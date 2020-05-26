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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему все озаботились богатствами Луны

Наука » Экология » Космос

Хозяйничать на Луне будет тот, кто будет туда летать и там работать, и это не Россия.

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Об этом сказал в комментарии "Правде.Ру" завотделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ, доктор физико-математических наук Владислав Шевченко.

Рогозин ответил Трампу

Напомним, что в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что "мы не дадим американцам приватизировать Луну". Это был ответ на указ Дональда Трампа "О поощрении международной поддержки в отношении добычи и эксплуатации космических ресурсов", в соответствии с которым Вашингтон официально допустил добычу различных металлов и прочих минеральных ресурсов на Луне.

"Кто будет осваивать Луну, тот и будет командовать"

"Если мы судить беспристрастно, то у американцев сейчас большие наработки. Китай выбрался вперед, потому что китайский луноход, что сейчас работает на обратной стороне — это вообще непревзойденный по-спортивному рекорд, а Рогозин до сих пор не может запустить "Луну-25", хотя запуск должен был состояться в 2014 году", — отметил Владислав Шевченко.

"Когда морской сейнер выходит в открытые воды в океан добывает там много тонн ценной рыбы и везет эту рыбу в Россию, то никто не говорит: "Ай, вы украли нашу собственность". Хотя Земля — тоже общечеловеческая собственность и океаны — тоже общечеловеческая собственность", — привел аналогию эксперт.

То есть, по его словам, речь идет о том," кто сможет осваивать Луну, тот и будет командовать".

"В этом плане Рогозину нужно было как-то нашу лунную программу продвигать более интенсивно. Тогда можно было бы о чем-то рассуждать. Но завтра американцы сядут на Луну и будут там добывать металлы, и что Рогозин сделает? Будет открывать какие-то военные действия? Смешно", — отметил он.

Почему освоение Луны стало актуально

Вопрос освоения Луны, пояснил уеный, становится актуальным, потому что лунные ресурсы приобретают ценность, так как там есть редкоземельные металлы — "хлеб" промышленности высоких технологий, хай-тека.

"Это платина, платиноиды, их примерно 10 штук в таблице Менделеева различных платиноидов, не говоря уже о других металлах, не столько редких, как, например, никель. На Земле они сейчас все более вырабатываются, а в области высоких технологий, промышленности они все более востребованы", — сделал вывод Владислав Шевченко.

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Темы луна роскосмос дмитрий рогозин владислав шевченко
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