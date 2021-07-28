Метавселенные от корпораций похожи на ловушки для людей

В планах руководства Facebook числится создание "метавселенной". Её отличительной особенностью станет возможность ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровое пространство.

По словам главы Facebook Марка Цукерберга, на разработку проекта уйдёт около пяти лет.

Как пояснил ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт, на сегодняшний день те же "Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком независимо от физического расстояния или в новые виртуальные миры и впечатления".

Он добавил, что метавселенную нужно будет несколько упорядочить и соединить все пространства, для того чтобы снять ограничения физики. То есть перемещения между мирами станут совсем лёгкими.

По сведениям, новую группу разработчиков возглавит руководитель отдела продуктов Instagram Вишал Шах.

Авторы проекта "Двоичный кот" отметили, что это будет цифровая вселенная, к которой смогут подключаться пользователи в режимах VR или AR. В своём мире можно будет вместе играть, общаться или работать, ведь известно, что такая "метавселенная" уже существует как набор цифровых миров.

А вот аналитики из телеграм-канала "Мышь в овощном" вспомнили о том, что в своё время британский писатель Эмис Кингс так прокомментировал эксперимент с созданием условий, в которых лабораторные крысы получали возможность самостоятельно стимулировать себе "центры удовольствия" в головном мозге:

"Не могу утверждать, что это пугает меня сильнее, нежели Берлинский или Тайваньский кризис, но должно, по-моему, пугать сильнее". Согласно мнению сетевых экспертов, узнай автор этих слов о "метавселенной" — его реакция была бы ещё эмоциональнее.

Хотя вполне возможно, что этот проект есть попытка запуска нового этапа развития человеческого общества. Общества, в котором, например, десятки миллионов жителей Африки перестанут мечтать о бегстве в "развитый мир", потому что им обеспечат такой мир прямо у них дома, в виртуальном формате.

"И так далее и тому подобное, примеров можно напридумывать массу, но делать этого не хочется во избежание впадения в чрезмерную театральность.

Лучше процитируем Виктора Робертовича Цоя: "Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро", — подытожили авторы проекта.

Впрочем подобная концепция тесно связана с технологиями виртуальной реальности и дополненной реальности, которые в настоящее время также разрабатывают

Apple,

Google,

Amazon

и Microsoft.

Так что кто-нибудь из них обязательно доберётся до финиша — хотим мы этого или не хотим…

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