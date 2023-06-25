Учёные обнаружили, что кенгуру не всегда прыгали

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Кенгуру — австралийские сумчатые, известные своими мощными задними лапами, которые позволяют им прыгать по нетронутой местности или перед вашим автомобилем в сумерках.

Фото: Fotodom.ru/ Rex Features

Однако учёные предполагают, что их вымершие собратья, большие кенгуру, скорее всего, использовали альтернативные способы передвижения, такие как ходьба на двух лапах или на четырёх. Это открытие следует из недавнего исследования, опубликованного в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

Исследователи из Бристольского университета и Университета Йорка в Великобритании, а также Уппсальского университета в Швеции использовали ископаемые данные и провели новый анализ костей голени и лодыжки кенгуру, чтобы выяснить особенности передвижения макроподов (кенгуру, валлаби и их родственников) за последние 25 млн лет.

Разнообразные формы передвижения кенгуру

Кенгуру — единственные крупные млекопитающие, которые передвигаются преимущественно на двух лапах — форма локомоции, которая интригует учёных. Они утверждают, что предыдущие исследования в основном были посвящены кенгуру с большими размерами тела, оставляя пробел в нашем понимании их более мелких собратьев.

Чтобы изучить, как со временем менялись прыжковые качества независимо от массы тела, исследователи изучили окаменелости, исследуя способность к переносу веса костей голени и лодыжки кенгуру, как у современных кенгуру, так и у их сумчатых родственников.

Их анализ показал, что скоростные прыжки на выносливость, характерные для современных крупных кенгуру, были редкими или отсутствовали в большинстве родов, за исключением нескольких, включая прямых предков рыжих и серых кенгуру.

Предки кенгуру

Мелкие макроподы, жившие 25-50 млн лет назад, были способны лишь к ограниченным прыжкам, лазанию и передвижению. Около 10 млн лет назад, когда климат становился всё более засушливым и появились открытые места обитания, появились более крупные макроподы.

С тех пор современные кенгуру достигли оптимальной массы для эффективных прыжков: красный кенгуру (Osphranter rufus) весит до 90 килограммов, а самцы восточного серого кенгуру (Macropus giganteus) — около 66 килограммов. Однако многие вымершие виды кенгуру превышали эти размеры.

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