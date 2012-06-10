Истории любви: королева Швеции Кристина носила черты обоих полов, но предпочла платоническую любовь к кардиналу

9:05 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Для нескольких поколений американцев и европейцев шведская королева Кристина прочно ассоциировалась с голливудской актрисой — кстати, шведкой по национальности Гретой Гарбо. Красавица-кинодива в роли Кристины блистала в историческом фильме "Королева Кристина" (Queen Christina), который в 1933 году поставил ученик Евгения Вахтангова — Рубен Мамулян.

Фото: samlingar.shm.se by Авраам Вухтерс (около 1610 –1682); фотограф - Эрик Лернестал, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Королева Кристина

Но так же, как позже другая актриса Элизабет Тейлор, подарившая свою роскошную внешность Клеопатре, Гарбо "усовершенствовала" облик своей героини. Королева Швеции Кристина (Kristina av Sverige) даже на льстивых парадных портретах выглядит безнадежно мужеподобно.

"Я родилась в сорочке, и только лицо, руки и ноги были голыми, — написала Кристина в автобиографии. — Мое тело покрывали волосы, и у меня был грубый, сильный голос. Поэтому повивальные бабки, принимавшие роды, подумали, что я была мальчиком. Их радостные голоса заполнили залы дворца и на какое-то время даже ввели в заблуждение самого короля".

По утверждениям очевидцев акта рождения, когда король Густав II Адольф, взял кричавшую басом новорожденную и выяснил, что родилась девочка, то пророчески произнес: "Она вырастет хитрой, ибо всех нас обманула".

В чем создатели голливудской картины действительно не погрешили против исторической правды, так это в показе однополой любви. Природа сыграла с Кристиной злую шутку, с рождения наградив дитя телосложением и образом поведения мужчин из королевского рода Васа — Кристина просто обязана была родиться мальчиком.

По мнению современного шведского писателя Свена Стольпе (Sven Stolpe), Кристина была, говоря языком медицинских терминов, псевдогермафродитом, то есть ложным гермафродитом или мужеподобной женщиной.

Мать, бранденбургская принцесса, красавица Мария Элеонора, недолюбливала свою уродливую дочь и даже, как вспоминала потом Кристина, с безразличием реагировала на то, что нянька несколько раз роняла ее наземь. Из-за этого у дитя было сломано предплечье и одно плечо на всю жизнь осталось ниже другого. Малышка Кристина рано познала горечь одиночества и ощущение ненужности в этом мире, и у нее развился комплекс вины и неполноценности. Правда, она с успехом компенсировала их скрытным нравом, упрямством и жаждой знаний.

На протяжении жизни у королевы Кристины были романы с представителями как мужского (Карл Густав, Магнус Габриэль Делагарди), так и женского пола (Эбба Спарре). После смерти матери Кристина унаследовала престол, но спустя время добровольно уступила его своему двоюродному брату Карлу-Густаву Пфальцскому и покинула Швецию. В декабре 1655 года она торжественно въезжает в Рим, где поселяется в своей резиденции, дворце Фарнезе — Palazzo Farnese. В ее окружении сразу же появляются красивые мужчины и женщины — похоже, что в пику покойной матери. С детства Кристина ненавидела карликов и уродцев, которых обожала ее мать, заставлявшая умную девочку играть с ними. А они напоминали ей ее собственную некрасивую внешность.

Королева Кристина продолжала эпатировать римскую публику своей чересчур раскованной манерой поведения. В то время в числе ее увлечений называют племянницу Мазарини Марию Манчини, в которую был влюблен король Людовик XIV. Правда, до интимных отношений между двумя дамами не доходило, и чувства Кристины оставались чисто платонической.

Зато ее "бойфрендом" становится красавчик-кардинал Децио Аззолино (Decio Azzolino). Умный и проницательный дипломат, Аззолино занимал ключевые должности в дипломатической и разведывательной службе Ватикана. Он сумел стать фаворитом папы Иннокентия X и даже подружиться с его честолюбивой и жадной свояченицей Олимпией Майдальчини. Ходили слухи об их интимной близости. В 1654 он стал кардиналом.

Знакомство кардинала католической церкви Аззолино с бывшей шведской королевой произошло сразу же по прибытии Кристины в Вечный Город. В палаццо Фарнезе он приходил ежедневно. Какой-то римский сплетник растрепал, что королева носит в кармане портрет кардинала.

Современный российский биограф королевы Кристины, историк Борис Григорьев пишет: "Подробных сведений о личной жизни Аззолино практически нет. Накануне смерти он сжег все свои архивы, и историки вынуждены пользоваться лишь косвенными данными или вообще полагаться на ненадежные слухи. Известно однако, что Аззолино был "элегантным кавалером" и любил вращаться в дамском обществе. Папский историк Пастор саркастически замечает в своих трудах, что Аззолино никогда не блистал "чистотой нравов", а его современник литератор Анжело Корраро в своей вышедшей в 1663 году книге писал, что кардинал "большую часть своего времени тратил на амурные похождения". Другими увлечениями, которым он отдавался, были искусство и театр. Он играл ведущую роль на четырех папских конклавах. В некотором роде судить об Аззолино можно на основании отчетов его агента и прелата Ласкариса, темной, по мнению некоторых историков, личности, которого он послал в Пезаро следить за королевой".

Об отношениях кардинала и Кристины известно, что она не раз с горькой игривостью упрекала своего Друга за его увлечение красивыми актрисами. При этом она саркастически замечала, что Децио тянулся к "музам", чтобы облагородить свою душу. Когда Папа запретил кардиналам инкогнито или в масках посещать знатных дам, Кристина тут же добилась отмены этого запрета для Аззолино. В архивах сохранилось письмо Аззолино папе Александру VII от 22 марта 1656 года, в котором прелат объясняется в связи с различными слухами и сплетнями об его отношениях с экс-монархиней. Чтобы там ни говорили, историкам хорошо известно, что королева Кристина умерла virgo intacta — нетронутой девственницей.

Борис Григорьев пишет о взаимоотношения королевы и кардинала следующее: "О любовной страсти впервые узнали из писем Кристины, посланных Аззолино в 1666–1668 годах из Гамбурга. К этому времени любовь Кристины к кардиналу, пережив целый ряд трансформаций, успела пройти относительно счастливый период и достигла в 1665 году того момента, за которым пугающе зияла черная дыра одиночества".

Их чувства сохранились в переписке. Это уже не только платоническая, но и эпистолярная любовь. Сорокалетняя королева говорит о своей любви к кардиналу и его дружбе как ответном чувстве. Кардинал скорее из жалости пишет ей, что его чувства к ней намного теплее, чем она себе это представляет. В ответ Кристина заверяет кардинала, что ее дружба к нему "не имеет никаких границ или конца, кроме смерти".

"Несомненно, сама любовь говорит в этих письмах, — писал барон Бильдт, — и, по моему мнению, не важно, делил ли Аззолино с королевой ложе или нет. В любом случае ясно, что только он играл в ее жизни роль повелителя".

Постепенно кардинала начинают тяготить излияния его сиятельной подруги, и он настоятельно просит ее не писать ему более о своих чувствах. Кристина не отвечает на целый ряд его посланий, "ибо я не могу изменить мои чувства, ни говорить о них Вам, не раня Вас". Аззолино предлагает ей отвлечься от своих мыслей и начать сочинять автобиографию. Кристина вняла совету своего любимого и приступила к ее написанию.

Их дружба и переписка (от римского периода до нас дошли записки, которыми они продолжали обмениваться, несмотря на то, что виделись почти каждый день) длилась несколько десятилетий. Как написал один немецкий историк, "могло случиться, что кардинал в это время чувства платонической любви превратил в чувства настоящей дружбы".

Постепенно Кристина успокоилась. Сначала она утешалась искусством и политикой, позднее — религией. Королева протестантской Швеции приняла католичество под именем Мария Александра (Maria Alexandra).

Уточнения

Кристи́на Христи́на (швед. Kristina), полное имя Кристи́на А́вгуста (с 1655 — Кристи́на Алекса́ндра; швед. Kristina Augusta, Kristina Alexandra; 18 декабря (8 декабря по старому стилю) 1626, Стокгольм — 19 апреля 1689, Рим) — королева Швеции в 1632—1654 годах (коронована в 1650 году); последний представитель дома Васа на шведском престоле, дочь Густава II Адольфа.



Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

