Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным

Дело, связанное с "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и "Бест Вей", разрастается новыми подробностями от свидетелей

26:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть вторая

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4 апреля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередное, третье по счету, заседание, посвященное допросу лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу. Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На скамье подсудимых — десять граждан:

Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей" Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий).

Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции и стенограмме, которую вела сторона защиты.

"Сумму ущерба в 1 млрд взял из головы"

Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".

Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).

Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".

Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.

Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.

По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".

Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.

На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так".

На вопрос адвоката, согласен ли он с тем, что, по имеющимся у них данных, с 2019 по 2022 год Маланчук перевел ему более 760 тыс. рублей, сказал, что "скорее всего такого не было".

Подтвердил, что на полученные средства приобрел автомобиль "Хендай". Как он сообщил суду, 380 тыс. потратил на машину, 120 тыс. — на ремонт.

По его словам, Маланчук финансово ему не помогал, однако признал отдых в Болгарии в апартаментах, оплаченных Маланчуком: думал, что консультант пригласил его пожить в собственном доме.

Что касается претензий к кооперативу, в ответ на вопрос адвоката заявил, что понимал, что вступительный взнос не подлежит возврату. В ответ на вопрос о том, почему, внеся часть паевого взноса по накопительной программе, прекратил вносить деньги, в том числе членские взносы 2 тыс. рублей в месяц, ответил, что у него не было доходов. При этом не понимал, что за ним копится долг.

Уточнял, как выйти из кооператива, составил заявление по форме, но не смог нотариально заверить из-за отсутствия регистрации. О том, что в кооперативе возникли сложности с выводом паевых средств, знал. Об опыте других пайщиков, успешно взыскавших паевые средства через суд, чтобы преодолеть арест счетов следствием, не знал. Требует с кооператива 300 тыс. рублей, так как "не знал, что кооператив незаконный".

Логинов писал обращение в ФСБ — но о нем не помнит. Судя по материалам дела, писал также многочисленные ходатайства следствию — в том числе о допросе граждан после завершения следственных действий, но о сути ходатайств также не помнит. На вопрос адвоката, заявлял ли он ходатайства, не связанные с ним лично, ответил, что не заявлял.

Заявил суду, что с 240 томами дела не знакомился — по его словам, ему было представлено два тома, он ознакомился только с одним томом, что было во втором, не знает. Ни с экспертизами по уголовному делу, ни с постановлениями следователей не знакомился.

Кроме материальных претензий Логинов заявил моральные — настаивает на том, что ему должны 1 млрд рублей. На вопрос судьи, с чем связана такая сумма, ответил, что испытывал моральные страдания, не мог устроиться на работу, не мог взять машину в каршеринг, все восемь лет жил в ужасных условиях: "У меня все развалилось. Негде жить, нет денег, социально все плохо". Свидетель пояснил, что машину не может взять в каршеринг, потому что "нет регистрации, нет дома".

— Так сумму в 1 млрд как вы рассчитали, откуда ее взяли? — спросил судья.

— Из головы.

— На момент вступления в кооператив вы работали, — отметил адвокат. — Куда делась работа?

— Работы не было.

При этом Логинов сообщил суду, что сейчас работает неофициально.

Адвокаты также подняли вопрос, связанный с доверием к свидетелю: писал ли кто-то из его родителей заявление о том, что Логинов намерен осуществить в отношении него насильственное преступление? Свидетель не ответил на этот вопрос.

"Логинов солгал суду буквально по каждой принципиальной позиции, — комментируют адвокаты. — Он сообщает, что не получал от Маланчука существенных сумм — при этом есть распечатка с карты "Тинькофф" Маланчука (ниже), которая свидетельствует о том, что он говорит неправду — под присягой. Утверждал, что почти не выводил средства сам — однако есть документы, что он сам выводил деньги на собственную карту в Райффайзенбанке. В первой части допроса говорил, что выводил небольшие суммы и нерегулярно — однако во второй части допроса выяснилось, что выводил ежемесячно и общая сумма может почти в два раза превышает сумму, внесенную им на счета. Утверждал, что его отец не участвовал в обмене средств — однако есть документы, свидетельствующие о том, что это неправда. Говорил суду через прокурора, что работодатель отправил в отпуск — а потом утверждал, что официально не работает и поэтому не имеет регистрации. Сообщил, что не заверил нотариально заявление о выходе из кооператива, так как не имеет или не имел регистрации — с каких пор получение регистрации это проблема? И каковы основания для обращения к уголовной юстиции о невыплате ему паевых средств кооперативом, если он не подал юридически корректное заявление о выходе из "Бест Вей" — и до сих пор является членом кооператива? Психический статус Логинова характеризует тот факт, что его собственная мать писала на него заявление в полицию об угрозе ее убийства — это заявление есть в нашем распоряжении, мы представим его суду".

Кроме того, подчеркивают адвокаты, Логинов не подтвердил в суде процессуальных действий, которые совершались с его участием. "Он заявил, что знакомился только с одним томом дела — хотя его подпись стоит об ознакомлении с 48 томами, причем за 1 час 45 минут, подписи не похожи одна на другую, — подчеркивают адвокаты. — Согласно его подписям, имеющимся в деле, он знакомился с обеими бухгалтерскими экспертизами — что в суде он отрицает. Логинов сказал, что не заявлял ходатайства, не связанные с ним лично, однако повторная бухгалтерская экспертиза была проведена по (якобы) его ходатайству. В деле есть несколько его ходатайств о допросе граждан после завершения следственных действий — и эти граждане оказались в деле в статусе потерпевших. Он опять лжет — или говорит неправду он только для того, чтобы обелить себя, а в этой группе случаев мы имеем дело с подлогом следствия, которому, учитывая "беспамятство" и зависимость Логинова, дали подмахнуть документы. В этом суду предстоит разобраться".

"Доверился отцу"

Признанный следствием потерпевшим Кулюпин был только клиентом "Гермеса". Никого из подсудимых не знает. О "Гермесе" и кооперативе "Бест Вей" слышал от отца, который является клиентом "Гермеса" и пайщиком кооператива, но после общения с консультантом Инной Магомедовой от вступления в кооператив отказался: открыл только счет "Виста" в "Гермесе".

Открывая счет в иностранной инвестиционной компании, Кулюпин, по его словам, впервые в жизни вложил средства в инвестиционный проект — по совету отца и так как нуждался в средствах: у него была на момент заключения договора с "Гермесом" беременная жена и двое детей.

Деньги передавал через консультанта — 10 тыс. евро, договор был подготовлен до открытия счета: он распечатал договор из уже созданного личного кабинета, убедился, что деньги поступили. Для размещения средств на счете в "Гермесе" взял кредит в банке и разменял рубли на евро (о получении кредита и обмене в деле имеются документы). В мае 2021 года еще довносил средства.

Доходностью со счета пользовался для текущих расходов, также брал кредит в системе "Гермеса" — для инвестиционного плеча. Прибыль по счету — более 550 тыс. рублей. Проценты по счету снимал ежемесячно, средства выводил с помощью консультанта. Один раз пытался вывести самостоятельно, но у него не получилось. Про ажио знает.

Отец заявление в правоохранительные органы не подавал, так как надеется, что платежи восстановятся.

Где находится офис консультанта, Кулюпин не интересовался, так как клиентом "Гермеса" был его отец, а он доверял отцу. Написал заявление в правоохранительные органы, когда доступ в личный кабинет пропал.

Ущерб заявил более миллиона. Эта сумма складывается из суммы кредитов за вычетом прибыли, полученной в "Гермесе".

Договор с "Гермесом" читал, какие условия были нарушены со стороны "Гермеса", сказать не может. Риски не понимал, однако признает, что никто ему не обещал, что в случае форс-мажора деньги будут возвращены.

Уголовным делом не интересовался — но напрямую связывает прекращение выплат с возбуждением уголовного дела. Следил за восстановлением сайта "Гермеса", на котором сроки восстановления были обозначены.

"Кулюпин, как и ранее допрошенные, говорит, что проблемы возникли после обрушения сайта и платежной системы "Гермеса" — осуществленного управлявшим ими санкт-петербургским программистом, который привлечен в качестве свидетеля обвинения, а также после возбуждения уголовного дела, и никаких претензий к компании до этих событий у него не было, — подчеркивают адвокаты. — Его претензии носят, по сути, гражданско-правовой характер. Возможно, он сам создал условия для того, чтобы выплаты ему в последнее время не осуществлялись, избрав уголовно-правовой способ решения проблемы. По имеющейся информации, "Гермес" заблокировала выплаты клиентам, подавшим заявления в правоохранительные органы, и их личные кабинеты до окончания рассмотрения их претензий — чтобы не платить два раза за одно и то же. По информации от других клиентов, деньги они из "Гермеса" с недавних пор получают".

При этом, отмечают адвокаты, возникают вопросы по инвестиционной стратегии к самому Кулюпину и, учитывая его инвестиционную неопытность, к его консультанту: "Зачем было все деньги вкладывать в иностранную компанию, пусть с высокой доходностью, но и с высокими рисками? Разумнее было диверсифицировать вложения: часть средств вложить в недвижимость в России. Деньги кооператива находятся на счетах в нашей стране, и вернуть средства по решению гражданского суда проще и быстрее. Ряд пайщиков уже добились таких решений — хотя деньги пока не получены из-за ареста счетов, это вопрос организации исполнительного производства. Возврат произойдет гораздо быстрее, чем завершится рассмотрение уголовного дела. При этом в "Гермесе" за счет того, что они находятся в иностранной юрисдикции, выплаты уже, насколько известно, восстанавливаются. В такой ситуации Кулюпину точно не имело смысла вступать в дело в качестве потерпевшего в надежде когда-нибудь получить выплаты с кооператива и арестованных средств частных лиц: юридические основания для такой ответственности за другое юридическое лицо отсутствуют, и даже на "политическое" решение суда в пользу такого сценария могут уйти годы".

"Не думала, что всё так серьезно"

Признанная следствием потерпевшей Яковлева была как клиентом "Гермеса", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Никого из подсудимых не знает и не обвиняет. Ее претензии — около 6 млн рублей — связаны с компанией "Гермес", эту сумму она и вложила.

Впервые про кооператив услышала в 2014 году, кооператив ее заинтересовал, но было не до решения проблемы с недвижимостью. Вступила в кооператив она только в 2021 году, одновременно стала клиентом "Гермеса" — так же, как и Кулюпин, с помощью консультанта Инны Магомедовой. По работе и с "Гермесом", и с кооперативом никаких сомнений у нее не возникало.

По срокам приобретения квартиры после постановки в очередь ей сказали, что в очереди стоять от года. О системе очереди была в подробностях осведомлена.

Прибыль на счете в "Гермесе" Яковлева утверждает, что не выводила — копила на квартиру. Заявила, что за кабинетом не следила, суммы прибыли не знает — не интересовалась, хотя не отрицает, что могла посмотреть. При этом, являясь инвалидом по зрению, полностью доверяла Магомедовой.

Написала заявление в правоохранительные органы она после того, как перестала получать доход со счета в "Гермесе", а также когда появились сложности с выводом средств. При этом она следила за восстановлением системы. До прихода к следователю она не думала, что "все так серьезно". О том, что "Гермес" и кооператив "связаны", узнала в следственных органах — как и о том, что "у кооператива проблемы". Сообщила, что первоначально следствие интересовал только "Гермес".

В кооператив она внесла около 200 тыс. рублей (вступительный взнос плюс членские взносы за один год), платила ли еще какие-то взносы, не помнит, так как была в стрессовом состоянии. Заявление о выходе из кооператива не писала.

"По ситуации, в которой оказалась Яковлева, возникают вопросы к консультанту, — подчеркивают адвокаты. — Насколько в интересах клиента было вложение всех почти 6 млн в компанию "Гермес" — компанию в иностранной юрисдикции? Средств клиента хватило бы на первоначальный паевый взнос, позволяющий получить квартиру, а остаток средств можно было бы разместить на счете в "Гермесе". Год с лишним простояв в очереди, она уже, возможно, была бы с квартирой".

Адвокаты подчеркивают:

"Проявилось то, о чем мы говорим изначально: "Гермес" и кооператив — не части холдинга, а зачастую конкурирующие проекты. Проекты, сотрудничавшие с независимыми от них консультантами, у которых были свои финансовые интересы. При этом, разумеется, клиент имел возможность выбирать консультанта. Рассматривать претензии лиц, признанных следствием потерпевшими, без участия консультантов-посредников, невозможно — но следствие передало в суд дело, в котором фактор консультантов не учитывается. На наш взгляд, в таком виде оно рассмотрению по существу не подлежит".

"Доход начислялся, и я могла его выводить"

Признанная следствием потерпевшей Александрова была только клиентом "Гермеса", хотя кооператив "Бест Вей" также рассматривала для вступления. Из подсудимых видела Михаила Измайлова и Анатолия Наливана в неких презентационных материалах кооператива. Ущерб на суде заявила 500 тыс. рублей материального ущерба.

Узнала о "Гермесе" и кооперативе от знакомой, которая пригласила ее на презентацию. У нее были вопросы, в течение месяца она уточняла информацию у подруги.

Александровой очень понравились инвестиционные идеи — особенно по приобретению жилья в рассрочку, участие в сетевых структурах ее не смущало. Задавала вопросы, откуда у кооператива деньги, — на все вопросы получила детальные, устраивающие ее ответы как от подруги, так и от консультантов.

Видела много наград и сертификатов кооператива, разобралась, по каким статьям законодательства работал кооператив. Долго думала, вступать ли в "Бест Вей" — но платила ипотеку и решила, что не потянет два платежа, и отказалась от вступления, хотя заинтересованность была очень большая.

В итоге стала только клиентом "Гермеса". К инвестиционной деятельности относится хорошо, у нее по инвестированию "Гермеса" также было много вопросов — на все она получила ответы. В 2018 году нашла офис консультанта Захарова В. И., у которого в группе "Магадан Лайф из Гуд" в телеграме было 98 участников, где и открыла счет. Позднее перевела деньги: сначала 100, потом 400 тыс. рублей. Отправила деньги третьему лицу, увидела поступление средств на счет.

Консультант информировал ее о том, что есть иные способы зачисления, в том числе свифт-платежи, а также пейпро, но там были комиссии, и ей эти способы были не интересны. О комиссиях "Гермеса" была осведомлена, в том числе об ажио и комиссиях с прибыли. Ожидала доход по счету до 20% годовых.

Александрова сама являлась консультантом по "Гермесу", рассказывала другим о компании, считала, что компания великолепная. Привлекла одного клиента за вознаграждение. Причем приглашенный ею в "Гермес" клиент отказался писать заявление в правоохранительные органы, а она написала.

Деньги со счета снимала — выводить средства помогал консультант. Вывела в евро: 140, 800, 88, 1562, 1360, 857, 400, 100 и еще 88 через Binance.

Счет, по ее словам, работал до 2022 года: в 2022 году сайт работать перестал — Александрова хотела снять 200 тыс. рублей, но у нее ничего не вышло. И через некоторое время она узнала, что возбуждено уголовное дело.

В марте 2022 года написала заявление в правоохранительные органы. Первоначально она считала, что обман заключается в том, что перестали приходить деньги. Однако, почитав информацию в интернете, пришла к выводу, что обман был заложен изначально, и после этого пошла к следователю.

Александрова сообщила, что в "Гермесе" существовала система разгона счетов. Переводились чужие деньги, и на счете оказывалось в три раза больше денег. "Я ничего в этом не понимала, — сообщила свидетель. — Но пользовалась этой системой: доход начислялся на новую сумму, и я могла его выводить".

По ее словам, шла в компанию "Гермес", чтобы заработать, пять лет сотрудничества с компанией ее ничего не смущало. Говорит, что не юрист и невнимательно прочитала договор. Свою деятельность считала инвестиционной, риски не страховала, так как, по ее словам, не задумывалась об этом.

О том, что деятельность "Гермеса" является очень рискованной, впервые прочитала в инвестиционном блоге банка "Тинькофф". А потом, когда выплаты были прекращены, почитала материалы в интернете и написала заявление в правоохранительные органы.

"Как видим, Александрова активно пользовалась счетом в "Гермесе", регулярно выводила средства — возможно, для оплаты ипотеки, — отмечают адвокаты. — Она пользовалась инвестиционными инструментами с немалой доходностью и внакладе, в общем, не осталась: вернула всю сумму, которую внесла, даже чуть больше. На что она рассчитывала, подавая средства в правоохранительные органы? На то, чтобы вернуть еще раз такую же сумму за счет средств кооператива и арестованных средств частных лиц? Это точно действия потерпевшего, а не действия человека, стремящегося получить дополнительный доход — фактически удвоить свой доход?"

Выводы адвокатов

"Новые показания свидетелей никак не повлияли на первоначальный вывод: и "Гермес", и кооператив "Бест Вей" вели нормальную экономическую деятельность, никакими мошенническими структурами и финансовыми пирамидами не были, — отмечают адвокаты. — В деле нет не только состава, но и события преступления: целенаправленных хищений не видно, проблемы возникли из-за действий следствия".

Адвокаты подчеркивают, что многие из лиц, признанных потерпевшими, дают суду ложную информацию и о сумме долга, и о доходах, которые они получали, и о своей роли в привлечении клиентов в компанию "Гермес":

"Их утверждения в судебных заседаниях преимущественно голословны, не подтверждены достаточными доказательствами. Суду предлагается поверить им на слово и обязать выплатить им средства из арестованных активов по обязательствам другого юридического лица, причем средства, на которые они не имеют право претендовать по договорам. Это точно потерпевшие, или лица, которые сами нарушили закон — в частности валютное и налоговое законодательство, и были привлечены следствием к участию в срежиссированном уголовном деле в обмен на обещание закрыть глаза на нарушения?"

"При этом со стороны некоторых консультантов допускался крен в сторону "Гермеса". Видимо, как проекта с более высокой доходностью, — замечают адвокаты. — Вообще для содержательного рассмотрении данного уголовного дела остро не хватает третьей стороны — консультантов-посредников: предпринимателей или физических лиц, не являвшихся сотрудниками ни "Гермеса", ни кооператива "Бест Вей", привлекавших в них клиентов за процент. Формировались личные бренды консультантов, были консультанты, к которым клиенты ехали через всю Россию. Клиенты "Гермеса" и пайщики кооператива были вправе выбирать консультантов — так что клиенты, оказавшиеся в трудной ситуации, должны пенять на себя, а не пытаться компенсировать свои инвестиционные провалы за счет средств кооператива, а также частных лиц. Остается надеяться на то, что суд заставит их говорить правду и предложит решать свои проблемы без использования инструментов уголовной юстиции, использование которых необоснованно".