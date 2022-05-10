Во сне мозг не отключается от внешнего мира

Во сне люди могут получать и обрабатывать сложную информацию, которая поступает к ним извне. Об этом свидетельствуют данные исследований, проведённых четырьмя независимыми командами учёных из Франции, Германии, Нидерландов и США. Правда пока речь идёт о так называемых люцидных, или осознанных, сновидениях.

Проверить реакцию

Люцидными называют сновидения, в процессе которых человек осознаёт, что он спит. О них упоминал ещё древнегреческий философ Аристотель в IV веке до нашей эры, а начиная с 70-х годов прошлого столетия появились научные исследования на эту тему. Известно, что около 10% людей видят такие сны раз в месяц или чаще. А некоторые даже учатся управлять сюжетами осознанных сновидений при помощи специальных методик.

Были проведены исследования, в ходе которых специалисты пытались установить контакт со сновидцами, используя простейшие стимулы, такие как световые и звуковые сигналы. Однако реакция была минимальной.

Недавно эксперты решили проверить, смогут ли спящие вступать в общение с бодрствующими, например, отвечать на заданные им вопросы. Как сообщает журнал Current Biology, в экспериментах приняли участие 36 добровольцев. Среди них были как те, кто уже практиковал осознанные сновидения, так и те, кто ранее с этим не сталкивался, но был склонен хотя бы иногда запоминать свои сны.

Ответы были получены

Сеансы проводились либо ночью, либо рано утром. Авторы исследований предварительно сказали испытуемым, что будут подавать во время их сна различные сигналы, включая постукивание пальцами. И именно эти сигналы будут означать, что участники видят сон. Если люди улавливали эту информацию, они должны были, в свою очередь, сигнализировать об этом определённым образом.

После засыпания исследователи с помощью специального оборудования фиксировали мозговую активность добровольцев, движение глаз и сокращения лицевых мышц. Оказалось, что в ходе 15 из 57 сеансов шесть участников видели люцидные сны. После этого им задавались вопросы, на которые можно было ответить "да" или "нет", или даже простые математические задачи на сложение и вычитание.

Отвечать следовало посредством определённых действий, например, улыбаться или хмуриться, двигать глазами столько раз, сколько будет соответствовать нужному числу в ответе. А в одной из лабораторий движения глаз соответствовали азбуке Морзе.

Всего сновидцам было задано 158 вопросов, на которые в 18,6% случаев были даны правильные ответы. Только в 3,2% случаев ответы были совершенно неверными. 17,7% были неясными, а в 60,8% случаев вопросы остались без ответа.

После сеансов таких "бесед" участников будили и просили описать, что они видели во сне. Выяснилось, что для некоторых испытуемых задаваемые им вопросы являлись частью сна. Так, один участник рассказал, что слышал, как математические задачи звучали из автомобильного радиоприёмника, а другой, находясь во сне на вечеринке, услышал голос, похожий на дикторский, который спрашивал его, говорит ли он по-испански.

Для чего нужно "разговаривать" со сновидцами?

Одна из ведущих авторов исследования, когнитивный нейробиолог из Северо-Западного университета (США) Карен Конколи считает, что данные эксперименты позволят лучше изучить механизм сновидений.

"Почти всё, что известно о сновидениях, основывалось на ретроспективных отчётах, полученных в бодрствующем состоянии, а они могут быть искажены", — констатирует она.

По мнению Карен, в будущем техника "вопросов и ответов" может быть использована в терапевтических целях, скажем, чтобы помочь людям справляться с различными психологическими травмами, тревогой и депрессией.

В свою очередь, когнитивный нейробиолог из Висконсинского университета в Мэдисоне Бенджамин Бэрд полагает, что "разговоры" со сновидцами способны помочь им развить творческие идеи или освоить новые навыки.

"Сон — это высоко ассоциативное состояние, которое может иметь преимущества, когда речь идёт о творчестве", — утверждает он.

Что ж, по крайней мере понятно, что во сне мозг не отключается полностью от внешнего мира и способен воспринимать информацию оттуда, а значит, это можно как-то использовать на практике.

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