Как Леонардо Ди Каприо лишился роли из-за "чудовищного" вокала

Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо со своим звёздным статусом может выбирать любую роль. Но в прежние годы у звезды "Титаника" не было такого бесплатного билета. А в 2001 году он и вовсе получил отказ, когда проходил прослушивание на площадке знаменитого фильма-мюзикла "Мулен Руж!" База Лурмана. В качестве причины режиссёр сослался на "чудовищный вокал" и отправил Лео восвояси.

Это был романтический мюзикл, и по идее Ди Каприо мог бы составить неплохую компанию, воссоединившись со своим режиссером, который его когда-то прославил, дав ему главную роль в картине "Ромео + Джульетта".

"Мулен Руж!" имел коммерческий успех и получил несколько номинаций на премию Американской киноакадемии. В интервью для Variety Ди Каприо рассказал, что потерял роль, потому что он просто не был создан для этого жанра.

"Честно говоря, я не особо готов играть в мюзикле, потому что у меня довольно отвратительный голос", — признался Ди Каприо.

И все же на прослушивании Лео дали шанс.

"Я попытался спеть песню, это была "Lean on Me", и когда я взял высокую ноту, Баз просто повернулся ко мне и сказал: "Да, Ди, я не знаю, стоит ли продолжать этот разговор", — вспоминал Ди Каприо.

Зато эту роль блистательно сыграл Юэн Макгрегор.

Как Леонардо Ди Каприо научился справляться с отказами

Чтобы стать кинозвездой, Ди Каприо пришлось изменить свое отношение к прослушиваниям и отказам. Это был урок, который он усвоил в раннем возрасте, когда только начинал работать в киноиндустрии. Во время прослушиваний Ди Каприо всегда стремился показать себя перед директорами по кастингу, пытаясь быть тем, кем они хотели его видеть.

"Вы позиционируете себя как человека, который может сделать все, что захочет директор по кастингу, — сказал Ди Каприо в интервью Гильдии киноактеров. — И я помню, что какое-то время у меня было такое отношение к кастингам, и я не мог найти работу около года".

Тот год преподал звезде "Волка с Уолл-стрит" ценный урок актерского мастерства.

"Но правда в том, что в тот год я по-другому стал относиться к прослушиваниям и только тогда начал получать работу", — сказал Ди Каприо.

Актёр предположил, что удача стала ему улыбаться именно потому, что он пересмотрел свое отношение к этому процессу.

"Я сказал себе, что не завишу от этой работы. Она не определяет меня. Я стал меньше продавать себя, больше готовиться к ролям, по-настоящему исследовать характеры. Я старался делать так, чтобы моя самооценка не зависела от того, получу я эту работу или нет", — признавался Лео.

О какой потерянной роли сожалеет Ди Каприо

В копилке актёра есть не только отказы от режиссёров, от каких-то ролей он уходил сам. В одном из интервью для GQ Леонардо признался, что был один фильм, в котором он хотел бы сняться. Это была картина "Ночи в стиле буги". Известно, что Ди Каприо сам отказался от фильма Пола Томаса Андерсона, чтобы сыграть в "Титанике". Позже главная роль досталась Марку Уолбергу.

Актер сетовал, что взялся бы и за два проекта, если бы это было возможно. Однако о своей роли в "Титанике" он тоже не жалеет.

"Правда в том, что если бы я не снялся в "Титанике", я бы точно не смог сниматься потом в других великих фильмах или сделать ту карьеру, которая у меня сейчас есть", — сказал Ди Каприо, признавшись, что долго думал над тем, как сложилась бы его судьба, если бы он пошёл тогда другим путем.

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