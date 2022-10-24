С 2025 года в армии РФ появится уникальная броня "Сотник"

Тактика ведения современных боевых действий требует современных решений. Наука верно служит военно-промышленному комплексу: исправно поставляются и испытываются на поле боя экспериментальные средства поражения противника и новые типы вооружений. Не стала исключением и уникальная броня для российских солдат "Сотник", которая должна войти в эксплуатацию к 2025 году.

Изначальный прототип экипировки, представленный на выставке "Армия 2017", носил символичное название "Защитник будущего". И вправду — в такой футуристичной броне можно не то, что страну защищать — всю Галактику!

Первоначально боевой костюм должен был стать усовершенствованной модификацией существующей солдатской экипировки "Ратник-2" и носил название "Ратник-3" — однако в процессе создания стало отчётливо понятно, что новая броня — нечто абсолютно новое, а не "хорошо забытое старое" — поэтому перспективной экипировке дали собственное название.

Головной разработчик проекта — Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) концерна "Калашников" госкорпорации "Ростех", но, как станет понятно впоследствии, в работе участвуют и другие отечественные предприятия. В состав "Сотника" войдут только отечественные технологии.

Новая экипировка поможет военным лучше ориентироваться на поле боя, сведёт к минимуму их физические усилия, при этом увеличив возможности солдат, и уменьшит риск для жизни в ходе военных действий.

Разработка "Сотника" пока в процессе, многие детали не раскрываются. Вполне вероятно, что "на выходе" военные вооружатся экипировкой, ещё более усовершенствованной, чем первоначальный вариант. Но смысл познакомиться с проектируемым обликом "Сотника" однозначно есть, ибо технологии, по которым создаётся броня, уже вполне реальны, перспективны и очень впечатляющи.

Что известно о составе и конструкции "Сотника"? Попробуем "разобрать на кусочки" созданную экипировку — и понять, что в ней ценного и необычного.

Дополненная реальность на поле боя

Важное отличие брони "Сотника", которое сразу бросается в глаза при рассматривании облика "солдата будущего" — закрытый боевой шлем. Эта революционная технология заслуживает отдельного внимания. Гермошлем "Защитника будущего" — это фактически военный персональный компьютер и очки виртуальной реальности типа Google Glass — надёжно запечатанные под одним фактически непробиваемым, многослойным корпусом с керамическими бронепластинами.

Портал "Новости ВПК" сообщает, что вес нового шлема составляет примерно 1 кг и защитит от попадания из снайперской винтовки Драгунова с 10 м. Нижняя часть шлема защищает шею военного как от удара палкой или камнем, так и от попадания пуль и осколков.

При том, что масса шлема "Сотника" меньше предшествующих моделей на 10-15%, его защитные свойства — на 25-30% выше. В ходе испытаний проектируемому шлему был присвоен I класс защиты!

Компьютеризованный шлем "Сотника" — прекрасное подспорье для военного. Внутренняя сторона противоосколочного забрала (тонированного снаружи и прозрачного внутри) играет роль дисплея, на котором наравне с реальной обстановкой военный сможет видеть:

информацию о боевой обстановке;

команды управления;

карту местности;

расположение мин и огневых точек противника;

справочную информацию по запросу;

автоматическое определение окружающих людей и боевых машин по системе "свой-чужой" (обозначаются маркерами разных цветов).

По сообщению еженедельника "Звезда", также на внутреннем мониторе шлема военный, глядя на противника, сможет моментально увидеть его приблизительные характеристики: рост, вооружение, расстояние до цели, наличие ранений и боеспособность. Что очень важно, вся эта информация в мгновение ока передастся по линиям связи всем членам боевого подразделения!

Кроме этого, в забрало шлема встроена точная система наведения оружия — электронный прицел с наведением по лазерному лучу. При необходимости выстрелить аппаратура экипировки точно вычислит параметры стрельбы: дальность, поправки на ветер, температуру воздуха. Такая высокоточная техника поможет сократить количество промахов — и благоразумно сэкономить патроны.

Благодаря технологиям "Сотника" каждый солдат по меткости стрельбы сможет достичь уровня снайпера без специальной подготовки. При этом стрелять одетый в футуристичную броню военный сможет, не глядя в прицел — то есть, для поражения противника ему не понадобится высовываться из окопа, подвергая себя опасности быть подстреленным.

Оснащённый фонариком, тепловизорами, прибором ночного видения и рацией шлем фактически станет для бойца "вторыми глазами" — и позволит получать оперативную и максимально полную информацию о боевой обстановке вокруг, заменив ранее использовавшийся российскими солдатами в этих целях электронный планшет.

При помощи шлема каждый военный сможет получать и транслировать однополчанам как аудио-, так и видеоинформацию в режиме реального времени. Снаряжение позволит не только общаться с командиром и разведкой, но и управлять боевыми роботами, которыми в настоящее время активно пополняются ряды Вооружённых Сил РФ.

Конструкция шлема позволяет закреплять на нём дополнительные устройства, устанавливать на шлем светофильтры и добавочное забрало.

Солдат нового поколения будет защищён и от шумовых атак: в шлем встроена специальная гарнитура с активной системой защиты слуха, способной подавлять звуки взрывов и иные шумы. В то же время при необходимости солдат сможет усилить звук в наушниках — так, что хорошо слышимым будет даже самый слабый шорох!

Интересно, что шлем "Защитника будущего" может послужить не только защитой, но и грозным оружием. Так, агентство "РИА Новости", ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что экипировку "Сотник" планируется оснастить оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности — даже в случае, если неприятель предусмотрительно защитит глаза! Одним из возможных мест установки ослепляющих приборов был назван именно гермошлем.

Технология звучит, как фантастика — но "Росэлектроника" уже ранее сообщала о создании заводом "Интеграл" носимой ослепляющей станции "Лютик-М" — созданной как раз для установки на бронированных щитах и шлемах и имеющей впечатляющую дальность действия — без малого 100 метров. Сейчас ведутся работы по совершенствованию и уменьшению габаритов станции — вполне вероятно, что именно модернизированный вариант "Лютика" и войдёт в броню "Сотника".

Прямо в шлем будет встроен дыхательный аппарат. В случае необходимости шлем сыграет роль противогаза благодаря специальным фильтрующим мембранам, защищающим хозяина от химических и биологических атак.

Реакция высокотехнологичного шлема на распыление токсичных веществ будет мгновенной: кроме активации механизмов, защищающих органы дыхания, на лицо военного надвинется стекло забрала, плотно прикрывая глаза.

Стальные мускулы

Ещё одно ценное новшество "Сотника" — мощный экзоскелет, встраиваемый в экипировку.

По сообщению "Ростеха", первоначально вспомогательная конструкция должна стать пассивной. Такой экзоскелет не будет включать аккумуляторов, датчиков и прочей электронной "начинки", а, плотно крепясь к телу, просто послужит бойцу дополнительной опорой.

Экзоскелет "Сотника" увеличит физические возможности бойца, защитит от нагрузки суставы и позвоночник и сможет подстраиваться под рост и комплекцию конкретного воина. Вот один из примеров удобства ношения экзоскелета в условиях боя: при необходимости долго находиться в одной позе суставы экзоскелета блокируются, и конструкция становится для человека дополнительной опорой, позволяя ему не тратить силы на мышечное перенапряжение.

Разработкой пассивного экзоскелета занимаются ЦНИИточмаш и компания "ГБ Инжиниринг". Защитное приспособление будет сделано из углепластика (прочного и лёгкого полимерного материала на основе углерода и полимерных смол). Сообщаемый вес пассивного экзоскелета "Сотника" варьируется от 4 до 8 кг. Конструкция поможет перетаскивать до 45 кг тяжестей и состоит из рычагов и шарниров, повторяющих расположение суставов человека.

Ранняя версия отечественного пассивного экзоскелета, названная ЭО-1, уже была испытана в боевых условиях: в них пришлось приодеться операторам робота-сапёра "Уран-6" из-за необходимости носить на груди пульт весом более 18 кг. С механической опорой инженеры с лёгкостью передвигались быстрым шагом, садились, ложились и вставали.

Важная особенность создаваемого для "Сотника" экзоскелета — возможность быстро надеть его и так же мгновенно снять, которая очень важна при необходимости моментального реагирования на окружающую обстановку или оказании помощи при ранении.

Портал "Военно-политические и военно-технические новости" сообщает подробности конструкции экзоскелета: для обеспечения плотного прилегания к телу конструкция будет крепиться к спине военного. Механизм экзоскелета составляют корпус и две трёхзвенные ноги (бедро-голень-стопа). Отмечается, что благодаря дополнительной поддержке коленные суставы носителя смогут дополнительно развивать до 350 Вт мощности каждый.

Также экзоскелет поможет военным проворнее и ловчее управляться с оружием. По словам генерального директора ЦНИИточмаш Альберта Бакова, важное преимущество военного в экзоскелете с "третьей рукой" — способность стрелять из тяжёлого и мощного оружия (например, пулемёта), держа его одной рукой.

(Продолжение следует)