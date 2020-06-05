Из-за коронавируса многие компании перевели сотрудников на "удаленку". Власти даже официально рекомендовали бизнесу это делать: пример подали такие компании, как РЖД (более 93 000 человек на "удаленке"), Минкомсвязи и Минэкономразвития.
Ключевым вопросом удаленной работы для многих является организация групповых чатов. Неважно, какая используется платформа (Zoom, Skype, Discord или иная). Важно помнить простые правила "аудиальной гигиены", проще говоря — устроить конференцию так, чтобы собеседники слышали минимум шумов. Вот простые советы для акустического комфорта.
Для этого рекомендуется подключать интернет через кабель, а не через wi-fi. Если у вас в ноутбуке или компьютере нет порта Ethernet (нужного для подключения через кабель), стоит купить переходник — проще всего выбрать "USB — Ethernet".
Если у вас фоном качается видео или обновляются программы, сигнал может быть нестабильным. Даже если ваш оператор обещает хорошую скорость и у вас на самом деле отличное соединение — программы могут конфликтовать между собой, что вызовет сбои звука и картинки.
Чаще всего в ходе конференций возникает проблема с эхо — вы слышите свой же голос в канале собеседника. Это значит, что микрофон и колонки стоит отодвинуть друг от друга подальше, а если эффект не получается устранить — использовать не колонки, а наушники.
Часто для работы в групповом чате нужны бумажные документы. Если вы используете встроенные в ноутбук или телефон микрофон и динамики, располагайте документы как можно дальше от них, чтобы шелест и шорохи не шли в общий канал связи.
Помните, что даже в недорогой микрофон не нужно кричать или шептать. Крик может вызвать проблемы у тех участников конференции, наушники которых чувствительны, а шепот могут не услышать.
Также правилом хорошего тона считается поочередное выступление. Не перебивайте коллег — дождитесь своей очереди, чтобы выступить и задать вопросы.
Если у вас возникли срочные дела (звонок в дверь, домашние хлопоты) или вы хотите чихнуть, не стесняйтесь отключить микрофон. Так вы сохраните тишину в конференции и избавите ее участников от лишнего шума. Помните, что встроенные в телефоны и ноутбуки микрофоны более чувствительны к внешним шумам, чем выносные профессиональные.
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Фото: bcacf. com
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