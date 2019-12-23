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Автор Диана Гаврилова

Есть ли смысл приобретения вторичного жилья в Москве?

Недвижимость

В последние годы наблюдается заметное снижение стоимости вторичного жилья на рынке недвижимости Москвы. Так, риелторы говорят, что в среднем цены снизились на 13% за 4 года с 2015 по 2019. В настоящий момент желающие могут приобрести жилую площадь, по средним оценкам, за 10 миллионов рублей. Наибольший спад стоимости произошел со вторичными однокомнатными квартирами, наименьший — с трехкомнатными. Первые можно приобрести за 6,5 миллионов рублей, вторые — за 14 миллионов. Есть ли смысл переключать свое внимание на жилье вторичного типа? Насколько это выгодно и кто может им владеть?

Крупные и авторитетные агентства оценивают ситуацию следующим образом: сейчас в Москве достигнут один из самых высоких уровней доступности недвижимости. Такие выводы можно сделать, если проанализировать соотношение усредненной стоимости квартиры и усредненной зарплаты в городе на протяжении даже 5 лет.

Аналитики рассчитали, что если принять, что средняя заработная плата в Москве на данный момент составляет 75 тысяч рублей в месяц, то среднестатистический житель Москвы способен накопить на однокомнатную квартиру за 14,5 лет. К слову, четыре года назад он мог это сделать только за 19,5 лет. Соответственно двухкомнатную квартиру москвич купит только через 18,5 лет, а трехкомнатную за 31 год. Конечно, это возможно при условии, что ровно половину своей зарплаты человек откладывает.

Но за последние годы увеличился на порядок процент людей, берущих ипотечные кредиты под покупку недвижимости. Чтобы тот же среднестатистический москвич со среднестатистической зарплатой взял однокомнатную квартиру в ипотеку, ему необходимо внести первоначально 2,7 миллиона рублей, что будет составлять 40% от итоговой стоимости, а затем в течение 30 лет выплачивать ежемесячно половину заработной платы. Но стоит отметить, что переплачиваемая сумма будет заоблачной.

Именно поэтому всегда возникает дилемма, что будет выгоднее и практичнее. В том числе и при покупке вторичного жилья. Эксперты говорят, что если и прибегать к ипотечному кредитованию, то только на краткосрочный период, и прилагать все усилия для максимального увеличения суммы первоначального взноса. Конечно, каждый случай индивидуален, все напрямую зависит от вашего финансового положения. Хотя в Москве, в среднем, берут кредит на покупку недвижимости на срок в 14-15 лет. Но специалисты советуют ограничивать срок выплат до 5 лет.

Таким образом, вторичное жилье в настоящее время — довольно привлекательный вариант в Москве. Часто, вам необходимо будет сделать лишь косметический ремонт, замену мебели, что не может, не радовать. Цены также привлекательны, но стоит несколько раз подумать, прежде чем принять решение об оформлении ипотеки.

Фото: womantalk.com

Темы ипотека квартира вторичный рынок покупка недвижимости
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Недвижимость
Есть ли смысл приобретения вторичного жилья в Москве?
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