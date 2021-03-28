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Автор Павел Новиков

Советы специалистов: столовая по фэншуй

Недвижимость

В столовой мы много разговариваем с домочадцами, принимаем гостей, отмечаем праздничные даты, поэтому пребывание в ней должно доставлять радость. Если вы обустроите помещение согласно учению фэншуй, то обстановка будет вдохновлять и стимулировать, а также привлекать гостей.

Фэн-шуй. Простые способы изменить жизнь к лучшему

Двери столовой и окружающие помещения

Будет идеально, если столовая находится в непосредственной близости от кухни. Из этого помещения не должно быть видно входной двери, так как через дверь выйдет вся положительная энергетика, вследствие чего гости не будут задерживаться в вашем доме. Если туалет или ванная комната расположены рядом со столовой, то двери в помещениях нужно всегда держать закрытыми. Закрывать дверь в столовую менее желательно.

Уберите лишнее

Пусть каждая вещь, каждый предмет интерьера привлекает гостей, несёт только радость, вместе с которой придёт и положительная энергетика. Поэтому уберите всё лишнее, что не гармонирует с цветовой гаммой и ключевым настроением.

Идеальное место для расположения столовой — южная половина дома. При этом уровень пола гостиной должен быть выше уровня пола столовой.

Учтите, что нагромождение предметов не даст положительной энергии циркулировать по комнатам. Избавьтесь от всего лишнего, что затрудняет движение ци, а также негативно отражается на самочувствии и настроении.

Можно убрать из столовой вообще всю мебель, оставив лишь большой стол круглой формы и стулья.

Мебель в столовой

Разместите стол в середине помещения, чтобы можно было подойти к нему свободно с любой стороны. Это будет удобно как для хозяйки дома, так и для гостей.

Круглый стол способен сглаживать различия в возрасте и социальном положении, объединять людей.

Люди, которые во время застолья сидят за прямоугольным столом напротив друг друга, могут испытывать ощущение соперничества и противостояния. Округлые формы оказывают благоприятное влияние как на пищу, которую мы принимаем, так и на людей, а также привлекают положительную энергию.

Стулья для гостиной выбирайте удобные с гармоничным сочетанием таких элементов, как инь и ян. Материал и форма стульев должны привлекать энергию ци.

Чтобы разместить всех гостей и домочадцев, купите стульев немного больше, чем необходимо, на всякий случай.

Если в доме проживают три человека, а стульев в столовой шесть, то надо обязательно сидеть на всех поочередно, ведь заброшенные вещи негативно отражаются на энергетике дома.

Аксессуары для столовой

Привлечь положительную энергию в дом помогут кристаллы, правильно подобранное освещение и зеркало. На стену повесьте картину с изображением речной или горной тематики. На атмосферу помещения благотворно влияет вода с неторопливым потоком.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы мебель фэн-шуй интерьер
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