старше меня. А шушуканья посторонних за моей спиной мне безразличны". Мать подростка, когда связь ее сына не была еще официально оформлена, не возражала против его выбора. Дочери Ренаты также не стали мешать матери строить свою новую семью. Как позже призналась сама Рената, "только его мать и мои детки могли удержать меня от этого шага".

Юрас и Унтерлехнер уже несколько раз становились героями телевизионных шоу, из-за чего в Германии их называют "скандальной парой". Их любовная связь началась, когда Эрвин был 13-ти летним подростком. В то время суд за "совращение несовершеннолетнего" осудил Ренату на 22 месяца условно. Большая заслуга в таком мягком наказании лежит на матери Эрвина, которая на суде выступила в защиту своей будущей невестки.

Связь с тинейджером продолжалась, и поженившись, парочка написала об этом книгу. Она вышла в суперобложке прошлой осенью под заголовком: "41 и 14 — моя немыслимая любовь к подростку" (41 und 14 — Meine unmögliche Liebe zu einem Teenager). Идея написать книгу пришла в голову Эрвину, когда ему было 15 лет. В своей книге подросток рассказывает, как во время плавания в Будапешт сделал предложение прямо на борту корабля и как нервничал, когда приобретал кольца. Однако книгу писала Рената, которая превосходно владеет немецким языком, но не достаточно для того, чтобы написать книгу, и ей в этом помогал "литературный негр", а позднее над ее стилем поработали два редактора.

Любителей "клубнички" эта книга, скорее всего, разочарует. На 184-х страницах они не найдут никаких скабрезностей или интимных подробностей. Как пишут критики, с одной стороны, в ней бесконечные рассуждения о роли игры в ручной мяч для подрастающего поколения, много внимания уделено кулинарии, а когда речь заходит о возникновении чувств между людьми с такой большой разницей в возрасте, то, прежде всего, изрекаются какие-то нудные банальности и нескончаемые скучные пересуды, переливание из пустого в порожнее. Хотя с другой стороны, отмечает критика, во всей этой истории очаровывает романтичная сторона, попытка самооправдания за сделанный в жизни столь смелый шаг.

Вот как Рената Юрас описывает начало любовных отношений со своим подопечным. Первый поцелуй случился в ее машине, когда она подвозила парня домой после тренировок. "Он был высокого роста, мускулистый, выглядел очень спортивно, почти настоящий мужчина. Он взял меня за подбородок и медленно поднял так, чтобы я посмотрела прямо ему в глаза. Он целовал меня. Мое тело напряглось как струна. Мне стало горячо. Тренера по имени Рената больше не существовало".

2010 год — это год, когда раскрылась их тайная любовь — Рената вспоминает словно кошмарный сон. Она потеряла работу и предстала перед судом. Тут же засуетились журналисты из бульварной прессы, которые накинулись на нее, как цепные псы. "Секс-тренерша" — такое прозвище дали ей газетчики, оно замелькало в заголовках всех немецкоязычных таблоидов.

"Я понимала это, — пишет Рената Юрас в своей книге. — Осознавала, что тайное рано или поздно становится явным. Средства массовой информации были безжалостны ко мне. Крутая сенсация. Наша история послужила пищей для "желтой прессы". Когда я оторвалась от дрожащих губ Эрвина, то почувствовала, что мои наихудшие опасения стали теперь явью". Она еще пыталась успокоить своего молодого возлюбленного: "Я люблю тебя, Эрвин, — сказала я. — Это самое главное. Наша любовь сильнее всего остального!"

Блоггеры в Австрии и Германии активно обсуждают эту тему. Безусловно, комментарии разнятся. От пожеланий всего наилучшего в их дальнейшей супружеской жизни до оскорбительных выпадов в адрес обоих супругов. Одни восхищаются "женщиной-пройдохой", заполучившей в мужья молодого атлета, другие считают, что юношу можно только пожалеть.