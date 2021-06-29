Вадим Цыганов: Песня — это как солнце, она триедина: голос, музыка и слово

Реально ли сейчас наше государство стало патриотическим? Почему официальный патриотизм как-то не берёт за душу? Что такое Слово и слово? Какое первое чудо совершил Иисус Христос? Как в песне проявляется триединство? Когда и как голос касается души? Почему Викторию пригласили преподавать русский стиль в дизайне одежды? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda. Ru Сергея Каргашина ответили супруги певица, актриса, модельер Виктория Цыганова и поэт, художник, сценарист Вадим Цыганов.

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— Вы говорили, что власти вас часто задвигали, потому что раньше все патриотичное, русское было чуть ли не под запретом. Теперь у нас патриотизм — в тренде…

Вадим Цыганов: — Да, только это на самом деле — псевдо-патриотизм, как по сути, так и потому, что делается по указке. Псевдопатриотов они действительно продвигают.

Виктория Цыганова: — А у нас — забвение, тишина и покой. Мы сидим пьем водку каждую секунду из стаканов, потому что нас все равно задвигают.

Вадим: — Нет, не пьем, конечно, и мы не жалуемся. Все у нас хорошо, мы все равно работаем, делаем свое дело, и мы востребованы.

Виктория: — А что нам жаловаться?… Мы же — воины христовы. Зачем нам жаловаться? С нами — Господь и Андреевский флаг. Поэтому у нас — никаких проблем. Мы наоборот понимаем истинные ценности и стараемся это сохранить и приумножить. Вот это — да, это — достойная цель. И не облажаться — вот что самое главное.

Вадим: — Мне кажется, очень хорошо, когда с песнями происходят такие фантастические вещи, где участвует совершенно дух и время. Время — это и есть Господь Бог. А мы его сейчас сжимаем за счет телефонов, за счет цифры и всего остального.

Это мы воюем с Господом Богом. А цифра воюет с душой. А где есть некая печать духа, то есть и судьба у каждой песни, уже что-то с ней серьезное происходит. Я это по себе чувствую, знаю и понимаю.

И поэтому как у Арсения Тарковского: "Власть от века есть у слова". — Это мне запомнилось на всю жизнь. "В начале было слово", — Великая книга это цитирует. Слово. Ведь первое чудо Христово, говорят — вино, а на самом деле это было Его общение с людьми.

Виктория: — Было общение и на свадьбе, а вино закончилось.

— Часто песня — плод иногда коллективного творчества. Поэт написал слова, композитор — музыку. Музыка может поднять, унести в небо слова, окрылить их. А бывает такая музыка, что наоборот убивает слова. Если композитор написал песню на твои слова, а ты видишь, что это — совсем не то, путь в никуда. И как ему сказать об этом? Такой щекотливый момент.

Вадим: — Вообще ты очень тонко затронул эту историю.

Виктория: — Да, тонкая тема.

Вадим: — Тут же словом можно обидеть. Неправильно ему сказал — ты его ранил. У меня было такое. Я каюсь. Я резко говорил, когда мне не нравилось. Сейчас бы я по-другому сделал. Но вообще песня — это как солнце, она триедина: голос, музыка и слово. Роман Сладкопевец — единственный святой поющий.

Виктория: — Но Самим Богом отмечено, что петь — богоугодное занятие.

Вадим: — Потому и молитвы называются песнями.

Виктория: — Псалмы. Да, песни. Удивительная тоже вещь.

Вадим: — Удивительно. Я не знаю ответа, почему в песне так взаимодействует, это триединство но мне оно очень нравится.

Виктория: — Сейчас даже ученые считают, что голос пробуждает в человеке исторические гены.

Вадим: — Конечно. Словом же все передается. Это — дух, и душа — как слово.

Виктория: — Меня сейчас пригласили в университет дизайна, преподавать русский стиль в одежде. Я удивилась: Зачем, — говорю, я вам нужна? У меня три класса староцерковного образования по этому профилю. Но важна, конечно, практика.

Вадим: — Не шути. Вика, у тебя очень хорошее образование.

Виктория: — Мне ректор говорит: Вы самородок — тот человек, который себя сам сделал, воспитал. Я вспомнила Даля.

Вадим: — Какой самородок, самоучка?… Нет, Викуль. У тебя прикреплено.

Виктория: — И человек, который занимается дизайном, русским стилем, говорит, что поскольку у меня такой фантастический голос, то эта трансляция может быть визуальная и через голос.

Голос души

Голос касается души. Он — не просто какой-то объект, а субстанция живая реально.

Поэтому иногда, когда у меня бывают минуты какого-то уныния, печали, грусти, я вдруг слышу свою песню, спетую в студии, когда я там настраивалась, еще только воевала с Вадиком по поводу "это петь не буду, а может, и буду", меня же накрывает и саму.

Вадим: — Постоянно воюет.

Виктория: — Я чувствую, что энергия слова и голоса работает.

Вадим: — И с Ярославом Сумишевским спеть я ее уговорил. А вначале было категорическое "нет"… Я говорю: Вик, ну давай попробуем. Чувствую я, что получится. Он сначала споет мягонько так. Вслушаешься…

Виктория: — Трагическая история с Мишей Кругом на меня сильно подействовала. Я всегда говорю, что настоящее творчество невозможно без каких-то трагедий. Это действительно так.

Вадим ведь сделал все, чтобы альбом записать, по одному слову монтировал голос Миши, и все это как бы полетело, как будто птица расправила крылья.