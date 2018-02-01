Кенгуру могут усыновлять чужих кенгурят

Кенгуру меняются детенышами

Австралийские зоологи выяснили, что кенгуру иногда могут усыновлять чужих детенышей. Считалось, что это невозможно — ведь места в сумке и, соответственно, сосков хватает лишь на своих детей.

Но усыновления случаются, и при этом собственные дети мамы-альтруистки вынуждены искать "стол и дом" у других самок, которые им в этом также не отказывают.

И дело вовсе не в том, что данные животные более эгоистичны или отличаются особенной неприязнью к чужим детям. Просто им, исходя из особенностей строения своего тела, достаточно сложно выкармливать приемного ребенка.

Как рождаются кенгурята

Напомним, что у всех кенгуру детеныш рождается

крохотным (не более одного грамма весом и двух сантиметров длиной)

и недоразвитым.

По сути, это даже не сформировавшийся кенгуренок, а эмбрион на последних стадиях развития. Однако эта кроха, чуть только появившись на свет, времени зря не теряет — сразу же заползает в сумку матери и намертво прилипает к одному из сосков. Все это он делает сам — как показали наблюдения известного зоолога и писателя Джеральда Даррелла, вопреки расхожему заблуждению мать совсем не помогает ему в этом.

Совсем крошечный детеныш питается молоком, в котором мало жиров, но много углеводов, и практически никогда не покидает сумку. Когда же он подрастает, то начинает совершать короткие прогулки, время от времени покидая свое убежище. При этом он начинает кормиться от другого соска (всего их в сумке два), от которого получает уже молоко совершенно иного состава — бедное углеводами, но богатое жирами.

К этому сроку мама может уже родить второго детеныша, который моментально оккупирует первый сосок. Получается, что все "точки кормления" у кенгуру всегда заняты: один сосок постоянно находится в распоряжении новорожденного, а второй — подрастающего детеныша.

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Сами понимаете, для приемного кенгуренка в данной ситуации просто не найдется пищи. Поэтому считалось, что самки кенгуру никогда не усыновляют чужих детей.

Кенгуру могут усыновлять чужих кенгурят

Однако исследования австралийских зоологов развеяли это заблуждение. Ученые работали с популяцией гигантского кенгуру (Macropus giganteus), иначе называемого большим или восточным серым кенгуру, в Национальном парке Вильсон-Промонтори.

Они метили кенгуру, снабжая их крохотными радиопередатчиками, а также выполняли генотипический анализ особей, чтобы отследить динамику численности, а также возрастного и полового состава популяции.

Словом, выполняли классические популяционные исследования, даже не рассчитывая на то, что им удастся сделать какое-то сенсационное открытие — ведь вроде бы про жизнь восточного серого кенгуру известно на данный момент практически все.

Гигантский кенгуру: что он из себя представляет?

Следует заметить, что представителей данного вида кенгуру не зря называют гигантскими — рост крупных самцов в положении "стоя" может достигать 1,8 метра, а вес — 80 килограммов.

Эти травоядные животные, населяющие восточные саванны и полупустыни Зеленого континента, также являются рекордсменами по быстроте передвижения — испуганный кенгуру может улепетывать со скоростью 64 километра в час! При этом они мчатся прыжками до 12 метров в длину и до трех метров в высоту.

Так что, сами понимаете, изучать их жизнь достаточно не просто. Спасает лишь то, что по своей природе гигантский кенгуру является весьма дружелюбным и общительным существом, быстро привыкает к человеку и уже через несколько дней после знакомства совершенно перестает боятся его.

Агрессию по отношению к людям он проявляет крайне редко (в отличие от исполинского рыжего кенгуру, Macropus rufus, который иногда может и хорошенько стукнуть потревожившего его наблюдателя своими задними лапами) и в критической ситуации предпочитает отступить, нежели обороняться.

Другую сложность для исследователей представлял тот факт, что серые восточные кенгуру днем предпочитают отдыхать, а максимальную активность проявляют лишь

рано утром

и поздно вечером.

Именно для того, чтобы все время не выпускать их из вида в столь неудобное для наблюдения время, и потребовалось надевать на животных радиомаяки.

Открытие зоологов

Первый же анализ полученных от них данных показал достаточно странную картину — практически все самки из исследуемых стай время от времени начинали кормить и пускать к себе в сумку совершенно чужих детенышей. То есть усыновляли их.

Это было весьма удивительно, поскольку, согласно имеющимся в литературе данным, эти животные сначала тщательно обнюхивают детенышей, которые к ним приближаются, и только в том случае, если запах говорит о том, что это свой ребенок, мама приглашает его в сумку, издавая характерные покашливающие звуки.

Чужаков же гигантские мамаши всегда отгоняют, причем иногда достаточно грубо. Однако данные радиомаяков решительно опровергли эту гипотезу, а выполненный впоследствии генетический анализ клеток приемных детенышей показал, что они являлись чужаками.

Самки кенгуру обмениваются детенышами

В дальнейшем было установлено, что за два года наблюдений среди 134 молодых кенгуру семь были "усыновлены". Причем в четырех случаях это был обмен детенышами между самками, которые, согласно данным генетического анализа, не являлись сестрами и вообще не состояли друг с другом в каком-то родстве.

Исходя из этого, зоологи пришли к выводу, что данную ситуацию нельзя квалифицировать как взаимопомощь в деле воспитания потомства. Остальные же приемыши, скорее всего, появились от "незарегистрированных" самок, то есть от тех животных, на которых не смогли навесить радиомаяки.

Почему усыновленные кенгурята не могут вернуться к своим матерям

Интересно, что все детеныши после того, как их усыновили, уже не могли вернуться к своим матерям, поскольку их запах изменялся и те переставали их узнавать. И что еще любопытно — во всех случаях усыновление приносило одни неприятности родным детям приемных матерей, поскольку, как мы помним, в сумке нет места двум подросшим детенышам. Но они не унывали, и уходили к другим самкам, которые, в свою очередь, усыновляли новоиспеченных сирот.

Судя по всему, подобное явление характерно не только для восточного серого кенгуру. Автор этих строк в свое время исследовал поведение их родственников, исполинских рыжих кенгуру в Московском зоопарке, и тоже наблюдал у них подобные обмены детьми. Хотя случались они не очень часто — впрочем, возможно, из-за того, что животные в той подопытной стае не очень интенсивно размножались.

Почему же происходит так, что мама-кенгуру усыновляет чужого детеныша, но при этом отказывается от своего? Ведь, если подумать, самка, принимающая чужого ребенка, находится в проигрыше, тратя свои силы на чье-то потомство, но игнорируя при этом воспитание своего малыша. Наиболее убедительная версия, с которой согласилось большинство зоологов, такова: мамы-кенгуру попросту ошибаются.

С точки зрения австралийских ученых, ошибаться эти животные могут под влиянием двух факторов — высокой плотности популяции (а та группа, которую они исследовали, действительно была достаточно многочисленна) и регулярного стресса, вызываемого, к примеру, хищниками. Необходимость быть все время настороже могла вымотать маме все нервы и, следовательно, притупить способность самок узнавать своих кенгурят.

Однако эти доводы кажутся не совсем убедительными. Как было сказано выше, подобные обмены случались и в исследуемой мной группе рыжих кенгуру, которую многочисленной назвать было нельзя (два самца и четыре самки).

Так что, судя по всему, высокая плотность тут ни при чем. Что касается стресса, вызываемого хищниками, то в том районе, где проводились исследования, опасных для гигантского кенгуру животных практически нет. (Динго таковыми не являются. Взрослые представители кенгуру данного вида раскидывают их, что называется "одной левой". Собаки опасны лишь для подрастающих кенгурят.)

Кенгуру живут гаремами, отец у детей один

Дело здесь в том, что самкам кенгуру, по большому счету, все равно, чьего детеныша выкармливать. Ведь эти животные живут гаремами — в стае имеется один доминантный самец (реже два, но при этом они всегда братья), на которого приходится 15-20 самок, и все они рожают детей в основном от него. Конечно, на периферии группы могут обитать три-четыре молодых самца, но они в размножении практически не участвуют, поскольку "патриарх" их постоянно гоняет.

Следовательно, в подобной ситуации для самки нет разницы, чьего детеныша она воспитывает — отец-то все равно один. Подобное часто бывает и у других животных, живущих гаремными группами, будь то семья горилл или прайд львов. В таких сообществах самки часто считают детей общими и одинаково заботятся как о своем, так и о чужом ребенке.

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Интересно также, что реально забота о чужом ребенке в ущерб своему не нанесла данной популяции гигантских кенгуру никакого ущерба — все отвергнутые матерями сироты были выкормлены другими самками.

Возможно, мамы не особенно беспокоились о своих покинутых детях и с легкостью принимали чужих именно потому, что были уверены в том, что стая не даст им пропасть. Так и получилось — все сироты благополучно выросли. Подобное отношение к детям наводит на мысль, что нам, людям, в вопросах воспитания детей иногда следовало бы брать пример с кенгуру…

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