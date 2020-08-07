Muru Music планирует запустить платформу музыкальной терапии, основанную на ИИ

На первый взгляд Muru Music Health представляет собой еще одну платформу для потоковой передачи цифровой музыки. Но, по словам ее основателя Ника Джонсона, платформа была разработана специально для того, чтобы каждый человек мог получить подходящую именно ему музыку. Что особенного предлагает Muru Music Health?

Muru Music Health: лечение музыкой — реальность?

"Сегодня потоковые музыкальные сервисы действительно хорошо работают. Благодаря миллионам пользователей внутренние алгоритмы могут подобрать вам идеальную музыку и даже посоветовать новых исполнителей. Разница между ними и нами в том, что мы подходим к задаче более детально. Например, в систему заходит человек, который хочет расслабиться. Логично, что каждый человек расслабляется под определенную музыку — и мы не можем, просто опираясь на миллионы пользовательских предпочтений по запросу типа "расслабиться", выдать подборку. Такая подборка не будет на 100% подходящей", — комментируют разработчики.

Джонсон поясняет, что идея состоит в том числе в помощи людям с когнитивными нарушениями, которые могут использовать музыку как "стимулятор" мозга.

"Неврологи давно знают: когда вы слушаете конкретную песню, которую уже слушали, она стимулирует память и эмоции. Получая такую стимуляцию, мозг работает активнее", — рассказывает он.

Как работает "музыкальный" ИИ

Платформа Muru Music Health основана на Google Cloud и использует технологию, которую компания назвала AI Music Brain. Она имитирует процессы, которые происходят в нашем мозгу при прослушивании музыки.

"Мы создали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая может анализировать музыку. Наш ИИ умеет оценивать как музыку, так и просто звуки, а затем находить сходства на основе вашего личного музыкального вкуса. И это ключевое различие: другие сервисы предлагают то, что нравится большинству, Muru Music Health — то, что нравится лично вам", — комментирует Джонсон.

Также предусмотрена обратная связь: пользователь помогает алгоритму "понять" свои вкусы, оставляя песню играть или пропуская ее, а также оценивая местным "лайком".

Приложение Muru Music Health пока находится в бета-тесте, то есть открыто лишь для ограниченного числа пользователей. Официальный запуск запланирован на сентябрь.

По словам руководства, Muru Music Health будут продвигать в том числе как сервис для социальных служб: клиник, домов престарелых, рекреационных учреждений.

"В конечном итоге мы хотели бы видеть Muru Music Health как часть "инструментария" психиатров и психологов. Также мы планируем создать "глубокую интеграцию", чтобы пользователи могли слушать музыку и дома, и в машине, и в общественном транспорте на множестве устройств", — резюмируют создатели.

Фото: twitter.com