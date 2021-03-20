Атеисты и верующие - одного поля ягоды

Психологи завершили очередное исследование на тему, чем моральные ориентиры атеистов отличаются от таковых у верующих людей. Представители обеих групп высоко ставят такие ценности, как справедливость и защита угнетенных. Однако расходятся в оценке лояльности и уважения к авторитету.

Под микроскопом психологов

Результаты исследования, опубликованные в журнале Personality and Social Psychology в 2011 году, гласили, что "недоверие атеистов сопоставимо с недоверием насильников".

Опрос, проведенный в 2019 году Pew Research Center, показал: для 44% американцев, по сравнению с 26% канадцев, вера в Бога превращает человека в высоконравственную личность.

Последние четыре опроса на онлайн-платформе Amazon Mechanical Turk, в которых в общей сложности приняли участие 4 193 жителя США (относительно религиозная страна) и Швеции (в целом нерелигиозная страна),

Неверующие, говорится в исследовании, не являются аморальными существами по причине их воспитания и высокого уровня аналитического мышления.

Для верующих в гораздо большей степени важны такие моральные критерии, как:

авторитет (уважение к представителям власти, к полиции, к родителям и учителям);

лояльность (верность своей группе, например, стране — не порочить государственные символы страны);

святость (не унижать человеческое достоинство, чаще в сексуальном смысле, например, избегать беспорядочные половые связи).

При этом в обеих группах не согласились с утверждением: "Я готов вести себя неэтично, если считаю, что это поможет мне добиться успеха".

Психологи пришли к заключению, что неверующие не более аморальны, чем верующие.

Атеисты и верующие — это аверс и реверс одной монеты

С мнением, что "общество лучше всего функционирует, когда позволяет каждому брать на себя ответственность и не указывает, что надо делать", согласились в обеих группах. Верующие и атеисты одинаково склонны отдавать предпочтение основанному на доказательствах рациональному мышлению и скептически относятся к недоказанным утверждениям.

В некоторых конфессиях рациональный подход поощряется. Римско-католическая церковь с ее доктриной томизма, исходящей от святого Фомы Аквинского, автора пяти доказательств бытия Бога, известна не столько учением о догматах веры, сколько учением о способах постижения посредством разума.

Александрийские евреи, соблюдая предписания Торы, учились философии у греков. Средневековые еврейские мыслители перенимали рациональную мысль Эллады, применяя ее при анализе текстов религиозного содержания.

Психологи обнаружили, что атеисты с большей вероятностью, нежели верующие, основывали свои суждения о том, что является моральным, а что нет, исходя из последствий своих действий.

Проблема вагонетки

Что касается гипотетического эксперимента, известного как проблема вагонетки (Trolley problem), то тут различие между двумя группами более разительное.

Напомним: вагонетка движется по рельсам, на которых находятся пятеро. У вас есть возможность остановить вагонетку, бросив под ее колеса рядом стоящего с вами человека. Это единственная возможность спасти несчастных. Каковы ваши действия?

Безбожники посчитали "относительным вредом" гибель одного человека вместо пяти. Для религиозного сознания простого выхода тут нет и не может быть.

В будущих исследованиях предстоит изучить, действительно ли работают подобные модели в других странах, отличающихся от Запада. Например, в нерелигиозном, но очень коллективистском Китае, а также в мусульманских странах, таких как ОАЭ, где атеизм официально запрещен.