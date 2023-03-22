Может ли положение небесных тел вызывать землетрясения, какие регионы России являются самыми сейсмоопасными, и когда мировая наука сможет предсказывать наиболее мощные землетрясения, рассказал зав. лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Института физики Земли РАН Рубен Татевосян.
— Рубен Эдуардович, что такое мегаземлетрясение?
— Это землетрясение магнитудой от 9 баллов. Например, Аляскинское землетрясение 1964 года, Чилийское в 1960 году, на Суматре в 2004 году.
— Есть ли данные у мировых учёных, что определённое положение планет плюс полнолуние способно вызвать землетрясение?
— В земной коре существуют земные приливы, когда земная кора деформируется. Величина деформации определяется положением Луны и Земли. Другие космические тела могут влиять, но в гораздо меньшей степени. Однако, это не имеет отношения к землетрясениям. Потому что напряжения, которые вызываются деформациями, ничтожно малы по сравнению с колоссальными напряжениями в земной коре.
— Какие регионы России под угрозой землетрясений?
— Крым, Сочи и Краснодарский край располагаются в сейсмоактивных зонах. Сейсмическая опасность отражена в нормативных актах, которые являются законом для строителей. Это карты общего сейсмического реагирования. Они устанавливают нормативную сейсмичность, которая учитывается при строительстве. Но в России есть гораздо более активные зоны:
— Какие вы даёте прогнозы относительно землетрясений в нашей стране?
— Я прогнозами землетрясений никогда не занимался. Я занимаюсь оценкой сейсмической опасности. Целью прогноза землетрясений является предсказание конкретного события, его времени, места и магнитуды. А оценка сейсмической опасности — это совсем другая характеристика. У вас есть конкретный объект — атомная станция, химическое производство. И вы хотите понять, какой уровень воздействия на этой площадке может быть превышен, с какой вероятностью и в течение какого времени. Для объектов критической инфраструктуры такое исследование является обязательным.
Так называемая карта А, наиболее щадящая, рассматривает повторяемость событий с частотой раз в 500 лет. Масштабы времени, которыми оперируют в сейсмологии, геологии, — это не те масштабы, к которым привык человек в быту.
— Когда создадут систему, которая будет предупреждать людей о точной дате землетрясения?
— Очень нескоро.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.