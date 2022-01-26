EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Как Леонардо Ди Каприо лишился роли из-за "чудовищного" вокала

Шоу-бизнес » Зарубежный

Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо со своим звёздным статусом может выбирать любую роль. Но в прежние годы у звезды "Титаника" не было такого бесплатного билета. А в 2001 году он и вовсе получил отказ, когда проходил прослушивание на площадке знаменитого фильма-мюзикла "Мулен Руж!" База Лурмана. В качестве причины режиссёр сослался на "чудовищный вокал" и отправил Лео восвояси.

Леонардо Ди Каприо, актер

Это был романтический мюзикл, и по идее Ди Каприо мог бы составить неплохую компанию, воссоединившись со своим режиссером, который его когда-то прославил, дав ему главную роль в картине "Ромео + Джульетта".

"Мулен Руж!" имел коммерческий успех и получил несколько номинаций на премию Американской киноакадемии. В интервью для Variety Ди Каприо рассказал, что потерял роль, потому что он просто не был создан для этого жанра.

"Честно говоря, я не особо готов играть в мюзикле, потому что у меня довольно отвратительный голос", — признался Ди Каприо.

И все же на прослушивании Лео дали шанс.

"Я попытался спеть песню, это была "Lean on Me", и когда я взял высокую ноту, Баз просто повернулся ко мне и сказал: "Да, Ди, я не знаю, стоит ли продолжать этот разговор", — вспоминал Ди Каприо.

Зато эту роль блистательно сыграл Юэн Макгрегор.

Как Леонардо Ди Каприо научился справляться с отказами

Чтобы стать кинозвездой, Ди Каприо пришлось изменить свое отношение к прослушиваниям и отказам. Это был урок, который он усвоил в раннем возрасте, когда только начинал работать в киноиндустрии. Во время прослушиваний Ди Каприо всегда стремился показать себя перед директорами по кастингу, пытаясь быть тем, кем они хотели его видеть.

Леонардо Ди Каприо, актер

"Вы позиционируете себя как человека, который может сделать все, что захочет директор по кастингу, — сказал Ди Каприо в интервью Гильдии киноактеров. — И я помню, что какое-то время у меня было такое отношение к кастингам, и я не мог найти работу около года".

Тот год преподал звезде "Волка с Уолл-стрит" ценный урок актерского мастерства.

"Но правда в том, что в тот год я по-другому стал относиться к прослушиваниям и только тогда начал получать работу", — сказал Ди Каприо.

Актёр предположил, что удача стала ему улыбаться именно потому, что он пересмотрел свое отношение к этому процессу.

"Я сказал себе, что не завишу от этой работы. Она не определяет меня. Я стал меньше продавать себя, больше готовиться к ролям, по-настоящему исследовать характеры. Я старался делать так, чтобы моя самооценка не зависела от того, получу я эту работу или нет", — признавался Лео.

О какой потерянной роли сожалеет Ди Каприо

В копилке актёра есть не только отказы от режиссёров, от каких-то ролей он уходил сам. В одном из интервью для GQ Леонардо признался, что был один фильм, в котором он хотел бы сняться. Это была картина "Ночи в стиле буги". Известно, что Ди Каприо сам отказался от фильма Пола Томаса Андерсона, чтобы сыграть в "Титанике". Позже главная роль досталась Марку Уолбергу.

Актер сетовал, что взялся бы и за два проекта, если бы это было возможно. Однако о своей роли в "Титанике" он тоже не жалеет.

"Правда в том, что если бы я не снялся в "Титанике", я бы точно не смог сниматься потом в других великих фильмах или сделать ту карьеру, которая у меня сейчас есть", — сказал Ди Каприо, признавшись, что долго думал над тем, как сложилась бы его судьба, если бы он пошёл тогда другим путем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Леонардо ди Каприо стал 'волком"
Темы леонардо ди каприо
Новости
Стас Пьеха совсем забыл о бабушке, считает её помощница
WarGonzo: НАТО ведет разведку в Приднестровье
В Госдуме РФ прокомментировали поставки оружия ДНР и ЛНР
Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть перед сном
Глава ДНР Пушилин высказался о поставках оружия Россией в Донбасс
Учёные заявили, что противовирусные неэффективны в борьбе с COVID-19 и гриппом
Власти Москвы озвучили условие для введения новых ограничений
Вице-канцлер ФРГ Хабек: любые санкции против РФ затронут Германию
"Единая Россия" попросила руководство РФ помочь поставками оружия ЛНР и ДНР
Военный эксперт оценил возможность помощи РФ Донбассу в случае агрессии Украины
Последние материалы
В Госдуме РФ прокомментировали поставки оружия ДНР и ЛНР
Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть перед сном
Глава ДНР Пушилин высказался о поставках оружия Россией в Донбасс
Учёные заявили, что противовирусные неэффективны в борьбе с COVID-19 и гриппом
Сон помогает быстрее выздороветь и заживить раны
Власти Москвы озвучили условие для введения новых ограничений
Вице-канцлер ФРГ Хабек: любые санкции против РФ затронут Германию
"Единая Россия" попросила руководство РФ помочь поставками оружия ЛНР и ДНР
Волосы любят правильно мыться и "вкусно поесть"
Ночные кошмары: как от них избавиться
Популярное
Мир. Новости мира
Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину

Командующий Операцией объединённых сил Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал конкретную дату "нападения" России на украинские земли.

Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Регуляторы
Экономисты предложили выплатить каждому россиянину по 130 тысяч рублей
Андрей Мартынюк Англосаксы в панике: эвакуируют своих из Украины Андрей Мартынюк Любовь Степушова Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат Любовь Степушова Ирина Шлионская Наш мир — всё-таки "матрица". Но только не цифровая... Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Генерал Куликов: Лояльные РФ страны мира могут образовать блок похлеще НАТО
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
Что произойдёт, если РФ признает ДНР и ЛНР, рассказали на Украине
Мир. Новости мира
Что произойдёт, если РФ признает ДНР и ЛНР, рассказали на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников