Учёные доказали, что все люди светятся

Благодаря "Собаке Баскервилей" Конан-Дойла, которую многие из нас читали ещё в детстве (или хотя бы смотрели фильм), мы узнали о том, что живое существо может светиться, если намазать его тело фосфором. Но на деле фосфор — вещество весьма ядовитое, а вот светиться мы можем и сами по себе.

Правда это естественное свечение почти незаметно, если смотреть на нас невооружённым взглядом. Кроме того, его интенсивность постоянно меняется. Это недавно удалось доказать команде японских учёных. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS ONE.

Сеансы в тёмной комнате

В порядке эксперимента пятерых добровольцев мужского пола в возрасте 20 лет, у которых не было зафиксировано никаких проблем со здоровьем, помещали на 20 минут в непроницаемые для света помещения, где перед этим были установлены сверхчувствительные камеры, способные регистрировать отдельные фотоны.

Сеансы проводились в течение трёх дней каждые три часа с десяти утра до десяти вечера. При этом испытуемые находились в комнате с обнажённой грудью. Камеры фиксировали исходящее от них световое излучение, причём на протяжении дня его уровень неоднократно увеличивался и уменьшался. Так, минимум приходился на десять часов утра, затем уровень постепенно рос, и пик наступал в четыре часа дня, после чего интенсивность свечения опять начинала снижаться.

Связь с биоритмами

По словам исследователей, данное излучение, скорее всего, является побочным эффектом биохимических реакций с участием свободных радикалов, а колебания его интенсивности связаны с нашими циркадными биоритмами, которые, в свою очередь, привязаны к процессам обмена веществ в организме.

Выяснилось также, что область лица, как правило, светится сильнее, чем остальные части тела. Эксперты предположили: это из-за того, что лицо больше подвергается воздействию солнечного света. К тому же пигмент меланин, который отвечает за цвет кожи, имеет в своём составе флуоресцентные компоненты, способные усиливать "светопроизводство".

Учёные отметили, что речь идёт именно о видимом световом излучении, отличном от невидимых инфракрасных лучей. Тела живых существ излучают и в инфракрасном диапазоне, ведь мы ещё обладаем и тепловой энергией.

Выявить патологию

По мнению сотрудника Киотского университета, циркадного биолога Хитоши Окамура, открытие может помочь выявить ряд заболеваний, так как предположительно при патологических процессах характер природного излучения меняется.

"Если вы сможете увидеть мерцание на поверхности тела, то сможете увидеть и состояние всего организма", — прокомментировал коллега Окамуры специалист по биомедицинской фотонике Масаки Кобаяси из Технологического института Тохоку в Сендае.

Для такой диагностики, по словам специалистов, потребуются только устройства, способные фиксировать слабые световые лучи.

Не исключено, что именно в этом кроется и разгадка феномена некоторых людей, которые способны видеть, например, ауру вокруг других. Возможно, они просто наделены физиологической особенностью, позволяющей им видеть тот самый свет, который не виден в обычных обстоятельствах. По той же причине люди, называющие себя экстрасенсами, могут видеть "болячки" окружающих. Выходит, что никакой мистики в этом нет. Но понятно, что вопрос ещё требует тщательного изучения.