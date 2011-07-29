Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?

Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.

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Кенгуровые (по-латыни Macropodidae) — семейство сумчатых млекопитающих. Это травоядные животные с хорошо развитыми задними лапами и мощным хвостом, передвигающиеся скачками. Те звери, которых мы привыкли называть словом "кенгуру", по науке относятся к роду кенгуру исполинских. Масса их тела может составлять до 80 килограмм, а длина прыжка доходит до 12 метров.

О самом слове "кенгуру" долгое время ходила занимательная легенда. Мол, знаменитый мореплаватель Джеймс Кук прибыл в Австралию и увидел там диковинных животных, передвигающихся огромными прыжками. Удивленный Кук обратился к аборигену с вопросом, как называется этот удивительный зверь. Туземец, не знавший английского языка, в ответ произнес: "Не понимаю", что, согласно этому мифу, звучало как "гангару". Кук принял его реплику за название животного, которое с тех пор называли не иначе, как kangaroo ("кенгуру" по-английски). В другой версии этой же легенды на месте Кука оказывается лорд Джозеф Бэнкс, один из участников экспедиции. Словом, показания расходятся.

Полную несостоятельность этой забавной байки доказали лингвисты. На самом деле слово "кенгуру" (или "гангару") происходит из языка австралийского племени гуугу-йимитхирр, говорят они. (Стоит отметить, что в XVIII веке в Австралии насчитывалось около 700 туземных племен, и говорили они на 250 языках и наречиях.) Гуугу-йимитхирр обитали в районе Ботанического залива Тасманова моря, которое омывает восточный берег Австралии. Интересующим нас словом они первоначально называли серых и черных кенгуру, но английские мореплаватели, которых привез Кук, стали использовать его применительно к любому увиденному кенгуру или валлаби (как сейчас называют несколько родов из подсемейства настоящих кенгуру).

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Да и слово "гангару", которое дословно означает "большой прыгун", впервые услышали от аборигенов не Джеймс Кук и не Джозеф Бэнкс, а совсем другой английский мореплаватель, Уильям Дампир. Он посетил Зеленый континент в 1699 году и первым из европейцев составил описание огромного прыгающего животного, которого, если верить его запискам, "туземцы называют диковинным словом, звучащим как kangaroo". Значение слова Дампир, правда, не указал. Но много лет спустя, уже в ХХ столетии, филологи выяснили, что это слово означает "большой прыгун". "Маленьких прыгунов" аборигены называли словом "уолору", которое сейчас фигурирует в качестве видового названия горного кенгуру, а участники экспедиции Кука, видимо, не расслышав, переделали в "валлаби". До сих пор это слово является собирательным для всех мелких представителей семейства кенгуровых (кстати, известная многим советским школьникам звезда австралийского сериала "Скиппи", строго говоря, тоже относится к валлаби, а точнее, к виду валлаби Беннета).

Неудивительно, что даже история названия этого животного запутана. Все сумчатые млекопитающие — существа необычные, хотя бы потому, что редкие и древние (большая их часть вымерла с окончанием мезозойской эры), а кенгуру даже среди своих cородичей выделяются особенностями строения и развития.

Несмотря на внушительные размеры взрослого животного, детеныш кенгуру рождается одно-двухграммовым. Механизм его развития уникален. Кенгурята появляются на свет мало того, что слепыми и глухими, но фактически недоразвившимися — в состоянии полуэмбриона, и финальную стадию развития проходят в сумке матери, где имеется четыре специальных соска для кормления. Долгое время считалось, что маленький кенгуру так и появляется в сумке матери, висящим на соске, как груша на ветке (говорят, это легенда до сих пор бытует среди многих австралийских фермеров).

Фото: AP

С рождением кенгуренка связана еще одна легенда — долгое время ученые считали, что, пока новорожденный кенгуренок добирается до сумки, он ориентируется по пахучемуследу, который мать оставляет на шерсти незадолго до родов. Некоторые даже считали, что во время трудного пути детеныша мать помогает ему, вылизывая дорожку перед ним, то есть добавляя пахучее вещество. Однако данная легенда была опровергнута наблюдениями известного натуралиста и писателя Джеральда Даррелла в середине прошлого века. Ему удалось заснять процесс родов и добирания детеныша до сумки на кинопленку и потом продемонстрировать это всему научному сообществу. В фильме хорошо видно, что никакого пахучего вещества самка перед родами на шерсть не наносит и дорожку к сумке не вылизывает, она вообще ведет себя достаточно пассивно. Более того, тот же фильм свидетельствует, что детеныш может и сбиться с пути — во время съемок с ним это случалось несколько раз. Более поздние исследования коллег Даррелла показали, что детеныш действительно ориентируется по запаху — однако это запах молока, идущего из сумки (лактация у кенгуру начинается непосредственно перед родами.

Итак, фантастическое обоняние новорожденного кенгуренка помогает ему добраться до сумки, цепляясь за материнскую шерсть коготками передних лап (задние еще не развиты как следует). В этот период маленький кенгуру больше похож на червяка средних размеров, чем на детеныша своей матери. Ученые гадали, что послужило причиной появления столь необычного механизма развития. Предположительно тому виной слабо развитая у сумчатых плацента, которая не может долго служить источником защиты и питания для эмбриона. Поэтому кенгуренок продолжает развитие снаружи.

Забираясь в сумку, он находит один из четырех сосков и прочно повисает на нем. Детеныш еще даже не умеет сосать молоко. В этом ему помогает мать: она сокращает специальные мышцы, которые впрыскивают молоко прямо в рот новорожденному.

Вы будете смеяться, но сумка кенгуру, как настоящая дамская сумочка, способна открываться и закрываться. Благодаря мышцам, расположенным по краю сумки, мама-кенгуру может плотно закрыть ее, к примеру, при плавании, чтобы детеныш не захлебнулся.

Беременность кенгуру, во время которой детеныш находится в утробе матери, очень коротка — всего один месяц. А вот в ее сумке кенгуренок проводит шесть-восемь месяцев. К концу пятого месяца пребывания в сумке он начинает высовывать наружу голову: к этому времени его уши уже способны реагировать на шум, а тельце покрыто шерстью. В шесть-семь месяцев он осмеливается иногда выбираться из сумки и прыгать вокруг матери и лишь к концу восьмого наконец выбирается наружу насовсем — к этому времени он достигает таких размеров, что в сумку уже не помещается. Обретя самостоятельность, детеныш начинает питаться травой и овощами.

Некоторые кенгуру также употребляют в пищу насекомых и червей. При спокойном передвижении эти животные совершают прыжки до 1,5 метра в длину. Убегая от опасности, они прыгают на 8-12 метров в длину и на 3 метра вверх, развивая при этом скорость до 88 километров в час. Правда, в таком режиме кенгуру быстро устают, так что догнать их можно не то что на машине, а даже на лошади. Зато эти звери придумали оригинальный метод защиты от диких собак. Преследуемое животное забегает в воду, дожидается, пока собака подплывет близко, хватает ее за голову и начинает топить: высокий рост кенгуру позволяет им стоять в воде там, где собака уже не достает до дна. Если поблизости не оказалось воды, кенгуру становится спиной к дереву и бьет противника мощными задними ногами или наваливается на него всем телом, пытаясь задушить.

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Впрочем, главные враги кенгуру — жара и засуха. Спасаясь от них, животные научились рыть колодцы глубиной до одного метра. Этим они сохраняют жизнь не только себе, но и другим обитателям засушливых австралийских земель: колодцами кенгуру пользуется их дальняя родственница — сумчатая куница, а также дикие голуби, розовые какаду и страус эму. В естественной среде мелкие кенгуру живут примерно до восьми лет, а в условиях зоопарка доживают до 12; исполинские кенгуру могут прожить в неволе до 25 лет.