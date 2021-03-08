Кто возглавил список рептилий-убийц

Новые технологии помогают палеонтологам пересмотреть прежние представления о давно вымерших существах.

Хищник, живший до динозавров

В 1921 году английский палеонтолог Дэвид Мередит Сирс Уотсон (David Meredith Seares Watson) первым описал представителя рода вымерших плотоядных синапсид, получившего название антеозавр (Anteosaurus magnificus). Сына бога Посейдона, великана Антея, победил сын Зевса, герой Геракл. По имени этого сына бога морей и матери-земли, который из черепов поверженных людей воздвиг храм во славу своего отца, и был назван монстр-зоофаг.

Как и мосхопсы, этот хищный дейноцефал обитал 266-260 миллионов лет назад на территории нынешней Южной Африки. Антеозавры не динозавры. Эти похожие на млекопитающих рептилии исчезли примерно за 30 миллионов лет до того, как появился первый динозавр.

Палеонтологи предполагали, что антеозавр жил возле водоёмов и охотился как крокодил, выскакивая из засады и затаскивая свою жертву в воду. Несмотря на всесокрушающие челюсти, крупные зубы и клыки, у антеозавра был массивный хвост и слабые растопыренные лапы. Его тело было лучше приспособлено к боданию головой (подобно современным комодским варанам в брачный период), нежели к охоте. Впрочем отсутствие свидетельств ороговения крыши черепа не подтверждает такую гипотезу. Из-за своей неповоротливости и медлительности антеозавр, чей вес оценивают от 500 до 600 килограммов, был якобы никудышным охотником.

Антеозавр был покруче тиранозавра

Тщательное изучение черепа антеозавра при помощи рентгеновских снимков и реконструкции в трёхмерном изображении позволило обнаружить, что его мозг и органы равновесия были настолько развиты, что он по определению никак не мог быть неуклюжим и медлительным.

Орган равновесия антеозавра (его внутреннее ухо) был относительно больше, чем у его ближайших родственников и тогдашних хищников. По этой причине антеозавр обладал способностью передвигаться намного быстрее, чем его жертвы и конкуренты. Часть мозга, которая отвечает за координацию движений глаз с головой, была на редкость большой, что способствовало отменному отслеживанию добычи.

"Создавая наиболее полную на сегодняшний день реконструкцию черепа антеозавра, мы обнаружили, что в целом нервная система антеозавра была оптимизирована и специализирована для быстрой и стремительной охоты, в отличие от того, что считалось ранее", — полагает Эшли Крюгер (Ashley Kruger) из стокгольмского Музея естествознания, высказывание которой приводит веб-сайт eurekalert.org.

Necroteuthis — кальмар-кровосос

Благодаря сканирующей электронной микроскопии и геохимическому анализу учёным удалось обнаружить, что окаменелость, первоначально принятая за ископаемую каракатицу, в действительности принадлежит представителю семейства кальмаров-вампиров. Это первая находка, которая позволяет отождествить современных кальмаров-вампиров Vampyroteuthis infernalis с их дальними родственниками из мелового периода, жившими 190-150 миллионов лет назад.

Поскольку окаменелые останки, впервые найденные венгерским палеонтологом в 1942 году, хранились в музее Будапешта, это существо из семейства Vampyroteuthidae назвали Necroteuthis hungarica. Предположительно Necroteuthis вырастал до 35 сантиметров, что превышает длину современных кальмаров-вампиров, длина тела которых составляет около 28 сантиметров.