Эксперты "разогнали" Doom Eternal до 1000 кадров в секунду

Следующее поколение консолей (PS5 и Xbox Series X) ознаменует революцию в плане производительности игр: от 60 кадров в секунду геймеры перейдут к 120. Более того: новинки поддерживают игру в 4К-разрешении, что делает их сопоставимыми с неплохими игровыми компьютерами по крайней мере на старте продаж.

Но что же могут компьютеры, если даже консоли настолько мощны? Коллектив специалистов x-kom (ритейлер игровых ПК и компонентов к ним) в сотрудничестве с разработчиками из Bethesda и Id проверил, до каких значений "разгоняются" нынешние поколения компьютеров.

Программист Id: предела по кадрам у игры нет

"Если у вас есть время и деньги, безусловно, стоит собирать компьютер — как минимум на старте продаж консолей это выгодно. Но любой компьютер, который вы соберете, не сравнится с тем, что собрали ребята из x-kom", — отмечают в прессе.

Команда под руководством Петра Шимански и Марцина Ривака (Польша) поставила задачу: "разогнать" игру от Bethesda, шутер Doom Eternal, до максимума в плане кадров в секунду.

"Эта задача вполне осуществима, поскольку в "движок" игры, id Tech 6, заложен неплохой потенциал роста. Например, на обычных ПК возможен "разгон" до 250 кадров в секунду без каких-либо проблем с игрой. А вообще грани, за которой "разгон" невозможен, нет — и 1000 кадров не предел", — отметил программист Билли Кан.

Параметры ПК: рискнете собрать?

Коллектив собрал компьютер, способный запускать Doom Eternal в 1000 кадров, из доступных в свободной продаже компонентов. Проблемы у желающих повторить эксперимент могут вызвать лишь два фактора: охлаждение и цена.

Сборка, на которой прошел тест:

Процессор: Intel Core i7 9700K @ 6.6GHz

Материнская плата: ASUS Maximus XI APEX

Видеокарта: ASUS RTX2080Ti Strix @ 2.4GHz

Оперативная память: HyperX Predator 4000MHz CL19 2×8GB

Жесткий диск: Samsung 512GB M.2 NVMe Evo Plus

Блок питания: Be Quiet 1200W Straight Power

Дополнительное охлаждение производилось с помощью жидкого азота, из-за чего пришлось пожертвовать корпусом и просто выставить собранные вместе части на стойку. Интересно, что представленный игровой процесс не стал намного красочнее или плавнее — пришлось отключить несколько функций, мешающих "разгону". В частности, игра работала без HDR-освещения.

Специалисты отмечают, что такие показатели невозможны без "разгона" и самих компонентов, так что без ведерка с жидким азотом и надежной проводки повторять "фокус" не рекомендуется. А в комментариях пользователи резюмируют: по крайней мере, на таком компьютере можно будет нормально поиграть в Microsoft Flight Simulator 2020 (игра, вышедшая совсем недавно и известная своей максимальной детализацией, создаваемой на основе реальных карт всего мира).

Фото: gamewelcome.ru