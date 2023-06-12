Ученые изобрели полностью съедобные батарейки

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Люди проглатывают удивительно большое количество электронных устройств. Иногда это происходит случайно, например, когда ребенок вынимает батарейку из игрушки и принимает ее за закуску. Однако случается и намеренное проглатывание, например, когда пациент в больнице проглатывает маленькую камеру в форме таблетки, предназначенную для наблюдения и мониторинга желудочно-кишечного тракта.

Фото: pardonbilader. com/dunyadaki-ilk-kez-ac-kaldiginizda-yiyebileceginiz-sarj-edilebilir-pil-uretildi

Учитывая, что потребление электроники неизбежно, представляется разумным сделать эти устройства как можно более съедобными. Для достижения этой цели группа исследователей из Итальянского технологического института (IIT-Italian Institute of Technology) успешно разработала полностью съедобную перезаряжаемую батарею. Их прорыв был подробно описан в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

В настоящее время эта батарея является лишь доказательством концепции, и массовое производство еще не налажено. Тем не менее, она служит надежной демонстрацией идеи и показывает множество потенциальных применений. Они варьируются от питания медицинских устройств до защиты любознательных детей.

Марио Каирони, координатор исследования и один из его авторов, объяснил будущие перспективы, заявив:

"Потенциальное применение в будущем включает съедобные цепи и датчики для мониторинга состояния здоровья, а также питание датчиков, используемых для контроля условий хранения продуктов питания. Более того, благодаря высокому уровню безопасности этих батарей, они могут быть использованы в детских игрушках, где риск проглатывания значителен. Фактически, мы уже разрабатываем устройства с увеличенной емкостью и уменьшенными габаритами. В будущем эти усовершенствования также будут опробованы для питания съедобных мягких роботов".

В конструкции батареи используются вещества, часто встречающиеся в повседневной жизни — от хлопьев до зубной пасты. Анод и катод, которые служат центральными компонентами любой батареи, состоят из рибофлавина (также известного как витамин B2, содержащийся в яйцах) и кверцетина (антиоксиданта, содержащегося в таких продуктах, как лук и виноград) соответственно. Электролит, еще один важнейший компонент, сделан на водной основе, а активированный уголь повышает общую электропроводность системы.

Благодаря низкому напряжению, эта батарея не представляет вреда для человеческого организма и обладает достаточной прочностью для питания маломощных светодиодов в течение значительного периода времени. Хотя это многообещающее начало, у исследовательской группы есть множество идей по дальнейшему совершенствованию своей технологии.

Иван Илич, один из авторов исследования, подчеркнул важность этой съедобной батареи для сообщества производителей накопителей энергии, заявив:

"Создание более безопасных батарей без использования токсичных материалов — задача, с которой мы сталкиваемся, поскольку спрос на батареи продолжает расти. Хотя наши съедобные батареи не смогут питать электромобили, они служат доказательством того, что батареи могут быть изготовлены из более безопасных материалов по сравнению с нынешними литий-ионными батареями. Мы считаем, что они вдохновят других ученых на разработку более безопасных батарей для действительно устойчивого будущего".

Поиск экологически чистых батарей в настоящее время имеет огромное значение. С ростом внимания к экологически чистой энергии и уменьшению зависимости от токсичных материалов или материалов, добываемых потенциально вредными методами, многие отрасли промышленности, включая аккумуляторную, ищут альтернативные решения. Поэтому весьма вероятно, что прорыв этой команды вдохновит других, как они и предполагали.

Однако до тех пор, пока эта технология не получит дальнейшего развития, рекомендуется воздержаться от потребления батареек.

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