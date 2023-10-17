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Екатерина Варфоломеева

Учёные нашли доказательства браконьерства в заповедниках Замбии

4:11
Наука » Экология

Более десяти лет назад, в охотничьем лагере в Замбии, исследователь по биологии Паула Уайт, задумалась о черепе льва, который был убит охотниками в качестве трофея. Замбия разрешает ограниченную охоту в определённых районах для поддержки финансирования своей национальной программы по сохранению природы. Уайт, которая сейчас является директором Замбийского проекта "Лев" и старшим научным сотрудником в Центре тропических исследований Института окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе,  получила разрешение для исследования трофейных черепов и шкур, чтобы оценить влияние охоты на усилия по сохранению диких животных.

Учёные нашли доказательства браконьерства в заповедниках Замбии
Фото: openverse

На одном из клыков этого конкретного черепа она обнаружила необычную V-образную выемку, которую Уайт не могла объяснить естественными процессами. Со временем она заметила аналогичные повреждения на зубах других львов.

Только спустя три года, когда Уайт наблюдала львов в неволе, грызущих проволочные заборы, она поняла, что эти зазубрины на зубах диких львов образовались из-за их попадания в проволочные ловушки, схожие с петлями, установленными браконьерами. Множество зазубрин на зубах указывало на то, что такие ловушки, запрещённые в заповедниках, ранили намного больше львов, чем предполагалось экспертами.

"Это было одновременно захватывающим и ужасающим открытием — понимать, что множество животных оказывались в ловушках в какой-то момент своей жизни",- сказала Уайт. 

В течение периода с 2007 по 2012 год Уайт путешествовала по Замбии, изучая и фотографируя черепа, зубы и шкуры трофейных львов и леопардов. Она поделилась фотографиями с палеобиологом Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Блером Ван Валкенбургом, специалистом по износу зубов хищников.

Исследователи анализировали фотографии Уайта, касающиеся 112 львов и 45 леопардов в двух заповедниках Замбии, и пришли к выводу, что 37% львов и 22% леопардов имели следы от ловушек и повреждения зубов. Эти результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Conservation Science.

"Обнаружение повреждений зубов — это настоящий прорыв. Я раньше не видел ничего подобного этим горизонтальным зазубринам. Обычно я изучаю черепа животных, которые жили десятилетия назад в музеях, но эти животные нуждаются в нашей защите прямо сейчас. Это важные данные в реальном времени, которые помогут нам принимать решения в области сохранения природы", — сказал Ван Валкенбург, эколог и профессор экологии и эволюционной биологии.

Учитывая, что популяции львов и леопардов на их исторических ареалах в Африке значительно уменьшились и их статус стал "уязвимым", эффективные усилия по их сохранению становятся особенно важны. В исследовании также предложено, чтобы охотники за трофеями делились останками для судебно-медицинской экспертизы, которая поможет оценить эффективность текущих программ по сохранению и снизить воздействие незаконных действий, таких как браконьерство, на животных.

Исследователи были поражены результатами, указывающими на то, что более трети львов и более одной пятой части леопардов, изученных Уайтом в долине Луангва и экосистеме Большого Кафуэ, имели старые травмы от ловушек, даже несмотря на предыдущие недооценки проблемы.

Предыдущие оценки свидетельствовали о том, что лишь 5-10% львов в Замбии имели травмы, вызванные ловушками, а данные о травмах среди леопардов практически отсутствовали. Авторы также отметили, что у 30 из 112 львов в черепах были найдены дробовые осколки, и 13 из них имели травмы как от дробовика, так и от ловушек.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы животные
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