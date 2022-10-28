"Умная" аптечка на все случаи жизни: особенности уникальной брони "Сотник"

Продолжение описания уникальной брони для российских солдат "Сотник", которая должна войти в эксплуатацию к 2025 году.

Расширяя возможности

В дальнейшем экзоскелет для "Сотника" могут заменить на активный — работающий на дополнительных моторах, подпитываемых от аккумулятора (по планам, встроенного в сапоги бойца). О создании опытного образца активного экзоскелета в ЦНИИточмаш и НИИ механики им. Ломоносова уже сообщало агентство "РИА Новости".

Механическая конструкция поможет солдатам развивать скорость до 20 км/ч, при этом неся на себе до 60 кг полезной нагрузки, совершать большие прыжки — до 3 м в длину. При этом нагрузка на опорно-двигательный аппарат сократится до 50%, энергозатраты при движении — на 15%, а точность стрельбы вырастет на 20%. Проще станет не только рубиться на передовой, но и совершать рейды в тыл противника, перетаскивать боеприпасы, батареи для радиостанций, сухой паёк. Предполагается, что активный экзоскелет будет весить больше пассивного: где-то 30-40 кг.

По сообщениям ТАСС, ссылающегося на главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олега Фаустова, активный экзоскелет из титана уже испытывали ещё в 2018 г. Тестирование прошло более чем успешно: нательная конструкция позволила бойцу точно поразить мишени, удерживая ручной пулемёт одной рукой.

Так что же препятствует немедленному внедрению технологии в жизнь? Ответ неожиданный: сложности с энергопитанием. Даже при самых современных и дорогостоящих аккумуляторах активный экзоскелет сможет работать без подзарядки при высокой нагрузке максимум 3-4 часа. Таким образом, в ходе долговременных вылазок использовать экзоскелет не получится. Но уже сейчас такая броня может пригодиться, например, при подвеске боеприпасов на военные самолёты на аэродромах или ремонте тяжёлой военной техники. Без вспомогательного "железа" эти работы требуют приложения огромных усилий и задействования большого количества человек. С усиленными "суперкостюмами" осуществлять эти задачи станет несравнимо легче.

В активном экзоскелете "Сотника" планируется применить технологию нейроуправления. Простым языком говоря, конструкция будет управляться силой мысли. Если посложнее — то экзоскелет сможет улавливать нервные импульсы, отправляемые мозгом человека в мышцы, — и сразу двигаться в соответствии с намерениями человека. Говоря короче, солдату достаточно будет только подумать, куда шагнуть — а экзоскелет сделает эту работу за него.

В боевой экзоскелет "Сотника" войдёт некая транспортная система для удобства эвакуации военным с поля боя раненых товарищей. Солдат сможет одновременно и нести раненого, и, удерживая оружие, вести огонь по неприятелю.

Усовершенствованная технология экзоскелета пригодится не только на поле боя, но и в мирной жизни — в сферах, где необходима переноска серьёзных тяжестей: например, строительстве метро и горнодобыче.

Суперброня из "Супернити"

Броня "Сотника" прочнее, чем у предыдущих моделей экипировки российских солдат. За счёт новейших средств амортизации многослойный бронежилет может уберечь военнослужащего от осколка, летящего со скоростью 670 м/с, и остановить пулемётную пулю 50-го калибра. Разработчики обещают, что новая броня позволит гасить ударный импульс даже без пробития защитного слоя. Более того, структура материала позволит значительно уменьшить громадную ударную силу от попадания снаряда: сила удара будет равномерно распределяться по всей поверхности снаряжения, "разгружая" поражённый участок.

Такая впечатляющая защита достигается за счёт специфики материала, положенного в основу брони "Сотника" — уникального очень лёгкого сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна, называемого "Супернить". Вещество было создано НИИ синтетического волокна в Твери. Прочность нового материала почти в 1,5 раза превосходит показатели лучших арамидных волокон типа кевлара, из которого изготавливаются американские бронежилеты. По словам Главнокомандующего Сухопутных войск РФ Олега Салюкова, которые передаёт портал VITRINA. WORLD, уровень защиты бронежилетов комплекта "Сотник" удалось поднять с третьего сразу до шестого класса!

Методом специальной намоточно-компрессионной технологии из "Супернити" формируются прочные монолитные пластины. Рассказывая о разработке, создатели отметили, что в ходе испытаний им уже удалось создать из нового материала шлем и защитную грудную пластину.

Принцип работы защиты достаточно прост. Когда горячая пуля попадает в полимерную броню, синтетическое волокно за доли секунды плавится и прилипает к снаряду, замедляя его. Если слой брони достаточно толстый, её будет вполне достаточно, чтобы остановить пулю даже без пробития защиты. В других случаях броня из "Супернити" оказывается настолько прочной, что, моментально твердея, просто дробит попавшую в неё пулю. Главный конструктор по системе защиты боевой экипировки военнослужащих корпорации "Армоком" Евгений Харченко отмечает, что броня из "Супернити" обладает способностью останавливать многие современные пули даже без использования дополнительных защитных пластин из сверхтвёрдой керамики. Вес же нового материала при всей прочности остаётся небольшим — всего 0,98 г на кубический сантиметр.

Очень большое преимущество брони из "Супернити" — её плавучесть и неспособность впитывать воду, что позволит военным в такой защите с комфортом форсировать водные преграды.

На представленном на "Армии-2017" прототипе экипировки укреплённые бронепластины располагались не только на груди и спине военного, но и на руках и коленях, защищая суставы. По данным портала "Новости ВПК", бронёй у "Сотника" будут защищены бока корпуса, плечи, руки и паховая область — и каждая отдельная пластина боевой защиты сможет выдержать 10 попаданий из снайперской винтовки Драгунова с расстояния 10 м.

Броня "Сотника" изготовлена в форме "сот", которые несут не только защитную, но и маскировочную функцию, делая военнослужащих более трудноразличимыми на фоне ландшафта.

Изобретение "Супернити" имеет огромное значение для военно-промышленного комплекса. Применение перспективного материала не только более эффективно защитит солдат в бою, но и позволит расширить импортозамещение и уменьшить затраты на производство отечественной боевой защиты.

Материал со схожими свойствами будет использован и в противоосколочном комбинезоне "Защитника будущего". Сверхвысокомолекулярный материал хорошо защитит от осколков, при этом останется эластичным, что позволит подгонять форму по фигуре военного. Такая одежда не будет сковывать движений и позволит без неудобств орудовать дополнительным снаряжением.

Броня на все случаи жизни

Броня "Сотника" защитит солдата со всех сторон. В экипировку включены противоминные ботинки на толстой подошве с датчиками мин и системой подавления минного радиосигнала, способные гасить энергию взрыва (вероятно, будут интегрированы в экзоскелет).

Также в "Сотник" войдут противотепловая и противорадиолокационная защита — благодаря им военнослужащих не смогут засечь инфракрасные камеры и радары. "Сотник" защитит солдата от огня и влаги.

Кроме этого, костюм оснастят средствами терморегуляции: автономной системой электрообогрева и кондиционирования. Возможно, значительную роль в климат-контроле брони сыграют "умные" ткани. Технологии экипировки позволят использовать "Сотник" даже на арктических территориях: бойцу в инновационной броне будет комфортно работать даже при температуре ниже -40°C.

"Умная" аптечка

Позаботились разработчики "Сотника" и о здоровье военнослужащих. В перспективную броню включён электронный модуль для оценки физических показателей военного. Система представляет из себя комплекс нательных датчиков на самоклеющейся ленте размером максимум 20x20x5 мм. В режиме реального времени модуль раз в минуту фиксирует частоту пульса и дыхания носителя, насыщенность крови кислородом и артериальное давление, а также психоэмоциональное состояние бойца. В случае отклонения от нормы (например, ранения) модуль определяет степень тяжести травмы и общее состояние военнослужащего — и мгновенно передаёт информацию командиру подразделения и врачам.

В зависимости от ранения состоянию военного присваивается определённый индекс — от 0 до 5. Каждое значение связано с определённым цветом: например, зелёный означает "боеспособен", чёрный — "убит". На основе полученной информации медикам будет проще определять приоритет эвакуации раненых с поля боя и по координатам определять самые удобные пути подхода к бойцам. Система не только позволит оперативно оказывать помощь солдатам на поле боя, но и поможет командиру составлять срочные донесения о санитарных потерях и местонахождении раненых.

Чтобы военный мог сам контролировать своё состояние, информация медицинских датчиков будет транслироваться и на забрало солдатского шлема. Для ведения истории болезни человека все данные о его показателях здоровья будут сохраняться на специальном флеш-накопителе.

Также прямо в броню "Сотника" встроены специальные жгуты, которыми военный в случае ранения может самостоятельно перетянуть травмированную конечность во избежание кровопотери.

Но и это ещё не самое впечатляющее. В системы "Сотника" включена автоматическая "аптечка", связанная со жгутами и модулем оценки состояния здоровья. В случае необходимости — например, при серьёзном ранении — устройство само введёт солдату инъекцию противошоковых препаратов.

Автономная система медпомощи позволит пострадавшему продержаться до прибытия медиков — и выжить. Сообщается, что если с последствиями болевого шока начать бороться уже в первые 15-20 минут после ранения, то человек — даже очень тяжело раненный — с большой вероятностью выживет.

Есть информация, что шлем "Сотника" оснащается особой медицинской системой. Датчики гермошлема смогут считывать жизнедеятельность мозга — и при необходимости даже проведут его электростимуляцию!