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Автор Злата Кузнецова

Редкие животные Австралии

Зоосфера » Интересное

Уникальная страна Австралия является местом обитания животных, которых больше не встретить нигде. Статья познакомит вас с редкими, удивительными животными Австралии.

Коала: зверь, живущий на эвкалипте

Коала
Коала

Коала напоминает медвежонка с серой шерстью, правда, вес коалы достигает всего 15 килограммов. Любимым местом обитания "плюшевого медвежонка" являются деревья, сильные ногти помогают им карабкаться по деревьям. Едой коалы считаются листья эвкалипта, за день она съедает около килограмма листьев, причем только молодых. Не составит труда коале перепрыгивать с одной ветки на другую. Стоит сказать, коала живет на деревьях всю жизнь.

Утконос: то ли птица, то ли зверь

Утконос
Утконос

Утконос с виду напоминает утку и зверя одновременно. Самочка откладывает яйца в скорлупе, высиживает их на протяжении 10 дней, как птица. Утконос-млекопитающее. Детеныши животного появляются на свет слепыми, без шерсти. Подросших детенышей мать учит находиться в воде, охотиться. Живут утконосы в норах рядом с водоемом. Животное отлично держится на воде, в отличие от суши, где передвигается с трудом. На охоту утконос выходит рано утром, либо поздно вечером. Он ловит червей, рачков. Стоит сказать, что у утконоса нет зубов.

Кенгуру: символ Австралии

Кенгуру
Кенгуру

Кенгуру носит звание главного символа Австралии. Он не боится людей, поэтому наблюдать за ним легче всего. У кенгуру отличный слух. Детеныш кенгуру появляется на свет хиленьким, поэтому самка донашивает его в своей сумке на протяжении восьми месяцев. Передними лапами кенгуру хватает предметы — его пальцы отлично развиты.

Валаби
Валаби

У кенгуру есть точная копия, только меньшего размера, зовут его валлаби.

Кузу: зверь, живущий на деревьях

Кузу
Кузу

Кузу — животное, живущее на деревьях. Его сильный хвост помогает цепляться за ветви. Любимым лакомством являются цветы, кора, древесные листья. Живут кузу стаями.

Тасманский дьявол

Тасманский дьявол
Тасманский дьявол

Название тасманский дьявол уже с первых минут наводит страх, хотя на деле это милый зверек, совсем не вселяющий ужас. Он имеет размеры с маленькую собачку. Название дьявол получил за счет большой зубастой пасти и злого нрава. Первые жители Австралии, увидев зверя, прозвали его дьяволом или чертом.

Зверек выходит на охоту в ночное время, днем предпочитает прятаться в зарослях кустов. В драках практически всегда выходит победителем. Стоит сказать, что тасманского дьявола можно приручить, если взять его к себе крохотным.

Ехидна: большой еж с очень длинными иглами

Ехидна
Ехидна

Большой еж, по-другому в Австралии его прозвали ехидной, у которой длинные иглы. Вес "ежей" начинается от 2.5 до 5 кг. Главной отличительной чертой ехидны является "клюв"", позволяющий добывать пищу из узких нор, щелей. Ехидна откладывает лишь одно яйцо, вылупившегося детеныша самка носит в сумке. Главной защитой самки являются длинные иглы, правда она практически не имеет врагов, кроме людей, которые не прочь на нее поохотиться.

Черепаха реки Фицрой

Черепаха Фитцроя
Черепаха Фитцроя

Эта пресноводная черепаха хорошо известна своей способностью дышать через свою клоаку. Это позволяет черепахе оставаться под водой до трех недель.

Эту черепаху можно найти только в бассейне Фицрой на юго-востоке Квинсленда. К сожалению, черепаха с реки Фицрой находится под угрозой исчезновения.

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