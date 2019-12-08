Где стоит приобрести квартиру в Москве?

Несмотря на то, что Москва входит в топ комфортных городов для проживания, условия жизни могут подойти далеко не всем. Так, при переезде вы столкнетесь с бешеным трафиком, толпой людей, высокими ценами. Тем не менее, Москва привлекает такое большое количество населения своими обширными возможностями. Здесь средний класс может жить на широкую ногу в сравнении с другими регионами страны.

Самое поразительное, что большая часть населения, по оценкам риелторов, совершенно не знает собственный город. Знакомы лишь с теми районами, где проходит основная часть их жизни, а именно — проживание, учеба или работа и какой-то отдых. Кстати, тут стоит отметить, что в Москве не распространено такое времяпрепровождение, как поход в гости к друзьям, обычно все собираются на нейтральной территории. А вот и зря, нет возможности оценить другие жилые районы и рассмотреть их в качестве будущего дома. Именно поэтому к риелтором в первую очередь идут за консультацией о местоположении приглянувшейся квартиры. Существуют ли вообще какие-то основные причины при выборе района проживания и покупки квартиры? Риелторы перечислили наиболее частые мотивации.

Часто желают подыскать что-то там, где уже привык жить. Для людей важны какие-то определенные места, к которым он сильно привязан, будь то школа, детский сад, работа или квартиры родственников, друзей рядом. Также районы выбирают по финансовым соображениям, ориентируясь на доступную стоимость. Кто-то предпочитает статусное жилье, престиж. Для некоторых имеет значение дальнейшая перспектива района, для успешного инвестирования в недвижимость.

Риелтору всегда не просто подобрать подходящий клиенту вариант. Ведь необходимо учесть все факторы покупки. Нужно узнать человек, его семью, его финансовые возможности. В соответствие с опытом и наборов случаев группа риелторов составила следующие подборки районов Москвы.

Так, к самым доступным в финансовом отношении районам столицы относятся Бирюлево, Солнцево, Выхино, Жулебино, Южное Бутово, Капотня, Бескудниково, Зеленоград. Здесь на покупку квартиры не требуется большое количество денежных средств, цены чуть выше региональных.

Самыми комфортными районами, отличающимися удобной инфраструктурой, современностью можно смело назвать Хамовники, Крылатское, Строгино, Раменки, Куркино, Фили. Здесь, действительно, проживать семьям с детьми, вокруг много зеленых парков, природных объектов, что не может не радовать молодых родителей.

Безусловно, нельзя не упомянуть районы, прославленные стоимостью недвижимости, а именно ее заоблачностью. В основном, это центральная часть города, богатая на объекты исторического и культурного наследия. Здесь Москва начиналась. Какие это районы? Арбат, Тверской, Китай-городский, Остоженка, Хамовники, Замоскворечье, Якиманка и другие в пределах Садового кольца.

Таким образом, самыми оптимальными районами можно назвать Строгино, Хорошево, Раменки и Крылатское. Здесь комфортно сочетаются все необходимые для комфортной и интересной жизни условия.

Фото: grsan. ru