Мельница мифов: у слонов нет кладбищ

До сих пор во многих научно-популярных изданиях можно встретить утверждения, будто бы слоны хоронят своих умерших сородичей в особых местах, называемых слоновьими кладбищами. Ученые долго пытались обнаружить хотя бы один такой "некрополь", однако тщетно — их поиски не увенчались успехом. А все потому, что данное утверждение — не более чем миф.

Энциклопедисты пишут чушь о слонах?

Интересно, что миф о слоновьих кладбищах уже является не только достоянием фольклора тех стран, где обитают серые ушастые гиганты — еще в прошлом столетии он перекочевал на страницы как научно-популярных, так и научных статей. Во многих справочниках, энциклопедиях и путеводителях можно встретить фразу о том, что:

"…Слоны являются единственными (кроме человека) живыми существами, которые хоронят своих умерших в строго определенных местах, называющихся слоновьими кладбищами. Всякий слон, почувствовав приближение смерти, отправляется туда, где и умирает, а его сородичи забрасывают останки листьями, землей и различным мусором".

Что и говорить, картинка получается трогательная, но, увы, совершенно неправдоподобная.

Какие бывают кладбища животных?

Начнем с того, что кладбища (если понимать под этим словом строго определенное место захоронения) достаточно широко распространены в мире животных. В частности, они имеются у общественных насекомых —

пчел,

ос,

муравьев

и термитов.

Если особь умирает внутри улья или муравейника, то покойника вытаскивают наружу и относят в то место, куда выбрасываются все остальные отходы (ибо с точки зрения насекомых труп — это не что иное, как мусор). Так же поступают и с теми, кто ушел в мир иной вблизи от убежища.

Подобные меры предосторожности вполне оправданы — если труп будет разлагаться внутри гнезда, то на нем могут поселиться опасные для живых членов колонии

грибки

и бактерии.

Именно поэтому, кстати, подобные кладбища находятся достаточно далеко от жилой зоны, а также от тропинок, по которым обычно передвигаются насекомые.

Почему кладбища стали обособленными местами?

Кстати, ученые считают, что у древних людей обычай хоронить умерших в определенных местах, а также все "страшилки", связанные с кладбищами, возникли именно из-за того же — гниющий недалеко от убежища труп является потенциальным источником инфекции. Поэтому логично спрятать его куда-нибудь подальше и сделать все возможное, чтобы наиболее любопытные члены сообщества не посещали это место.

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А вот у слонов таких кладбищ как раз нет, что, в общем-то, неудивительно — ведь эти животные не имеют постоянной "прописки", они все время путешествуют. Поэтому умерший член стаи не является опасным для живых — они просто уйдут с того места, где его настигла смерть и некоторое время не будут там появляться. Таким образом опасности подхватить инфекцию у них нет. А раз так, то и в специальном кладбище тоже нет никакой необходимости.

Известный биолог лишь дважды видел останки слонов

Но откуда же возник этот миф? На самом деле, его придумали всего лишь для того, чтобы объяснить достаточно забавный факт — трупы слонов люди находят достаточно редко. Так, например, биолог Джон Сандерсон, который 13 лет руководил станцией по поимке слонов, пишет в своей книге о том, что видел останки погибших слонов всего лишь дважды, да и те погибли в результате несчастных случаев, причем недалеко от самой станции. Многие другие исследователи подтверждают его наблюдения — найти в джунглях или саванне останки гиганта практически невозможно.

Куда пропадают умершие слоны?

Но почему так происходит? Да потому, что как только слон уходит в мир иной, на его тело сразу же сбегаются толпы любителей падали разных размеров,

от муравьев

до гиен.

Кстати, было установлено, что чаще всего слоны умирают около водоемов, поскольку перед смертью гигант испытывает жажду и, собрав последние силы, доходит до живительной влаги. Однако после смерти его тело оказывается намертво увязшим в прибрежной грязи или в иловых отложениях. И тут до него без проблем добираются хищные рыбы, черепахи и крокодилы, которые не могут упустить подобный бесплатный "ужин".

Согласно запискам натуралистов, которые наблюдали процесс "утилизации" слоновьей туши, часто на то, чтобы от гиганта остались лишь кости, уходит около шести часов (а если слон умер на закате, то и того меньше — стая гиен, насчитывающая около сотни особей, расправится с останками слона за какие-то два-три часа). Кстати, и кости тоже лежат недолго — падальщики, стараясь добраться до костного мозга, разгрызают их, а насекомые растаскивают осколки. В итоге уже через сутки после смерти от огромного гиганта не остается ничего — только остатки волос, кожи и наиболее твердые части костей.

Зачем слоны накрывали относили трупы сородичей подальше и накрывали их ветками?

Кроме того, рождению и распространению мифа способствовали также наблюдения за весьма странным поведением слонов. Так, один раз ученые видели, как слоны оставались возле тела своего умершего собрата около трех дней. Замечены были и случаи, когда эти гиганты накрывали труп сородича травой и ветками, а также переносили найденные останки на большие расстояния. Тем не менее, все это единичные случаи, и, следовательно, можно считать, что поведение слонов в описываемых ситуациях было нетипично.

Да, в общем-то, и оно вполне поддается объяснению: перенос останков происходил тогда, когда слон погиб возле водоема, и сородичи просто хотели очистить реку от нескольких тонн гниющей плоти. Забрасывание трупа травой происходило в момент агонии — слоны не понимали, что их сородич умирает и стремились облегчить его муки от жары, которые для больного слона самые невыносимые. А то, что эти гиганты могут долго находится возле трупа своего сородича, тоже неудивительно — слоны всегда ждут отставших. Это, кстати, доказывает то, что и здесь слоны не поняли, что их собрат уже отошел в мир иной.

Место жервтоприношений приняли за кладбище слонов?

Возможно также, что на возникновение мифа повлияла и интересная находка, сделанная в XVIII столетии на территории Анголы. Натуралисты обнаружили место, в котором находились груды слоновьих костей. Однако позже там же были обнаружены кости и других живых существ, в частности, человеческие, в также изображения местных богов из камня и дерева. Тогда стало ясно, что здесь вовсе не слоновье кладбище, а место ритуальных жертвоприношений (у многих африканских племен есть обычай приносить в жертву своим богам кости различных животных, в том числе и слонов).

Позже популяризации мифа способствовали очерки некоторых путешественников, которых привлекали тайны и чудеса экзотических стран. Так, в свое время много шума наделало сообщение некоего натуралиста А. М. Макензи, который будто бы заметил, что в округах Эльгейо и Сук в Уганде, где он охотился, подстреленные слоны всегда уходили к северу. Однажды он отправился по следам тяжело раненного животного, но потерял их на берегу реки Перкуэлл. Из этого он заключил, что обреченный на смерть слон переплыл реку, чтобы попасть на остров, находившийся посреди нее.

Ночью натуралист сам переправился на остров и, найдя там животное, добил его. При этом он обнаружил на острове 20 скелетов слонов, но без слоновой кости (то есть бивней). Впрочем, этому было объяснение — по словам Макензи, их унесли местные жители, которые знали об этом, а также о других подобных кладбищах, но хранили эти сведения втайне. Натуралист пробыл на этом острове неделю и видел, что ежедневно туда прибывали больные слоны явно для того, чтобы провести здесь свои последние дни или же сразу умереть.

Эта история была сразу воспринята учеными как неправдоподобная — слоны издалека могут определить местонахождение человека, и, соответственно, вряд ли раненые животные пойдут умирать туда, где находится это опасное существо, однако были предприняты попытки проверить информацию, сообщенную г-ном Макензи. Как и следовало ожидать, в указанном районе не нашли никакого острова, являющегося слоновьим кладбищем. Судя по всему, вышеуказанный натуралист просто пересказал легенду местных племен, дополнив ее для придания истории налета достоверности вымышленными подробностями с собственным участием.

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Итак, как видите, никаких слоновьих кладбищ не существует. Или, если выразиться точнее, таким кладбищем является вся территория, где обитают эти гиганты. Для африканских слонов — это Африка, индийских — Юго-Восточная Азия. Однако никаких специальных действий над усопшими собратьями, которые можно было бы принять за похоронный обряд, эти животные не совершают…

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