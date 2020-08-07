Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Muru Music планирует запустить платформу музыкальной терапии, основанную на ИИ

Наука » Технологии

На первый взгляд Muru Music Health представляет собой еще одну платформу для потоковой передачи цифровой музыки. Но, по словам ее основателя Ника Джонсона, платформа была разработана специально для того, чтобы каждый человек мог получить подходящую именно ему музыку. Что особенного предлагает Muru Music Health?

Muru Music Health: лечение музыкой — реальность?

"Сегодня потоковые музыкальные сервисы действительно хорошо работают. Благодаря миллионам пользователей внутренние алгоритмы могут подобрать вам идеальную музыку и даже посоветовать новых исполнителей. Разница между ними и нами в том, что мы подходим к задаче более детально.

Например, в систему заходит человек, который хочет расслабиться. Логично, что каждый человек расслабляется под определенную музыку — и мы не можем, просто опираясь на миллионы пользовательских предпочтений по запросу типа "расслабиться", выдать подборку. Такая подборка не будет на 100% подходящей", — комментируют разработчики.

Джонсон поясняет, что идея состоит в том числе в помощи людям с когнитивными нарушениями, которые могут использовать музыку как "стимулятор" мозга.

"Неврологи давно знают: когда вы слушаете конкретную песню, которую уже слушали, она стимулирует память и эмоции. Получая такую стимуляцию, мозг работает активнее", — рассказывает он.

Как работает "музыкальный" ИИ

Платформа Muru Music Health основана на Google Cloud и использует технологию, которую компания назвала AI Music Brain. Она имитирует процессы, которые происходят в нашем мозгу при прослушивании музыки.

"Мы создали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая может анализировать музыку. Наш ИИ умеет оценивать как музыку, так и просто звуки, а затем находить сходства на основе вашего личного музыкального вкуса. И это ключевое различие: другие сервисы предлагают то, что нравится большинству, Muru Music Health — то, что нравится лично вам", — комментирует Джонсон.

Также предусмотрена обратная связь: пользователь помогает алгоритму "понять" свои вкусы, оставляя песню играть или пропуская ее, а также оценивая местным "лайком".

Приложение Muru Music Health пока находится в бета-тесте, то есть открыто лишь для ограниченного числа пользователей. Официальный запуск запланирован на сентябрь.

По словам руководства, Muru Music Health будут продвигать в том числе как сервис для социальных служб: клиник, домов престарелых, рекреационных учреждений.

"В конечном итоге мы хотели бы видеть Muru Music Health как часть "инструментария" психиатров и психологов. Также мы планируем создать "глубокую интеграцию", чтобы пользователи могли слушать музыку и дома, и в машине, и в общественном транспорте на множестве устройств", — резюмируют создатели.

Фото: twitter.com

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы музыка терапия технологии искусственный интеллект
Новости Все >
Александра Лукашенко пригласили в Крым
Один из ликвидированных боевиков в Назрани был чемпионом Азии
До "майдана" белорусы пока "не дозрели", но репетиция, наверное, будет
В Хабаровском крае ввели карантин из-за африканской чумы
Выдача россиян Украине стала бы политической смертью для Лукашенко
Доход кинотеатров России за неделю превысил 54 млн рублей
Определены все участники "финала восьми" Лиги Европы
Пандемия коронавируса преодолела ещё одну психологическую отметку
ВОЗ предупреждает об опасности "вакцинного национализма"
В Приморье из-за столкновения двух автомобилей пострадали пешеходы
Последние материалы
Пандемия коронавируса преодолела ещё одну психологическую отметку
ВОЗ предупреждает об опасности "вакцинного национализма"
В Приморье из-за столкновения двух автомобилей пострадали пешеходы
Угрозы в действии: Трамп подписал указ против TikTok
ЛГБТ-активистов обвиняют в осквернении памятников Варшавы
Посол США в Иране покидает свой пост
Во Франции все заложники, захваченные террористом в банке, освобождены
Американские политики угрожают санкциями немецкому порту
В пострадавшем от взрывов Бейруте начались массовые беспорядки
В Белоруссии накануне выборов задержали граждан США
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Наука и техника
Яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Москвичей предупреждают о резком похолодании
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ