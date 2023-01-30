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Инна Новикова

Владимир Киселёв: поклонники рэпа не пойдут служить Родине

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Почему поклонники рэпа и прочей западной музыки не будут защищать Родину, кто из современных артистов приезжает в Донецк и Луганск, а также как благотворительность сделать модной, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой советский и российский бизнесмен, музыкант, продюсер, ударник и создатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселёв.

Владимир Киселёв: поклонники рэпа не пойдут служить Родине

— Владимир Владимирович, современное поколение любит рэп. Объективно говоря, там нет ни слов, ни музыки. Почему у молодёжи такие пристрастия?

— В этом большая заслуга западного шоу-бизнеса и политического влияния. Они навязали нашей молодёжи и русскому менталитету привязку к "западной музыке", чего мы объективно не можем принять. Они навязали нам западное кино, абсолютно бездуховное. Они выиграли у нас идеологическую войну, и если бы не беда, которая произошла в 2014 году, если бы не события в феврале прошлого года, я боюсь, что мы, как народ и как страна, закончились бы. Посмотрите, как воспитывали патриотизм советская кинематография, музыка. В Великую Отечественную войну артисты активно выступали на фронте. А сегодня любители рэпа даже не могут приехать:

  • в Донецк,
  • Луганск,
  • Херсон.

Потому что бойцы их не поймут. Мы ездим туда всё время с благотворительной помощью, с концертами. Там востребованы песни исполнителей: "Земляне", Елена Север, ЮрКисс, "Русские", Чичерина, Гриша Лепс, Архипов и многих других. Но если туда приедет Даня Милохин или такие же "звёзды", как он, их просто выбросят оттуда. Потому что они говорят на другом языке.

Но самое страшное, что их поклонники там не находятся. Среди бойцов, которые находятся на линии соприкосновения, нет поклонников западной музыки. Это жёсткая взаимосвязь: музыка воспитывает поколения, только это поколение не пойдет служить Родине.

Когда мы едем в Донбасс и Луганск, нам ставят препоны. Мы сами оплачиваем дорогу, трейлеры с благотворительной помощью. А когда Минкульт проводит в Новосибирске, Омске, Красноярске флешмобы и концерты, я задаю вопрос: "А чем это помогает бойцам на линии Донецко-Луганского соприкосновения?" Если участники автомобильных флешмобов хотят помочь, пусть поработают таксистами неделю, заработают деньги и купят бронежилеты бойцам. Какие артисты выступают на концертах за 3 тысячи километров от линии соприкосновения? Там нет "Руки вверх", Басты, "Ленинграда", "Землян", Григория Лепса.

На праздновании Крымской весны, Дня Победы, Дня России всегда выступали артисты, которые сегодня находятся в Израиле, Европе, Америке.

А ведь это идеологическая работа с молодёжью. Послушайте Гришу Лепса, какие абсолютно прогосударственные патриотические вещи человек говорит, поэтому он всё время в Донецке и Луганске, привозит за свой счёт благотворительную помощь и своих музыкантов. Зато перед Новым годом Минобороны и Управление внутренней политики в самолёт сажают артистов и везут их в Луганск на съёмку новогодней программы телеканала "Звезда". Но в этом самолёте лучше было бы привезти гуманитарную помощь и бронежилеты.

Порочность в том, что на всех этих мероприятиях Минкульта артисты выступают за деньги. Зато какая атака была на нас из-за концерта на стадионе "Зенит Арена", нас обвиняли в попытке "собрать бабло". Но никто не рассказал в СМИ, что весь сбор от концерта мы передали в больницу Горловки.

Уехавшие за границу артисты, и те же Серебряков, Назаров получают огромную публичную площадку для выражения антироссийской точки зрения.

Информации об их отъезде гораздо больше, чем о людях, чьи поступки должны подниматься наверх. Мы должны сделать благотворительность, патриотизм модными.

А если нам не дают трибуну, как мы получим последователей? Кто за нами пойдёт, если об этом никто не знает? Когда мы требуем, чтобы было освещение наших поездок в Луганск, Донецк, Херсон, нам говорят: "Но это же ваша личная инициатива". А как же вы хотите, чтобы другие за нами поехали?

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы днр лнр война донецк музыка россия луганск
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