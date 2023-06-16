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Олег Логинов

5G не так совершенен, как кажется: проблемы и метод их устранения

3:39
Наука

Примерно три-четыре года назад крупные американские телефонные компании и производители смартфонов, включая Apple, завалили нас разговорами о 5G, следующем поколении сетей сотового интернета.

5G не так совершенен, как кажется: проблемы и метод их устранения
Фото: ya.ru

Генеральный директор Apple Тим Кук выразил свой энтузиазм в 2021 году, заявив:

"Мы находимся только на ранних стадиях развития 5G, но его невероятная производительность и скорость уже оказали значительное влияние на то, как люди могут максимально использовать наши технологии".

Хотя в будущем 5G может предложить более ощутимые преимущества, в настоящее время он представляет собой постепенный и ожидаемый прогресс. И это вполне приемлемо.

Искаженное представление о 5G

С 5G возникло две проблемы:

  • В Соединенных Штатах он не соответствовал заявленным характеристикам

Те, кто тестировал услуги 5G, обнаружили, что иногда они ограничивались одним-двумя кварталами, а в некоторых районах работали медленнее, чем существующие сотовые сети 4G.

  • Вторая проблема заключается в том, что люди, у которых есть 5G, не могут заметить существенной разницы

Хотя это правда, что телефон, подключенный к сети 5G, теоретически может загрузить полнометражный фильм за несколько секунд, а не минут, или улучшить время реакции подключенных к сети устройств, таких как автомобили без водителя или роботизированные хирургические руки, реальное воздействие 5G показывает, что эти технологические достижения на бумаге не всегда приводят к значимым преимуществам для людей. Когда ваш телефон отказывает во время семейного FaceTime-звонка, это редко связано с тем, что у вас 4G-соединение, а не 5G.

Большинство людей не получили существенных преимуществ от попыток Apple, Samsung и телефонных компаний убедить их приобрести новые телефоны или обновить свои услуги сотовой связи только для 5G.

Одна маленькая победа

Если у вас есть телефон и услуга с поддержкой 5G, и вас беспокоит время автономной работы, подумайте об отключении 5G. Вместо этого ваш телефон будет подключаться через сеть 4G.

Обратите внимание, что следующие инструкции предназначены для iPhone 12 и более новых моделей. (Отключение 5G может быть недоступно на телефоне Android.) Имейте в виду, что эти инструкции могут немного отличаться в зависимости от модели вашего iPhone.

Откройте приложение "Настройки" на iPhone.

  1. Перейдите в раздел Сотовая связь Параметры сотовых данныхГолос и данные.
  2. Кроме того, в приложении "Настройки" вы можете найти опцию "Мобильные данные" или "Основная SIM".
  3. Вы увидите три варианта:
  • 5G Auto: ваш iPhone будет автоматически подключаться к сети 5G, когда она будет доступна для более быстрой и качественной работы, и переключаться на 4G, когда это необходимо.
  • 5G Вкл: Эта опция заставляет iPhone подключаться к сети 5G при любой возможности, что может привести к более быстрому разряду батареи.
  • LTE: Ваш iPhone будет использовать только услуги 4G, даже если доступна сеть 5G.

Для большинства людей в большинстве случаев целесообразно придерживаться режима 5G Auto и позволить вашему iPhone самому решать, когда использовать сеть 5G.

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ОБЪЯСНЯЕМ 5G: В ЧЕМ СМЫСЛ?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы технологии
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