Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Наталия Красовская

Почему ложь все чаще формирует нашу реальность

Наука » Технологии » Интернет

Работающая на основе искусственного интеллекта технология deepfake внушает экспертам самые пессимистичные мысли о будущем информационного пространства. Если мы не выработаем привычку проверять источники сенсационных новостей, то нашими поступками в своих интересах будут легко руководить теневые кукловоды из-за рубежа, используя новые технологии при ведении информационных войн.


Что такое дипфейки, и почему их считают опасными?

Порноролик с Галь Гадот как пример deepfake

Первый пример использования deepfake ("глубокая подделка") в Сети связан с весьма специфичной сферой. Пользователь популярного в США социального сервиса Reddit под ником DeepFake в 2017 году разместил порноролик, где заменил женское лицо лицом актрисы Галь Гадот, сыгравшей в том году главную роль в нашумевшем фильме "Чудо-женщина". К счастью, пока технология не очень совершенна: самообучающаяся программа зачастую упускает такие спонтанные и непроизвольные физиологические действия, как движение глаз или дыхание во время речи. Поэтому видео с применением deepfake на данный момент выглядят "настоящими" лишь первые секунды.

Однако не стоит сбрасывать со счетов, что программа — самообучающаяся, а так как она уже приносит неплохой доход, то средства на ее дальнейшее совершенствование есть.

Deepfake опасен

Каждый месяц в мире генерируется 15-20 тысяч видеороликов, созданных с помощью deepfake, и, по прогнозам экспертов, уже через два-три года мы не сможем на первый взгляд отличить ложь от реальности.

К слову, доход этот уже сейчас далеко не всегда официальный. В частности, аудиодипфейком пользуются мошенники, подделывая голоса для выманивая денег у доверчивых граждан.

Уже зафиксированы преступления с использованием данной технологии. Сотрудники одной из крупных компаний по звонку своего якобы руководителя перевели несколько сотен тысяч долларов на указанный по телефону счет. И, вне всякого сомнения, такой вид преступлений будет распространяться с большой скоростью.

  • Тут только один способ не попасться на удочку — сбросить звонок и позвонить тому, кто якобы попросил у вас денег.
  • Аналогично нужно поступить и в случае любого столкновения с сенсацией — проверить первоисточник.

Это действие должно стать такой же обыденностью, как — после появления СПИДа — стало обязательным использование средства индивидуальной защиты при контакте с непроверенным партнером. А deepfake по своей потенциальной опасности для общества вполне сопоставим со СПИДом.

Эксперты бьют тревогу

Сегодня эксперты на всех уровнях бьют тревогу, предсказывая эру, когда любой информации нельзя будет доверять. Слишком быстро развиваются технологии и слишком люди привыкли доверять "открытым источникам". Этим уже — несмотря на все несовершенство существующих технологий дипфейка — с выгодой пользуются как предприимчивые люди в деловой сфере, так и не выбирающие средств политики. Например, в Индии и на Филиппинах есть фирмы, которые специализируются на распространении искаженной информации в интересах своих заказчиков. Они даже приглашают талантливых имитаторов для максимально реалистичного наложения необходимой речи на сфабрикованное видео.

Виртуальный мир крайне агрессивно внедряется сегодня в мир реальный, в некоторых случаях даже успешно его подменяя.

Неудивительно, что он уже стал той площадкой, на которой политические элиты зачастую выстраивают отношения с обществом. В этих условиях deepfake становится исключительно эффективным информационным оружием, то есть средством манипуляции нашим поведением в чьих-то корыстных целях.

"Поддельный" ролик с обращением Трампа

Один из самых показательных примеров — ролик с обращением президента США Дональда Трампа к жителям Бельгии с призывом отказаться признавать Парижские соглашения по климатическому урегулированию. Призыв этот вызвал много негативных откликов в адрес американского президента. Вскоре, правда, выяснилось, что ничего такого Трамп не говорил, но "осадочек", как говорится, уже остался. Трамп в полной мере оценил разрушительный эффект дипфейка и некоторое время спустя уже сам опубликовал видеоподделку с председателем конгресса США Нэнси Пелоси — ярой сторонницей президентского импичмента. А теперь представим, что в Сети появится ролик с американским президентом, произносящим речь о том, что события в Иране и Сирии нельзя назвать показательными и теперь США надо насаждать демократию в Катаре с помощью ядерного оружия.

В настоящее время на то, чтобы официально опровергнуть дипфейк необходимо около 18 минут — достаточно времени, чтобы организовать волну паники.

США первыми оценили высочайшую социальную опасность дипфейка и выступили с законодательными инициативами по регулированию появления подобного контента в Сети.

В октябре 2019 года штат Калифорния принял законопроект, запрещающий размещение в политических целях любых сфабрикованных видео с целью опорочить кандидата во время выборов. И еще один, который позволяет калифорнийцам подавать в суд на любого, кто использует дипфейк в порнографическом видео.

Что делать с дипфейками?

Китай традиционно пошел еще дальше и в январе 2020 года перевел любую публикацию заведомо ложной информации в статус уголовного преступления. Дипфейк теперь может размещаться в китайском сегменте сети исключительно с пометкой "deepfake", чтобы никого случайно не ввести в заблуждение. Но любые санкции к распространителям информационного фейка применяются постфактум, когда вред отдельной личности или целому обществу уже нанесен.

  • Поэтому, например, компании Facebook и Microsoft вообще учредили призовой фонд 10 млн долларов для программистов, которые придумают лучшие алгоритмы обнаружения дипфейков.
  • А управление исследованиями Минобороны США за два последних года выделило 68 млн долларов на создание контртехнологий, способных остановить эпидемию фальшивого контента.

Тем не менее лучшие существующие алгоритмы распознания фейка дают лишь 97% вероятность выявления подлога.

А если какая-нибудь страна или преступная организация решит распространить провокационный поддельный контент, то ей будет достаточно 6-8 часов на всемирный охват аудитории.

Поэтому главная задача любого общества в настоящий момент — донесение до каждого своего члена мысли о важности обязательной проверки любой слишком неожиданной или сенсационной информации.

Сейчас к первоисточникам, к сожалению, обращаются всего 17% пользователей интернета. Привычки информационного потребления нужно срочно менять, причем в корне. Это на сегодняшний день — приоритетный вопрос нашей национальной безопасности.

Темы deepfake ложь дипфейк интернет галь гадот дональд трамп поддельные ролики искусственный интеллект
Актуальная аналитика
Интернет
Почему ложь все чаще формирует нашу реальность
Общество
Во многие регионы России придет холод, но не в Москву
Бывший СССР
Как воюющий Карабах превратился в туристскую мекку
Новости Все >
Эксперты оценили потери турфирм от запрета продажи туров в Китай
Банки России нарастили прибыль почти в два раза в 2019 году
В Госдуму внесут законопроект о служебном жилье для медиков
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены
Психолог: как предотвратить нападение подростков на учителей?
Росстат заявил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Выявлена связь между сахарным диабетом и раком поджелудочной железы
Путин подчеркнул важность научного присутствия России в Антарктике
Брокеры-мошенники обманули жителей Петербурга на 21 млн рублей
Последние материалы
Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены
Во многие регионы России придет холод, но не в Москву
Как воюющий Карабах превратился в туристскую мекку
Психолог: как предотвратить нападение подростков на учителей?
Росстат заявил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Выявлена связь между сахарным диабетом и раком поджелудочной железы
Почему и как спорт связан с политикой?
Путин подчеркнул важность научного присутствия России в Антарктике
Брокеры-мошенники обманули жителей Петербурга на 21 млн рублей
В США вспомнили о "грозе океанов" - советских универсальных авианосцах
Популярное
Шоу-бизнес
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной

Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.

Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Шоу-бизнес
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Наталия Красовская Почему ложь все чаще формирует нашу реальность Наталия Красовская Василий Амирджанов Диктатура нравов: принуждение к извинениям стало нормой Василий Амирджанов Соломон Соловьев Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Спортивное телевидение превращается в издевательство над болельщиками
Росстат заявил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Лариса Шеслер: враги не дадут Москве изменить политику в отношении ЛДНР
Путин подчеркнула важность научного присутствия России в Антарктике
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Хитрый план: "Газпром" недобирает прибыли на транзите через Украину
Погиб офицер ЦРУ, возглавлявший атаку на Сулеймани
В Белоруссии задержали всех руководителей сахарных заводов
Погиб офицер ЦРУ, возглавлявший атаку на Сулеймани
Погиб офицер ЦРУ, возглавлявший атаку на Сулеймани
У 17-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета
У 17-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета
Погребинский рассказал, как Зеленский перешел "красную черту"
Хитрый план: "Газпром" недобирает прибыли на транзите через Украину
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Погиб офицер ЦРУ, возглавлявший атаку на Сулеймани
Погребинский рассказал, как Зеленский перешел "красную черту"
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ