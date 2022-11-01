"Боевой хамелеон": новая броня российских солдат умеет маскироваться под окружение

Заключительная часть описания уникальной брони для российских солдат "Сотник", которая должна войти в эксплуатацию к 2025 году.

Боевой "хамелеон"

Уникальная инновация, включённая в броню "Сотника" — маскировочный электроуправляемый материал-"хамелеон" под названием "электрохром".

Благодаря встроенным электросхемам электрохром быстро мимикрирует под окружающую среду, делая солдата невидимым и позволяя успешно сыграть на "эффекте неожиданности".

Технология, которую до этого мы видели разве что на инопланетных охотниках в серии фильмов "Хищник", теперь уже реальность: прототип маскировочного материала был представлен в качестве покрытия шлема на форуме "Армия-2018". Создатели отметили, что аналогичная технология может использоваться при покрытии военной формы, оружия и боевой техники.

Судя по тому, что значительно позже портал "Naked Science" сообщал об испытаниях отечественного покрытия-"хамелеона" на боевых машинах, технология получила дальнейшее активное развитие.

В основе системы маскировки лежат датчики или светочувствительные матрицы, которые собирают информацию о расцветках земли и окружающей среды. Полученное изображение анализирует вычислительный комплекс — после чего в зависимости от результата материал получает сигнал об изменении раскраски.

Умная материя не только меняет цвет, но и создаёт иллюзию "фонового" движения:

имитирует трепет листвы,

колыхание травы,

покачивание ветвей,

рябь на воде,

движение песчаных дюн.

Электрохром может также создавать разную степень яркости в разных местах.

Смена цвета будет происходить автоматически — либо с помощью сигналов от запущенного беспилотника.

Скорость мимикрии материала-хамелеона поражает: расцветка может изменяться раз в полторы секунды. Такая быстрота позволит военному почти полностью сливаться с окружающей средой, запутывая не только вражеских наблюдателей, но и телевизионно-оптические приборы.

Несмотря на сложную технологию, инновационный материал не слишком энергоёмок: потребляет от 4 до 20 Вт на квадратный метр. Кроме того, электрохром очень лёгкий: масса материала не превышает нескольких сот граммов на квадратный метр.

Продемонстрированный на "Армии-2018" шлем, покрытый электрохромом, менял цвет от синего к жёлтому через зелёный и от красного к жёлтому через оранжевый. Также учёные сообщили о получении коричневого материала-"хамелеона" — сделанного специально для военной маскировки.

Предполагается, что для создания сложного маскировочного рисунка будут использовать послойное наложение материала-электрохрома.

Интересно, что инновационная умная материя также способна становиться прозрачной — но эта разработка, скорее, пригодится в быту: например, для создания "умного стекла" для окон, способного заменить привычные шторы и жалюзи. Пригодится материал-хамелеон и в других сферах мирной жизни: к примеру, в архитектуре, дизайне одежды, рекламных щитов.

Невыносимая лёгкость бытия

Несмотря на огромное количество внедрённых в неё технологий, броня "Защитника будущего" не только не станет тяжелее своих предшественниц — но и будет легче их на целых 20%. Как сообщает генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, вес полного боекомплекта составит примерно 20 килограммов. Другие источники называют более точную массу — 24 и 26 килограммов.

Бойцы невидимого фронта

В боекомплект "Защитника будущего" входят электронные помощники — миниатюрные беспилотники. С их помощью военный сможет лучше ориентироваться при ведении боевых действий, где много преград и препятствий — например, в городе или в лесу.

Крошечные размеры позволят солдату брать с собой в контейнере сразу 3-4 таких дрона и проводить с их помощью разведку. Весить беспилотная система — со всеми её камерами и навигаторами — будет не более 1, 5 кг и сможет работать в любых климатических условиях — не только при дневном свете, но и в режиме ночного видения. Планируется, что после того, как военный выпустит беспилотник, тот автоматически подключится к системе связи и видеонаблюдения "Сотника" и будет транслировать картинку не только хозяину, но и всем участникам боевой операции.

Микроскопические "летуны" помогут оперативно выслеживать противника и быстро реагировать на изменение окружающей обстановки, при этом они будут подключены к автоматизированной системе управления тактического звена. Большой бонус микроскопических "летучек" — малозаметность для противника и невидимость для радаров ПВО и РЛС, нацеленных на поиск крупных "залётных гостей".

Присутствуют у системы микроразведки и некоторые лимиты — например, маленькие дроны проблематично запускать при сильном ветре, а радиус запуска беспилотников не превысит 150 метров — запуск на более дальнее расстояние грозит потерей сигнала.

Аналогичную технологию уже имеют на вооружении западные военные. Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал "Российской газете" об особенностях военных портативных беспилотников: эти практически бесшумные приборы размером с человеческую ладонь работают на электромоторах и позволяют активно шпионить в самых потаённых и опасных местах: заглядывать за угол, осматривать комнаты в домах и большие производственные цехи, обследовать плотно застроенную местность.

Безусловно, такая полезная технология пригодится и российским военным. Тем более, что уже есть наработки — например, крошечные микродроны "Ресет" компании СЕТ-1, испытанные в ходе боевых действий в Сирии (передача информации на расстояние до 400 м в городе и 1 км в лесу, трансляция картинки в высочайшем качестве в режиме реального времени), а также аппараты "Оса" и "Дозор" от "Росэлектроники".

По сообщениям "Российской газеты", беспилотники конкретно для "Сотника" разрабатывает группа "Кронштадт".

Портал "Новости ВПК" также сообщает, что в экипировку "Сотника", кроме беспилотников, войдут микро- и мини-робототехнические комплексы.

Высокоточное и самонаводящееся

На форуме "Армия-2017" облачённый в перспективную броню манекен держал в руках необычное оружие нового типа. Тогда это восприняли просто как интересный концепт, но, похоже, и в этой сфере военно-промышленного комплекса ведутся серьёзные высокотехнологичные разработки.

Некоторые источники упоминают, что в дополнение к самой броне "Сотника" инженерами разрабатываются новые боеприпасы и стрелковое оружие. Например, новостной портал "VITRINA.WORLD" передаёт слова Главнокомандующего Сухопутных войск РФ Олега Салюкова, который сообщил, что эффективность разрабатываемого для "Сотника" стрелкового оружия повысилась в 1,2 раза в сравнении с предыдущими моделями. Разработчик экипировки ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров отмечал, что для брони "Защитника будущего" создаётся особый патрон для высокоточных снайперских винтовок. А "Российская газета" упоминает способность оружия для "Сотника" самостоятельно наводиться на цель.

Универсальный солдат

Всего экипировка "Сотника" включает более 150 составляющих. Из ещё не упомянутых отметим

перчатки,

фильтры для очистки воды,

боевой многофункциональный нож,

малогабаритный бинокль,

противоударные часы.

Очень важное преимущество новой брони — её универсальность. Отдельные составляющие "Сотника" подойдут и стрелку, и разведчику, и механику-водителю. В одной из публикаций "Russia Today" отмечается, что новая экипировка позволит отвечать современным требованиям ведения боя — в частности, чтобы военнослужащий мог вести боевые действия в течение трёх суток. ТАСС отмечает, что оснащённые "Сотником" подразделения будут на поле боя самостоятельны, самодостаточны и автономны.

Благодаря внедрённой в "Сотника" электронике командующий сможет не только постоянно быть на связи с подчинёнными, но и отслеживать их местоположение и боеготовность. Это значительно повысит эффективность боевых действий. По словам военного эксперта Юрия Кнутова в интервью "RT", современные технологии ведения боевых действий требуют, чтобы "все бойцы были интегрированы в единую цифровую систему управления". И "Сотник" прекрасно отвечает на этот запрос времени — ведь системы перспективной экипировки, ко всему прочему, будут оснащены искусственным интеллектом.

Председатель военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта на форуме "Армия-2018" сообщил, что благодаря технологиям новой брони "каждый военнослужащий будет как самостоятельный "датчик" на поле боя, получающий информацию и целеуказания". Господин Романюта отметил, что это упростит процесс ведения боя:

"Всё будет делаться автоматически, распределённой сетью, боец будет принимать решение только на поражение цели".

Финальный бонус российской военной экипировки — экономический.

По прогнозам, цена одного боевого комплекта "Сотник" составит 50 000 рублей. Это очень выгодная цена в сравнении с западными аналогами: так, стоимость французской брони FELIN составляет $45 000.

Технологии боевой экипировки "Сотник" поистине впечатляющи. Кажется, что новая броня не родилась в современных заводских цехах и на инженерных предприятиях, а сошла со страниц фантастических романов. После знакомства с потрясающими новшествами, внедряемыми в будущую экипировку российских военных, становится понятно, что не зря разработчики изначально подарили перспективной броне такое грозное и поэтичное название: с таким "Защитником" мы точно можем быть спокойны за безопасность будущего.