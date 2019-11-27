Жилье Натальи Ионовой (ГлюкоZы): две квартиры и загородный дом

Многие знают Наталью Ионову как ГлюкоZу. Мама троих детей и успешная певица проводит будни в разных городах страны, где у нее с мужем имеются квартиры.

Московская квартира

Столичное жилье певицы находится на 23 этаже знаменитого Дома на Набережной. Из его окон можно полюбоваться на роскошные виды города. Благодаря им семья уже с утра настраивается на творчество.

Сама квартира небольшая — в ней 3 комнаты. Здесь царят серо-белые тона с красными акцентами. Пространство наполняют прямые углы и ровные линии, что характерно для типичного современного дизайна.

Необычные детали приковывают внимание. Интересны скульптура жука-скарабея размером с тумбу и огромный аквариум. Кухонный гарнитур светлый, с темными элементами. Посреди кухни располагается стол-остров.

Квартира в Питере

Питерское жилье семейства попросторнее — 213 кв. м. Оно располагается в старинном здании. Здесь интерьер проработан Александром Чистяковым, мужем Натальи. Каждая комната богата монохромной цветовой гаммой.

Столовую и кухню наполняют холодные сине-белые тона. В помещении преобладают ровные линии. Украшением помещения является хрустальная люстра.

Гостиная наполнена красно-оранжевой гаммой, навевающей восточный китайский стиль. В этом помещении основным акцентом является огромное зеркало во всю стену, украшенное резной рамой.

Ванная комната просторная. Она отделана мрамором цвета морской волны. В квартире есть и вторая ванная комната с сауной, созданная по просьбе певицы. Обе спальни оформлены в теплых золотисто-желтых тонах. Первая выглядит довольно практично, вторая — роскошная классическая.

Дом в Подмосковье

В загородном доме певица со своей семьей бывает чаще всего. Здесь живет и любимица семьи — белая немецкая овчарка. В доме царит непринужденная теплая обстановка. В отличие от городских квартир певицы, здесь сразу чувствуется присутствие детей — дочерей Лидии и Веры, а также сына супруга от первого брака.

Для них отведена просторная детская комната. Кухня здесь богата молочными тонами, которые разбавляет серая столешница. Столы и стулья тоже светлые. В гостиной есть камин, у которого иногда собирается семья.

Квартиры Натальи в Москве и Питере заметно отличаются от загородного дома. Складывается впечатление, что в них певица бывает исключительно во время работы, чтобы не ездить туда-обратно. А вот загородный дом выглядит действительно жилым. Здесь устроилось не только все семейство с детьми, но и красивая белоснежная овчарка. В доме много ярких акцентов, наполняющих его нотками добра и радости.

Фото: yandex.ru