Андрей Бриг: для любого россиянина 9 Мая – святой праздник

О своем репертуаре, концертах с Министерством обороны и "Песнярами”, а также о том, как бережёт голос и волнуется ли перед выступлением, рассказал ведущему "Правды.ру” Сергею Каргашину певец, лауреат международных музыкальных фестивалей и конкурсов, участник "Славянского базара”, лауреат национальной премии "Виктория-2020” Андрей Бриг.

Святой праздник

— Андрей, что для тебя 9 Мая? Я знаю, что известность к тебе пришла в 2015 году после твоих сольных концертов в Крыму, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Да, было такое. Для меня 9 Мая, как и для любого россиянина, праздник святой.

Святой день для нашего народа, наших семей, потому что мы потеряли очень много людей, очень много было жертв, страданий. Если мы это будем забывать, то это неправильно по отношению к павшим и к победителям.

Поэтому для меня всегда честь выступать на мероприятиях к 9 Мая.

— В твоей семье кто-нибудь воевал?

— Воевали, да, два деда. Первый дед дошел до Берлина, во 2-м Украинском фронте. Освобождали Могилев, Варшаву. О втором деде я меньше знаю. Но они выжили, поскольку появился я на свет.

Как и большинство людей, они не очень вспоминали о войне. Потому что сложная тема, душевные переживания. Поэтому от них я очень мало знаю, сужу только по их наградам, по картам, где они воевали, потому что это сейчас всё есть в доступе на сайтах. Я изучил это всё, потому что мне это было интересно.

— У тебя много патриотических песен. Ты поешь нашу великую песню "День Победы" и "Темную ночь". У тебя есть и авторские песни: "За нашу Россию".

— Это твоя песня. Открываю секрет. "За нашу Россию" два года назад мы написали, достаточно успешная песня. Посвящена она победам разным нашей армии. То есть это обобщающая песня, которую я исполняю на мероприятиях к 9 Мая, 23 Февраля и других. Очень благодарен тебе и композитору Сергею Найдуну за эту песню. Горжусь, что она у меня есть в репертуаре.

— Ты тесно сотрудничаешь с Министерством обороны, постоянно участвуешь в выездных концертах. Недавно ты вернулся из Тикси, Воркуты. Тебя занесло аж за Полярный круг.

— Все поездки с Общественным советом Министерства обороны — это сложные поездки. Во-первых, отсутствие сна. Во-вторых, долгие перелеты на самолетах, иногда на некомфортных, потому что есть штабные самолеты, где всё есть, а есть самолеты, как на Тикси, ограниченные в комфорте. На последнем самолете не было туалета. Об этом предупреждают заранее.

Летали мы за Полярный круг через Воркуту: у нас был концерт в Воркуте, в Тикси и в самой дальней точке — остров Котельный, где наши части.

Мы вылетели отсюда вечером, прилетели в 10 в Воркуту, сразу дали концерт. Тут же вылетели в Тикси, прилетели, там уже было утро, потому что сдвиг, по-моему, на шесть часов. Нас тут же с самолета перегрузили на вертолет, и три часа мы летели на вертолете на Котельный. Снова был концерт, и после мы три часа возвращались. То есть фактически не спали сутки. Конечно, это бьет по здоровью, влияет на голос. Но мы выдержали, потому что делаем дело, важное для культуры, для военных, для Министерства обороны. Поэтому я с удовольствием принимаю участие.

И еще, спасибо за доверие Министерству обороны за такие концерты. Потому что туда летает два-три артиста. То есть это не большие тусовки, а выборочно артисты. А так как у меня репертуар построен на военных, патриотических песнях, поэтому и летаю туда.

Андрей Бриг, военно-патриотическая программа

— Несколько лет назад ты летал в Сирию.

— Да, в 2018 году. Мы летели дать два концерта. Но дали шесть. Это были различные регионы и города: Масьяф, Тартус, Хмеймим. И получилось за три дня шесть концертов полноценных. И я сорвал там голос. Потом восстанавливался месяц. Во-первых, было жарко. Во-вторых, переезды, перелеты — это сложно, потому что ты едешь:

в сопровождении техники,

в бронежилете,

каске.

И это небезопасно, потому что там стреляют. Это, конечно, накладывает отпечаток на твои вокальные данные, восприятие мира. Но это было интересно. Я очень горжусь этим. Нас наградили медалями за эти концерты.

Главный инструмент певца

— У певца главный инструмент — это его голос. Ты как бережешь свой голос?

— Прежде всего это профессиональные распевки. Я им обучен преподавателями. Во-вторых, я раз в месяц бываю у фониатра, который смотрит аппарат, промывает, смазывает. И, естественно, я стараюсь беречь голос — то есть находиться в тепле, не простужаться, на сквозняках не быть. Но это делают все абсолютно вокалисты.

— Что ты чувствуешь, когда выходишь и видишь перед собой полный зал?

— Во-первых, волнение.

И это нормально, потому что абсолютно любой артист обязан волноваться, иначе он не выдаст нормальный результат.

Во-вторых, я считаю, что есть артисты малых залов, а есть артисты больших залов.

Для меня лично чем народу больше, тем лучше. Сложнее мне выступать в ресторанах маленьких, где 100 человек, чем в ДК, где 1000 человек.

В-третьих, сцена — это моя жизнь.

Я на сцене с 14 лет. Я скучаю по ней, то есть я не могу долго не выступать, потому что для меня это катастрофа.

Андрей Бриг и Песняры

— В 2019 году ты был участником "Славянского базара", пел с легендарными "Песнярами". И даже потом у тебя были гастроли совместно с ними?

— Да, совместные были гастроли по 22 городам. Это был 2019 год, 50 лет создания ансамбля "Песняры". Юбилейный год. Меня пригласили на "Славянский базар", я выбрал композицию "За полчаса до весны". Мы с ними подружились серьезно после концерта и решили сделать совместный тур. То есть выступают "Песняры", потом мы с ними поем одну песню общую, и мой блок. Таким образом мы проехали 20 городов по средней части России:

Урал,

Поволжье,

часть Юга России.

Отсутствовали месяц. Были гастроли интересные, познавательные, в то же время тяжелые, потому что усталость копится. То есть это не 5 концертов, а 20, и каждый день. Но зато это было нереально интересно, и спасибо этой группе за то, что мы дружим, общаемся уже несколько лет.