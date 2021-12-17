Регина Тодоренко удивила новым образом

Телеведущая Регина Тодоренко решила вновь поэкспериментировать с волосами. Звезда похвасталась новой прической, над которой поработал Влад Лисовец, выложив в Instagram фото, где она позирует вместе со стилистом. Однако поклонников преображение телеведущей не впечатлило.

"Интересный факт, долетевший из Йельского университета: исследование показало, что волосы имеют самое прямое воздействие на наше счастье и профессиональный успех. В результате эксперимента, проведенного среди 4400 женщин по всему миру, ученые выяснили: если женщина недовольна своими волосами, она нервничает и чувствует себя более робко и неуверенно. Вы довольны своими волосами?" — написала звезда программы "Орёл и решка".

Регина убеждена, что со сменой имиджа в жизнь приходят и положительные эмоции, и новые люди. Некоторые подписчики оценили новый образ, согласившись, что иногда должно в жизни появляться что-то новое. Но большинство раскритиковали звезду, написав, что новая прическа ее старит и лучше бы она не перекрашивалась:

"Раньше было гораздо лучше. Не ваш цвет. Потерялись с ним. Блеклый". "Старее выглядишь, мне раньше больше нравилось"

Буквально пару месяцев назад телеведущая шокировала как поклонников, так и саму себя, опубликовав фото с новой прической, где она предстала с короткими темными волосами и челкой. У фанатов, привыкших видеть ее с копной пшеничных волос, возник когнитивный диссонанс, кто-то от отчаяния даже предположил, что Регина надела парик. Но в целом подписчики сошлись в одном, решение Регины расстаться с шикарной шевелюрой было ошибочным.

Нападки Ксении Собчак

На днях Ксения Собчак раскритиковала Регину, назвав ее "инфоцыганкой", которая берет деньги за бесполезную информацию и учит мечтать. Конечно, досталось и другим "ТВ-гуру", которые, по словам Собчак, гипнотизируют публику эзотерическими терминами, реализуя при этом "воздух".

Кажется, что звезды играют в пинг-понг. Ранее Регина также высмеяла коллег, артистов и блогеров, обучающих своих подписчиков особым техникам мотивации, которые позволят жить счастливо. По словам Регины, у таких звездных коучей временами одна и та же вступительная речь, которую наверняка писал один и тот же сценарист. При этом сама Регина не упустила в свое время шанс предложить подписчикам свой авторский курс «Люби, делай, мечтай!», который якобы помогал найти путь к себе и даже разбогатеть. Сама Ксения тоже не без греха. Кто, как не она, примерял на себя роль гуру, дабы просветить несмышленую интернет-аудиторию?!

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