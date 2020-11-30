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Автор Игорь Буккер

Викинги не были "белокурыми бестиями"

Наука » Полезно знать

Большинство викингов не были светловолосыми "северянами", а принадлежали к смешанной расе, что и другие люди того времени. Норманны в переводе на русский язык означает буквально "люди Севера", поэтому на протяжении столетий их воспринимали как голубоглазых рослых блондинов из Скандинавии.

Викинги не были "белокурыми бестиями"

"Белокурые бестии" нацистской пропаганды Третьего рейха. По факту среди их предков оказались степные кочевники, анатолийские земледельцы, а также предки из стран Балтии и Центральной Европы.

Генетический анализ останков 442 викингов, найденных в разных частях Европы, показывает, что скорее это был интернациональный состав современных футбольных команд, нежели скандинавская сборная по лыжам.

Варяги — разбойники и миссионеры

Викинги оказали решающее влияние на всю последующую историю Европы. Примерно тысячу лет назад их боялись не только как разбойников, их сеть поселений, торговых центров и торговых путей простиралась по всей Европе: до Гренландии и побережья Северной Америки.

"Викинги экспортировали идеи, технологии, язык, религию и повседневные обычаи в различные регионы", — говорит датский биолог Эске Виллерслев (Eske Willerslev) из Копенгагенского университета.

Геном 442 погибших викингов

Кем на самом деле были викинги? Археологические находки в Дании, в частности захоронения женщины-воительницы славянского происхождения, а также некоторых викингов, на погребальной одежде которых находили арабские письмена, позволили лучше изучить происхождение этих и других воинов.

Чтобы расшифровать генетическую основу культуры викингов, Виллерслев и его команда проанализировали геном 442 мужчин, женщин и детей из могил викингов, найденных на территории Европы, от России через Центральную и Северную Европу до Гренландии. Кроме того, исследователи использовали сравнительные образцы различных европейских народов от бронзового века до наших дней.

Шатены вместо блондинов

Исследователи были поражены, что далеко не все викинги были скандинавами. Напротив, их происхождение было таким же смешанным, как и у большинства людей того времени. В их геноме ученые нашли не только скандинавские корни, но и гены крестьян из Ближнего Востока, предков из стран Балтии и Центральной Европы, а также номадов бронзового века из Центральной Азии.

"Наше исследование существенно меняет образ викингов, — утверждает Виллерслев. — Большинство из них не были блондинами, но имели каштановые волосы и не избежали генетических влияний, пришедших извне Скандинавии".

Некоторые группы викингов значительно отличались от типичных "северян". Например, некоторые из викингов, похороненных на юге Швеции, имели наиболее тесные связи с лангобардами из Венгрии, а некоторые викинги из северной Норвегии произошли от саамов.

Геномы двух викингов, погибших на Оркнейских островах и в Норвегии, подтверждают, что викинги были не столько однородным племенем, сколько культурой людей разного происхождения. Хотя они были похоронены в соответствии с типичными традициями викингов, они не были скандинавами, а принадлежали к кельтскому племени пиктов, которое проживало на территории нынешней Шотландии. Останки двух других викингов были наполовину пиктами, наполовину скандинавами.

"Наши результаты противоречат общепринятым предположениям о том, кем были викинги. В учебники истории придется внести соответствующие изменения, — говорит Виллерслев. — Потому что, согласно нашим данным, идентичность викингов не ограничивается людьми, чьи предки прибыли из Скандинавии".

Напротив, генофонд культуры викингов разбросан по территории всей Европы.

Рожденные на побережье

Генетические данные также подтверждают огромную роль моря для жизнедеятельности викингов, которое служило им не только поставщиком сырья как торговый путь или ареал для грабительских набегов, но также способствовало культурному и генетическому обмену.

Генетический состав останков викингов из прибрежных районов Скандинавии показывает, что они чаще были генетически более близки к обитателям побережья Балтийского и Центральноевропейского побережья, чем к сородичам, которые населяли внутренние районы Скандинавии.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы балтия викинги генетика археология скандинавия
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