Космонавт Елена Кондакова: Вранье убило интерес народа к космосу

С чего начиналась космонавтика? Почему и когда наступил кризис в нашей космонавтике? Почему американцы настаивали на затоплении станции "Мир"?

Об этом и многом другом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказали легендарные космонавты и супруги — дважды Герой Советского Союза, космонавт Валерий Рюмин и Герой России, летчик-космонавт Елена Кондакова.

В чем уникальность основоположника практической космонавтики — советского ученого, инженера-конструктора Сергея Павловича Королева? Как работалось советским космонавтам с американскими коллегами? В чем заключалось превосходство подготовки наших специалистов?

Вел программу научный обозреватель Владимир Губарев, которому довелось не только общаться с выдающимися учеными, академиками, космонавтами, но и участвовать в драматических событиях отечественной науки.

— Вас обоих я провожал в полеты в космос. И я всю жизнь с тех пор мечтал написать о вас книжку. Семья космонавтов. У вас, Валерий Викторович, было целых четыре полета. И у вас уникальная — просто космическая во всех смыслах — семейная пара. Мы были свидетелями триумфа, а затем — трагедии нашей космонавтики. А сейчас что-то особенно тревожно. Как вы оцениваете нынешнее состояние нашей космонавтики?

Валерий Рюмин: Мы находимся в глубоком-глубоком кризисе. По-моему, он начался с момента ухода из руководства Семенова Юрия Павловича. С того момента у нас пошла череда смены руководства, которая ни к чему хорошему не привела.

После Юрия Павловича пришел Севастьянов Николай Николаевич — молодой и амбициозный, со своими мыслями и задачами. Но эти задачи не понравились руководству Роскосмоса.

Тогда руководителем был Перминов, это — губитель, я считаю, всех наших идей. Мы только начали разрабатывать первый корабль — "Клипер" вместе с Погосяном. Уже договорились, что и как будем делать. Два года работали, кое-что нарисовали, кое-что уже в деревяшках сделали. Но это попало на глаза Перминову, и когда он понял, что деньги надо будет делить с МАПом, это дело зарубил.

А это был бы хороший новый корабль с крыльями, для нас это была новая задача, и очень хотелось ее сделать. И мы бы эту задачу решили, потому что был способный коллектив, и идеи были хорошие. Но Перминов — человек военный, он не привык к такой работе, это — не творческий человек.

И вообще все военные, которых нам подсовывали последние годы, привыкли работать строго по инструкциям. Они — исполнители, может быть, хорошие, но, естественно, не творческие люди. Следующим пришел Поповкин…

— Вы же всю жизнь работали с военными. Начиная с первых полетов, там же везде были военные.

— Везде были, да, но они раньше были на вторых ролях. Они как раз всегда были исполнителями.

— И был Королев, который стоял над военными…

— Да. Я с военными тоже много работал, когда был испытателем. Они участвовали в этих испытаниях, но были на вторых ролях. На первых были мы — инженеры. А здесь выдвинули на первую роль военных — Перминова и прочих. Но это — совсем не творческие люди! Это — большая ошибка, что генералов делают руководителями таких заведений. Это — не их место.

— А в чем особенность вашего заведения?

— Особенность в том, что эту технику должны разрабатывать и создавать все-таки творческие люди, которым это интересно. Военным интересно четко исполнять инструкции, указания. Это они могут. Я за ними это право оставляю, но поручать им руководить творческими коллективами нельзя. Такие должности доверять я бы им никогда не стал.

— Однажды на Совете главных конструкторов сказали, что это невозможно, ведь такое решение противоречит всем законам физики. И тогда Пилюгин ответил: "Мы этого не знали и решили эту проблему". Елена Владимировна, как вы оцениваете, космос по-прежнему близок или уже далеко? Все успехи остались в прошлом?

Елена Кондакова: Я думаю, что не совсем также близок. Даже, если не брать проблему, которую Валерий Викторович озвучил, сейчас — очень много трудностей.

Советский Союз запустил первый спутник, когда после окончания войны прошло всего 12 лет. Это — такое достижение для народа, для страны, которая находилась еще в разрухе. А уж тем более — когда запустили Гагарина — первый полет человека в космос.

Тогда, конечно, был очень высок политический и моральный дух, потому что каждый гражданин Советского Союза болел за это дело, и все были очень горды тем, что у нас такая страна.

Конечно, были и какие-то неурядицы, непорядки, но ведь об этом даже никому не говорили. Американцы, наоборот, — из каждой своей неудачной работы пытались сделать выводы и сплотить нацию, чтобы всей нацией стараться выйти из этой ситуации.

У нас же всегда было как будто бы все гладко, и народ уже привык к тому, что у нас все всегда хорошо. Поэтому в каком-то плане даже хорошо, что в последние годы все-таки начинают проявляться проблемы. Как раз поэтому вырос интерес к космосу, вышел фильм "Время первых" с Леоновым, вышел фильм про "Салют-7".

В свое время, после этой ситуации, я при личной встрече с Баклановым спросила: "Олег Дмитриевич, как же — из этого же можно было сделать такую конфетку несчастного случая?" Ведь мы же все старались сделать, чтобы выйти из этой ситуации, ребята реанимировали станцию. Но об этом практически нигде даже не говорили.

Он сказал, что было указание ЦК не распространяться, молчать. Вранье это постоянное и убило интерес народа к космосу. И все остальное пошло наперекосяк.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Беседовал Владимир Губарев

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