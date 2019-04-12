Эксперт: в России есть программа по космосу, но она не выполняется

12 апреля в Российской Федерации и прочих постсоветских государствах празднуется День космонавтики.



Сериал "Неизвестный Гагарин"

Напомним, что именно 12 апреля 1961-го года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Тот легендарный полет, навсегда изменивший мир, длился 1 час 48 минут.

Президиум Верховного Совета СССР учредил День космонавтики указом от 9 апреля 1962-го года. Примечательно, что праздник был установлен по инициативе еще одного знаменитого советского летчика-космонавта Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим предложением в марте того же года.

Современная российская космонавтика является наследницей космической программы Советского Союза. Российская Федерация, отметим, стала первой в мире страной, начавшей осуществлять космический туризм, отправив в космос американского предпринимателя и мультимиллионера Денниса Тито.

На ближайшие годы у России в плане освоения космического пространства множество планов - поддержание работы Международной космической станции, начало разработки ракетного двигателя на природном газе, создание сверхтяжелой ракеты, исследование Солнца и Луны.

Однако, стоит признать, что российская космическая отрасль переживает не самые лучшие времена.

Своим мнением относительно современного состояния космической отрасли Российской Федерации с редакцией "Правды.Ру" поделился Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики.

- Что вы можете сказать о нынешнем состоянии дел? Болевые точки, реально ли у нас все настолько плохо, как о том говорят, есть ли реалистичная программа по космосу?

- За прошедший год чем ознаменовалась наша космонавтика? Просверлили дыру в "Союзе" и один "Союз" уронили - взрыв первой ступени. И больше никаких особых достижений не было.

Сейчас руководству страны, "Роскосмосу" нужно думать не о праздниках и не отмечать то, что полвека назад сделали. А смотреть, почему сейчас такого делать не получается. Основная проблема - это, конечно, организация работы в космической отрасли. Кадровый вопрос. Отрасль - 250 тысяч человек. Не нашлось ни одного инженера, чтобы ее возглавить. Пришлось журналиста брать.

- Тем не менее, ученые США, Европы стремятся сотрудничать с российскими специалистами в космической отрасли. Ракетные двигатели наши закупают.

- Сотрудничество в научном мире всегда существует вне зависимости от межгосударственных отношений. Это хотя бы просто обмен информацией, выступление на конференциях. И здесь есть общее правило - чем больше стран, чем больше ученых разных стран работает над каким-то вопросом, тем лучше. Всем лучше. Здесь особых проблем не возникает.

А продажа двигателя - это вещь чисто коммерческая. Двигатели у нас хорошие и достались нам практически бесплатно, потому что те долги (Советский Союз делал эти двигатели) все списаны. Остается только делать двигатель, не нужно никаких затрат на разработку, на все прочее и его продавать. Дешевый хороший двигатель.

И он еще бы десятилетиями летал в Штатах, может быть, в других странах, если бы не политические проблемы. Когда сказали, что мы можем его продать, а может не продать, то ни одна страна не будет покупать на таких условиях. Нельзя такие дорогостоящие - в сотни миллионов - проекты завязывать на политику. Поэтому вот этот двигатель, еще два поставят. И кажется все уже. Больше мы поставлять не будем. Этого хорошего контракта мы лишились. Причем лишились по собственной вине.

У американцев есть большой запас этих двигателей. Они еще несколько заказали, а потом контракт прекращается. Мы уже потеряли весь рынок запусков. Тоже остались единичные контракты. Еще история с OneWeb. Но это очень небольшая доля того, что у нас было раньше. И мы на грани того, чтобы потерять хорошие контракты по доставке американцев, европейцев на станцию.

Это тоже год-два и все это кончится. Страна и космическая отрасль будут рассчитаны только на внутренний рынок, то есть будут зависеть целиком от государственного заказа. И на этом уровне будет так и дальше оставаться. Если вдруг придет грамотное начальство и начнет разбираться, в первую очередь обратят внимание на состояние производства, промышленности, те же кадровые вопросы и займутся исправлением тех проблем, которых там немерено. Их перечислять целый день можно.

У нас есть федеральная космическая программа, которая характерна тем, что она не исполняется. Вы говорите про Луну. Да, там есть несколько полетов автоматических аппаратов на Луну. Примерно то, что китайцы делают. Но они уже все перенесены с 2014 года на 2021-й. Соответственно, модуль "Наука", который должны запустить на станцию, та же самая история.

То же самое касается в большой степени и спутников для экономики, для народного хозяйства, спутников ДЗЗ, спутников метеорологических. Вместо того, чтобы отчитываться о том, как выполняется программа, рассказывают, как мы полетим на Луну в 30-х годах.

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