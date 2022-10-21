Искусственный интеллект научился выявлять психические расстройства за 25 лет до появления симптомов

гО наличии психических заболеваний мы обычно узнаём, когда появляются соответствующие симптомы. К сожалению, в большинстве случаев, на этом этапе пациенту уже мало чем можно помочь.

Недавно команда исследователей из Джорджии разработала компьютерный алгоритм, способный "вычислить" такие патологии, как аутизм, шизофрения и болезнь Альцгеймера за целых 25 лет до появления первых признаков.

Исследование маркеров

Дело в том, что изменения в мозгу, связанные с когнитивными и психическими нарушениями, могут начаться у человека в 40 лет, а очевидной патология может стать, скажем, в 65. Но если "разглядеть" её вовремя, можно подобрать схему лечения, которая если не повернет процесс вспять, то, по крайней мере, затормозит его.

Сначала алгоритм прошёл обучение на моделях здорового мозга. В его распоряжение предоставили данные магнитно-резонансной томографии более чем 10 000 человек, у которых не было выявлено в мозгу патологических процессов. Затем программу заставили работать с данными более чем 1200 человек, у которых были диагностированы психические недуги.

Алгоритм смог выявить едва заметные "маркеры", которые указывали на патологию. При этом, для каждого из трёх "заданных" заболеваний — аутизма, шизофрении и болезни Альцгеймера — они отличались.

"Визуализация мозга"

Винс Кэлхоун, директор-основатель Центра TReNDS и один из авторов исследования, заявил:

"Даже если мы знаем из других тестов или семейного анамнеза, что кто-то подвержен риску такого расстройства, как болезнь Альцгеймера, мы всё равно не можем предсказать, когда именно это произойдёт. Визуализация мозга может сузить это временное окно, выявляя соответствующие закономерности, когда они проявляются до того, как станет очевидным клиническое заболевание".

Отслеживание эмоций

Это не первая попытка научить искусственный интеллект проводить раннюю диагностику нарушений психического здоровья. Так, специалисты из Дартмутского колледжа в Ганновере (Нью-Гэмпшир), в свою очередь, создали алгоритм, определяющий эмоциональные расстройства по анализу постов в социальных сетях. Для этого они выбрали популярную сеть Reddit, подписчики которой регулярно обсуждают большое количество тем.

В задачи программы входило отследить эмоциональные паттерны, свойственные таким состояниям, как депрессия, тревога и биполярное расстройство.

В результате алгоритм научился фиксировать такие эмоции пользователей, как "радость", "гнев", "грусть", "страх", "отсутствие эмоций" или их комбинации, и предсказывать вероятность перехода из одного психического состояния в другое, например, из состояния гнева в состояние отсутствия эмоций.

Для различных эмоциональных расстройств характерны определённые модели эмоциональных переходов, и, фиксируя эту информацию, можно поставить диагноз. Причём, оказалось, что программа способна предсказать, у кого со временем разовьётся то или иное расстройство, а у кого — нет.

Не исключено, что когда-нибудь соцсети начнут сами предупреждать юзеров, что те находятся на грани депрессии или нервного срыва, и необходимо обратиться за помощью к специалистам.