Эксперт: НАСА вытеснит "Роскосмос" из пилотируемого обслуживания МКС

НАСА выигрывает состязание у "Роскосмоса" в создании дешевого и надежного пилотируемого космического корабля для обслуживания МКС, считает Алексей Леонков.

Как сообщили "РИА-Новости", "Роскосмос" и НАСА обсуждают, при каких условиях и когда российские космонавты начнут полеты на новых американских космических кораблях в составе смешанных экипажей. "Идут обсуждения по поводу запусков коммерческих кораблей и распределения кресел", — ответил представитель НАСА на вопрос агентства, полетят ли первые российские космонавты на новых американских кораблях в 2021 году.

Отметим, что после закрытия программы "Шатл" в 2011 году, в 2014 году НАСА выбрало кампании Boeing и SpaceX для разработки космического корабля для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию ( МКС) ​​и обратно.

SpaceX разработала корабль Crew Dragon, а Boeing — Starliner, по так называемой "программе коммерческих пусков НАСА". Обе компании находятся на последних этапах сертификации своего космического корабля, однако все время сталкиваются с аварийными ситуациями.

Прошло почти два месяца с тех пор, как во время тестирования взорвалась капсула SpaceX Dragon II, а результаты расследования так и не опубликованы. Представитель НАСА Джим Бриденстайн публично подтвердил, что "аномалия" отодвинула график запуска.

При таких темпах испытаний, пилотируемого полета может не произойти в этом году, сказал Бриденстайн, на пресс-конференции в Париже. Boeing "отстал" в прошлом году, когда во время испытаний появилась утечка топлива на его ракете CST-100 Starliner, отметил он.

Сам Boeing gредполагает, что первый испытательный пилотируемый полет CST-100 Starliner с мыса Канаверал состоится в сентябре, его будет пилотировать астронавт Крис Фергюсон, который работал еще по программе "Шатл".

Что касается, SpaceX, то он успешно осуществил непилотируемый полет на МКС ​​в феврале и вернул капсулу на Землю. Однако испытание аварийной посадочной системы и испытательный полет с экипажем были отложены после того, как ракета взорвалась во время наземного испытания двигателя в апреле. Некоторые наблюдатели предполагают, что проблема может быть в двигателях аваийной системы, которые работают на жидком, а не на твердом топливе, как большинство космических кораблей.

Пока нет сведений о новом старте Dragon II. Сегодня НАСА использует российские космические корабли"Союз" для транспортировки на МКС и обратно своих экипажей. Контракт НАСА на использование "Союза" истекают в следующем году.

Как с российской, так и с американской стороны ранее звучали мнения, что с вводом в строй новых кораблей США следует сохранить схему со смешанными экипажами, когда американские астронавты продолжат летать на российских кораблях, а российские космонавты начнут полеты на новых американских кораблях.

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт, специалист в области применения Военно-космических сил, Алексей Леонков, на "Союзе" можно доставлять одновременно трех членов экспедиции, а на Dragon полетят 6-7 астронавтов, что удешевит запуск и доставку космонавтов на МКС. " А если полетит такой аппарат, как Dream Chaser — многоразовый космический корабль, разрабатываемый американской компанией SpaceDev, то это еще удешевит доставку", — отметил эксперт.

"Если мы не займемся своими подобными проектами и не осуществим их в ближайшие 5-10 лет, то американцы заменят нас в качестве страны, которая будет доставлять экспедиции на борт Международной космической станции", — сказал он.

Алексей Леонков отметил, что в России был проект "Федерация", который очень похож на "Space Dragon" Илона Маска. "И по авиационно-технической тематике у нас еще с советских времен были возможности. Все рассчитано, подсчитано, то есть быстрый возврат в эту тему был возможен и возможен до сих пор. Но, видимо, как всегда не хватает нам каких-то санкций, или такой конкуренции, чтобы встал вопрос — быть нашему космосу или не быть. Только тогда, может быть, эти проекты запустятся", — сказал Алексей Леонков.

По его словам, "в "Роскосмосе" накопились системные ошибки — кризис менеджмента, управления. Насколько я знаю, там пытаются этим заниматься, но американцы, видите, нам спать не дают. Они говорят, что вы там можете заниматься всем чем угодно, но в 2021 году мы еще подумаем, сколько вам кресел дать", — сказал эксперт.

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