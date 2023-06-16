Примерно три-четыре года назад крупные американские телефонные компании и производители смартфонов, включая Apple, завалили нас разговорами о 5G, следующем поколении сетей сотового интернета.
Генеральный директор Apple Тим Кук выразил свой энтузиазм в 2021 году, заявив:
"Мы находимся только на ранних стадиях развития 5G, но его невероятная производительность и скорость уже оказали значительное влияние на то, как люди могут максимально использовать наши технологии".
Хотя в будущем 5G может предложить более ощутимые преимущества, в настоящее время он представляет собой постепенный и ожидаемый прогресс. И это вполне приемлемо.
С 5G возникло две проблемы:
Те, кто тестировал услуги 5G, обнаружили, что иногда они ограничивались одним-двумя кварталами, а в некоторых районах работали медленнее, чем существующие сотовые сети 4G.
Хотя это правда, что телефон, подключенный к сети 5G, теоретически может загрузить полнометражный фильм за несколько секунд, а не минут, или улучшить время реакции подключенных к сети устройств, таких как автомобили без водителя или роботизированные хирургические руки, реальное воздействие 5G показывает, что эти технологические достижения на бумаге не всегда приводят к значимым преимуществам для людей. Когда ваш телефон отказывает во время семейного FaceTime-звонка, это редко связано с тем, что у вас 4G-соединение, а не 5G.
Большинство людей не получили существенных преимуществ от попыток Apple, Samsung и телефонных компаний убедить их приобрести новые телефоны или обновить свои услуги сотовой связи только для 5G.
Если у вас есть телефон и услуга с поддержкой 5G, и вас беспокоит время автономной работы, подумайте об отключении 5G. Вместо этого ваш телефон будет подключаться через сеть 4G.
Обратите внимание, что следующие инструкции предназначены для iPhone 12 и более новых моделей. (Отключение 5G может быть недоступно на телефоне Android.) Имейте в виду, что эти инструкции могут немного отличаться в зависимости от модели вашего iPhone.
Откройте приложение "Настройки" на iPhone.
Для большинства людей в большинстве случаев целесообразно придерживаться режима 5G Auto и позволить вашему iPhone самому решать, когда использовать сеть 5G.
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