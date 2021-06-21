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Автор Игорь Буккер

Антидепрессанты способны изменить наш мир

Наука

Наблюдения за речными раками показали: испытавшие воздействие даже незначительного уровня антидепрессантов членистоногие, в два раза чаще выбирались из своих убежищ и становились жертвами хищников.

ракообразное

Членистоногие стали беззаботными

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Ecosphere, подвергшиеся воздействию антидепрессанта циталопрама (citalopram) — также известного как Celexa — речные раки настолько изменили свое поведение, что позабыли о мерах безопасности и беспечно покидали свои норы.

Обитатели водоемов большую часть времени проводили в поиске пропитания, а вот о поиске укрытий особо не беспокоились, что делало их абсолютно беззащитными. Авторы статьи в популярном издании National Geographic заключают, что со временем незащищенность ракообразных может иметь каскадный эффект в экосистемах.

Циталопрам — антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), является наиболее распространенным. Данный препарат повышает уровень нейротрансмиттера серотонина, который отвечает за настроение. Незначительное количество этого фармацевтического препарата смывается в водную среду вместе с отходами жизнедеятельности человека или неправильной утилизацией, оказывая свое воздействие на тамошних обитателей.

В очищенных сточных водах находится ничтожно малое количество разных лекарственных соединений, поскольку имеющиеся в настоящий момент водоочистительные системы не полностью обеспечивают их фильтрацию и удаление. Однако даже мизерных доз достаточно, чтобы изменить нейрохимию в крошечных мозгах водных организмов.

Не пей, не пей, не пей!

Чтобы установить воздействие антидепрессантов на раков в естественных условиях, их поместили в резервуары с водой, имитирующие среду обычного ручья. В каждом аквариуме имелось укрытие из оргстекла.

На протяжении двух недель в резервуары капали 0,5 мкг циталопрама на литр воды. По сравнению с контрольной группой, ракообразные, которые подверглись воздействию антидепрессанта, в два раза чаще покидали свои убежища для обследования обстановки. Они также на 400 процентов больше времени провели в той части резервуара, где были специально разбросаны химические "ловушки".

В ходе эксперимента, как пишет National Geographic, исследователи пожалели своих подопечных и не подкинули в аквариум хищников, но в условиях дикой природы отчаянные раки вполне могут сделаться легкой добычей для енотов, лисиц или прочих хищников.

Унитаз. Туалет

Согласно британской Guardian, микроорганизмы способствовали изменению экосистемы, когда в воду попало незначительное количество антидепрессантов. В резервуарах с добавлением лекарственных препаратов буйным цветом расцвели водоросли и другие органические соединения.

Исследователи подозревают: потребляя большее количество растительной пищи, раки больше производили отходов, которыми питаются водоросли. Вполне возможно, что их увеличенная мобильность поднимала со дна резервуаров отложения, что могло повлиять на экосистему в долгосрочной перспективе. В статье журнала National Geographic утверждается, что биологи изучат это в будущих экспериментах.

Сливаемые в унитаз остатки лекарственных средств не в состоянии причинить гибель водной фауне, но они способны вызвать аномальное поведение животных. Остается только один способ предотвратить попадание веществ в природу — правильно утилизировать лекарственные препараты.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы антидепрессанты
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